‪أم لطفلين تنهي حياتها في "الواد المالح" بمرتيل‬

لقيت امرأة مصرعها على الفور، الخميس بحي الواد المالح في مدينة مرتيل، وذلك بعدما عمدت إلى إلقاء نفسها من الطابق الثالث، وفق ما أوردته مصادر متطابقة.

وأضافت مصادر هسبريس أن الهالكة، وهي أم لطفلين، فارقت الحياة متأثرة بخطورة إصاباتها جراء قوة الاصطدام بالأرض، ليتم إخطار المصالح الأمنية المختصة التي انتقلت إلى مكان الحادث.

وكانت المفارقة للحياة، حسب المصادر ذاتها، تعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل صحية، وتم نقل جثتها نحو مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي؛ فيما فتحت المصالح الأمنية بمدينة مرتيل بحثا أوليا حول ملابسات الواقعة، تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة.