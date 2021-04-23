‪اعتداء جنسي على فرنسية يستنفر شرطة أكادير‬

أمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير، الخميس، بوضع شخص يتحدر من نواحي الخميسات رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء جنسيا على سائحة فرنسية، يبلغ عمرها 53 سنة، وذلك نواحي جماعة أقصري، عمالة أكادير إداوتنان.

ووفق مصادر هسبريس فقد كانت السائحة في زيارة إلى منطقة “وادي الجنة”، ومن أجل التعرف أكثر على المنطقة طلبت مساعدة الشخص الموقوف الذي كان حاضرا بالمكان، حيث عمد إلى استدراجها، موهما إياها بتقديم شروح تعريفية بالمنطقة، فانفرد بها وأقدم على الاعتداء عليها جنسيا بالقوة في نهار رمضان.

وفور علمها بالواقعة، استنفرت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي أجهزتها، إذ انتقلت على وجه السرعة إلى مكانها، فجرى الاهتداء إلى الفاعل وتوقيفه في ظرف وجيز، كما تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.