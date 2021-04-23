‪اعتداء جنسي على فرنسية يستنفر شرطة أكادير‬

‪اعتداء جنسي على فرنسية يستنفر شرطة أكادير‬
صورة: و.م.ع
الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:18

أمرت النيابة العامة باستئنافية أكادير، الخميس، بوضع شخص يتحدر من نواحي الخميسات رهن تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاعتداء جنسيا على سائحة فرنسية، يبلغ عمرها 53 سنة، وذلك نواحي جماعة أقصري، عمالة أكادير إداوتنان.

ووفق مصادر هسبريس فقد كانت السائحة في زيارة إلى منطقة “وادي الجنة”، ومن أجل التعرف أكثر على المنطقة طلبت مساعدة الشخص الموقوف الذي كان حاضرا بالمكان، حيث عمد إلى استدراجها، موهما إياها بتقديم شروح تعريفية بالمنطقة، فانفرد بها وأقدم على الاعتداء عليها جنسيا بالقوة في نهار رمضان.

وفور علمها بالواقعة، استنفرت السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي أجهزتها، إذ انتقلت على وجه السرعة إلى مكانها، فجرى الاهتداء إلى الفاعل وتوقيفه في ظرف وجيز، كما تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار عرضه على أنظار القضاء.

اعتداء جنسي الدرك الملكي جماعة أقصري سائحة فرنسية

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‫تعليقات الزوار

9
  • رمضان
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:26

    طيحتي بينا الله يعطيك الذل. ها علاش خاص القصاص

    21
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  • اعتداء على كل المغاربة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:29

    المجرم اعتدى على كل المغاربة. ماذا ينفع سجنه. ينبغي اخصاءه ثم سجنه لسنين عديدة. اتصور باي ثمن يمكن ان نصلح ما أفسده هذا المجرم. غدا سوف نرى شوهة بلدنا على قنوات فرنسا بسبب جرم مغربي واحد.

    25
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  • قارءة
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:33

    وحوش هادو ماشي بشر، اللهم إنا هذا منكر

    20
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  • قنيطري
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:33

    اعتداء جنسي و في نهار رمضان ..
    لا توجد اي شريعة او قوانين تضاهي احكام الاسلام
    فهي السبيل الوحيد للقضاء على هذه الظواهر المتكررة
    كالاغتصاب و القتل و التشرميل ..
    ففي السعودية التي تطبق جزءا من الشريعة هل نسمع بهذه الاعتداءات او السرقة او السيوف او الاغتصاب ؟؟؟

    18
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  • غريييب
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:33

    غريييب مثل هذا الأمر…. أصبحنا فعلا نعي تماما اننا لا قيمة لنا في هذه الأرض التعيسة لولا لطف الله… أصبحنا نحسد الأجانب اكثر على المرتبة التي يحضونا بها كأننا نحن فقط حشرات في ارضنا لا نساوي شيء و الفاهم يفهم للأسف

    8
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  • حسين عمري
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:34

    شي وحدين مكيعرفو لارمضان لاغيرو جريمة الإغتصاب…زائد في الشهر الفضيل لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..

    10
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  • عبد القادر
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:34

    أين الذين يسبون فرنسا وينادون بالمقاطعة أريد أن اعرف رأيهم. هل يتحركون فقط عندما يروا عنوان فيه كلمة إسلام؟ هل سنرى تعاليقهم هل سيتعاطفون مع السيدة الفرنسية وينادون بحملة توعية وحماية الأجانب؟هل سينضمون ملتقيات وندوات للحث على التعايش؟ هل لديهم ضمير كجميع الأمم أم أن ما يحرك عواطفهم الجياشة هو الدين والسيطرة بالدين وليس إلا؟ تبا لهذه المخلوقات والله إن الأسد لأرحم منهم.

    -6
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  • الغلط
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:38

    لاحول ولا قوة الا بالله حتى فرمضان بعض الوحوش مايسلمو الناس شرها كيفما كانت جنسيتها للاسف بذل مايساعد ويعطي سمعة طيبة على ولاد بلادو حط راسو فالوحل والحمد لله الذي عافانا من مثله واللهم رحمتك يارحيم والله ثالثهم سخصيا غير كنعلقو على ماكتب بحكم اننا لسنا طرف فالموضوع

    4
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  • salim
    الجمعة 23 أبريل 2021 - 17:39

    لا حول ولا قوة إلا بالله واش هدا نيت بشر؟

    5
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