‪الأمن يعثر على 3 قاصرات مختفيات من القنيطرة‬

‪الأمن يعثر على 3 قاصرات مختفيات من القنيطرة‬
صورة: هسبريس
السبت 17 أبريل 2021 - 22:11

أفلحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع نظيرتها بمدينة القنيطرة، السبت، في تحديد مكان تواجد ثلاث فتيات قاصرات تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 سنة، شكلن موضوع بحث لفائدة العائلة تم تسجيله لدى مصالح الأمن الوطني بالقنيطرة.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إن مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة تفاعلت، بجدية كبيرة، مع بلاغ تقدمت به عائلات الفتيات المختفيات يوم الجمعة، بعد مغادرتهن منازل عائلاتهن في ظروف غامضة، إذ تم تعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق المصرح باختفائهن، وذلك قبل أن تتمكن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة من العثور عليهن بالمدينة القديمة، دون أن يتعرضن لأي اعتداء.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية تسليم الفتيات لأفراد أسرهن ستتم فور إتمام إجراءات البحث التمهيدي التي تجريها فرقة الأحداث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، بتنسيق مع نظيرتها بالقنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك من أجل تحديد كافة ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

المصلحة الولائية للشرطة القضائية فتيات قاصرات مدينة القنيطرة مدينة طنجة

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