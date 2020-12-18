‪الجزائر تحول منابر الجمعة في المساجد إلى أبواق لمعاداة الصحراء المغربية

مستغلة منابر صلاة الجمعة هذه المرة، تواصل الجزائر تحرشها بقضية الصحراء، بتشبيهها بما يجري من احتلال للأراضي في فلسطين، وذلك بعد أن عمدت وزارة أوقاف الجارة الشرقية إلى ضبط خطب الصلاة على معاداة الوحدة الترابية للمملكة.
وراسلت وزارة الأوقاف الجزائرية أئمة المساجد في عموم التراب الجزائري من أجل الحديث اليوم الجمعة عن قضايا الاحتلال، وفق ما تبرزه وثيقة رسمية، ربطت فيها السلطات قضية فلسطين بنزاع الصحراء، كما تمسكت بنفس خط العداء للمغرب.
وتشير الوثيقة بالغمز واللمز إلى المغرب، الذي اعتبرته “بلدا استعماريا، ونال أراضي المستضعفين”، وهو الخطاب نفسه الذي تطرحه الجزائر وجبهة البوليساريو في مختلف المحافل الدولية، لكن صداه يتجه نحو الأفق المسدود، وفق المعطيات الأخيرة.
نوفل البوعمري، الخبير في قضية الصحراء، اعتبر أن “النظام الجزائري ليست هذه المرة الأولى التي يريد فيها توريط المساجد في صراعه مع المغرب، فقد سبق له أن دفع الأئمة إلى إلقاء خطب جمعة معادية للمملكة، وتحرض الجزائريين على الشعب والدولة المغربيين”.
وأضاف البوعمري، في تصريح لهسبريس، أن المناهج التعليمية الجزائرية، خاصة في المستوى الابتدائي، “تتضمن دروسا معادية للمغرب، وتدفع في اتجاه خلق أجيال من الجزائريين تكن العداء للمملكة”، وزاد: “الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة تقوم بها الدولة الجزائرية لزرع الحقد”.
وأوضح المتحدث ذاته أن هذه السياسة “تدخل في إطار حرب العسكر الجزائري على المغرب”، وزاد مستدركا: “لكن الملاحظ أنه رغم كل هذه العمليات التحريضية التي يقوم بها هذا النظام الأرعن فالشعب الجزائري لم يستجب، ولم يتشبع بقيم الكراهية والحقد تجاه المغرب”.
“تفطن الشعب الجزائري ولم ينجر مع العسكر الذي لا يضيع أي مناسبة لإظهار حقده الدفين تجاه المغرب ومؤسساته، واليوم لم يتوان في استعمال المساجد ومنابر الجمعة رغم رمزيتها الدينية السمحة”، يختم البوعمري.
الفتنة اشد من القتل …………
نتمنى زوال هذا النظام العسكري الفاشل حتى يعيش الشعبين الجزائري والمغربي في سلام. حساباتهم الضيقة الى زوال بإذن الله.
حتى المغرب استغل اول خطبة جمعة للاتفاق الأمريكي الإسرائيلي
الجزائر تستعمل جميع الطرق كيف ما كانت لإطلاق حرب الكراهية على المغرب و الحمد لله لنا رجال لا ينامون لهم بالمرصاد و كالعادة الجزائر تأخد صفعات تلوى الأخرى.
علي الاوقاف المغربية وعلماء الدين ان يردوا دينيا وشرعيا ولا يخالفوا ماقال الله تم الرسول اقول دينيا وشرعيا
هل سبق للهود في إسرائيل أو حتى في بقاع العالم أن إجتمعوا في كنيسهم وقام حاخامتهم بالسب في المغاربة واتهامهم بالمستعمرين للصحراء وحرق علم المغرب وتوعده بأشر الهزائم كما فعل الجزائريون في مساجدهم اليوم؟ فالإسرائليون أرحم من جينيرالات الجزائر.
ليس هنالك من مستضعفين سوى الشعب الجزائري الذي فقد مئات الالاف من مواطنيه على ايادي البطش العسكري في تسعينيات القرن الماضي .. ليس هنالك من مستضعفين سوى ملايين المواطنين الذين لفظوا النظام العسكري الجائر والذين يخرجون يوميا في تظاهرات عارمة متحدين القمع العسكري وخطر عدوى الوباء .. فالمثل القائل : سيق باب دارك عاد شوف باب الآخرين” ينطبق تماما على النظام العسكري الفاقد للشرعية..
الجزائر كدرق الشمس بالغربال … الشعب الجزائري باغي يسمع شي حاجة جديدة لي تنهض بالبلاد وتزيد بيهم لقدام ..اما هاد ديسكور العسكري راه حفا .
أين صواريخ الاسكندر التي هددتو المغرب بها يا شنقريحة الجبان هههههه
في الحقيقة الجزائر اصبحت لا تساوي شيء ابتعد عليها المغرب كتيرا في جميع المجالات بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله
ما تديوش عليهم لم يبقى لهم إلا النباح من بعيد
الصدمة كانت قوية… والضربة كانت قاضية…
سبحان الله العظيم مراض مساكين بشي حاجة اسمها المغرب
اللهم اجعل كيدهم في نحريهم انشاء الله (الحسد الحاقيد
الشعب الجزائري ليس غبيا حتى يصدق خرافات العسكر الذي يسعى إلى توجيه اهتمام المواطنين إلى مشاكل مختلقة. الشعب الجزائري يعلم أن سكان تندوف محتجزون هناك لتوظيفهم في خلق البلبلة وإثارة النعرات ضد المغرب. الصحراء مغربية وسكانها مغاربة، رغم الخطب الجوفاء المفروضة على الأئمة.
في الأول كان المشكل ايديولوجي، الشيوعية ضد الرأسمالية. الآن أصبح اقتصادي ، جيوسياسي، عولمي…. إلخ وأكبر من الثكنة العسكرية الاشتراكية الشيوعية الدموية وأإمتها.
فرعتولنا راسنا بهاد الغول الوهمي الجزائر، هضرولنا على الغوال ديال بصح فالمغرب : التعليم، الصحة و الثروة و باراكا علينا من الطنز
Là, vraiment ils ont depassé la ligne rouge. La hâche de la guerre est brandite . J’exorte tous mes concitoyens marocains de se serrer les coudes et de s’unire tous autour de notre Roi
Moi, je regarde la TV et je lis leurs journaux algériens pour m’informer. Ils ont la haine du marocain dans le
coeur
Jamais durant toute mon existance
avoir entendu des insultes à vomir envers mes concitoyens de la part des gens haineux
RETRO SATANS
اضن انه علينا ان نفكر في ان الجزائر دولة تكفيرية وبدعية وشتراكية ونازية 85 بالمئة منهم لا يصلي ويقولون القدس محتلة وجب عل اسرائيل ان تحول راداراتها الى الجزائر لانها حليفة لإيران ومعادية لشعب الاسرائيلي
ذكروني بالأدعية العنصرية التي نسمعها في مساجد المغرب ضد باقي البشر من نصارى ويهود ومجوس ووووو فيقو
باختصار أظن أن الجزائر في الطريق نحو الهاوية أي انها لن تخرج على أحد السيناريوهات التالية : إما عشرية سوداء ثانية أو عقوبات اقتصادية شديدة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها تدخل عسكري أمريكي على الطريقة الامريكية في العراق……………
لنكن واقعيين، من الجزائر لم نرى سوى العداء والسّوء والغذر … فهم قامو بتهجير آلاف المغاربة من بيوتهم وتجريدهم من ممتلكاتهم.. قاموا بزرع كيان انفصالي في المغرب ،سخّروا آلتهم الدبلوماسية المُهترئة للتضييق على مصالح المغرب في جميع أنحاء العالم…غذروا وقتّلوا جنودنا ويتمّوا أبناءنا… حتى إلى هذه اللحظة فسياسيوه واعلامهم يُطبل ويُزغرد ويرقص ويتلذّد في تلاوة اخبار وبيانات المرتزقة بقتلهم المزعوم للجنود المغاربة..بل وصل بهم الخُبث إلى جعل صلاة يوم الجمعة للدّعاء على المحتل والمطبع المغربي… . صراحة دائما أشعر بالغثيان عند سماع مقولة ‘خاوةخاوة’ و طلبات فتح الحدود… لانريد فتح الحدود معهم فالشيطان ارحم منهم وهو شخصيا يقف مذعورا من خُبثهم وغدرهم…
لن يفلح جينيرالات الحقد وعمال فرنسا في زرع الفتنة بين الأشقاء، يعاكسون جيرانهم على أراضيهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وخلص منهم الشعب الجزائري الشقيق حتى يبني دولة مدنية ديموقراطية.
إلى الأعداء من أبناء جلدتنا
المغرب استرجع الصحراء المغربية من المستعمر الاسباني الذي احتلها واحتل الشمال المغربي ومدينة ايفني واراد تقسيم المغرب قبل خروجه بالدفع بكل هذه المناطق الى طلب الاستقلال، الجزائر والبوليساريو يدافعان عن ما أراد المستعمر لهذا تجدهم دائما يكررون عبارة: “يجب احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار”
الجزائر طردت كل المغاربة الموجودين على ترابها في سنة 75 وبدأت تحقن شعبها ضد الشعب المغربي منذ 45 سنة على صحفها وجرائدها لتبرر سياستها ضده لهذا نجد السب والقذف في التعليقات من طرف واحد.
المغرب بدوره دائما كان يعلم شعبه بأن الجزائر دولة شقيقة والجزائريين أشقاء والمشكلة هي سياسية فقط بين الحكومتين.
المغرب بحكومته وشعبه يطالب بفتح الحدود للعمل سويا منذ 40 سنة و يكون دائما الرد الجزائري بالرفض والسخرية من الحكومة والشارع العام الجزائري!
الجزائر هي من دفعت المغرب للتطبيع مع اسرائيل كما دفعته للشراكة مع اوروبا بغلقها الحدود البرية لعزل المغرب، وتممويل البوليزاريو بالعتاد والسلاح ليحارب المغرب
مساحة الجزائر الموروثة عن فرنسا تساوي 2380000 كلم مربع لساكنة تعادل 40 مليون نسمة في حين أن مساحة الاتحاد الأوروبي الذي اسكنه 450 مليون نسمة هي 4200000 اي ان مساحة الجزائر حاليا هي أزيد من نصف مساحة أوروبا اي 28 دولة في حين أن مساحة المغرب مع صحراءه لاتتعدى 710000 كلم2 اي حوالي ربع مساحة الجزائر فماذا يريد النظام الجزائري من المغرب؟ ولكم التعليق
حتى الدولة المغربية تستعمل منابر الجمعة لتمرير رسائلها السياسية والحديث عن الصحراء احيانا … فما الفرق؟
نظام شيوعي غير أخلاقي يوظف الدين لخدمة مآربه ، الصحراء المغربية دخلت مرحلة الاعتراف الدولي مما سيوقف النظام الجزائري غصبا عنه عن دعم البوليزاريو لأنه سيعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى وسيدخل في مواجهة مع المجتمع الدولي،
الجزائر بحال ديك دجاجة كتموت وعينيها في النقيب…المغرب جاب ليك ذبوح من الاحسن ان تدخل الصف مع المغرب الذي سيعرف في الايام القليلة اعترافات الدول الكبرى بمغربية الصحراء والضربة القاضية قادمة قريبا ان شاء الله
أما في المغرب عندنا فقد أعطيت الأوامر لكل خطباء الجمعة بعدم التطرق لموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني
نظام العسكر استغل المساجد لكن العداء للمغرب .نظام غبي بكل ما في الكلمة من معنى. رغم استغلال خطب الجمعة لتمرير العداء للمغرب فان الصحراء مغربية إلى الأبد.كان من الاحرى ان تهتم بالشعب الجزائري المقهور بتنمية اقتصاده وتوجيه الملايير من الدولارات الى هذا الشعب الشقيق عوض تقديمها لقطاع الطرق المرتزقة الذين يمثلون انفسهم ولا علاقة لهم بسكان الصحراء المغربية.
ااجزائر تعمقت في الازمات والفتن واستغلت كل أدوات الشعب للدعوة الى معاداة المغرب و في الحقيقة هي دعوة الى الشعب للثورة الحقيقية التي لا تستثني جنرالا ولا فاسدا الا اسقطته.قريبا سينقلب السحر على الساحر
تجييش المنابر له أثر كبير في عقول الغافلين من عموم الشعب . هذا الشعب الجزائري الذي يعيش معظم أفراده في جلباب الثورة والشهداء من جهة وسراب الحرب الباردة من جهة أخرى. الأزمة الخانقة للنظام ستجعله يستفز المغرب بغية تصدير أزمته واشغال العموم عن نهب الثروات من طرف العسكر . اعدوا لهم العدة وانتظروا إن المغاربة على الحق وما ضاع حق من وراءه أمة مثل المغاربة .
الخطب تكتب فالثكنات فالجارة الشرقية ، و الوثيقة المسربة ، تفضح النظام بذلك البلد بخلط الدين بالسياسة و العداء للجيران ، و المنابر مفروض تكون مكان لتقارب بين الجيران و التوحد و اعتصموا بحبل الله ، نظام كبرنات فرنسا ، لا يعرف الا زرع الحقد ، و يبدو انه موجوع جدا و بعد الكركرات اختلطت عليه الامور فالضربات تأتيه من كل جهة و دخل في صراع مع الكل دول الخليج الاتحاد الاوربي و الان امريكا ، اصبح بدون عقل ، و هو يرى حلمه تبخر بسرعة البرق للوصول للمحيط ، و الى حد الساعة هو مرعوب و ينتظر ما سيقدم عليه المغرب و العالم ، و كل امله في بعض اللوبيات و التي يجب فضحها كجون بولتن و انهوف و اليوت انجل … و كلهم مصرح بهم انهم لوبيات جزائرية بامريكا اقل واحد فيهم يأخذ من سونتراك و الحكومة الجزائرية 25 الف دولار شهريا . نظام الكبرانات تفاجأ من سرعة المغرب فاصبح حتى موضوع الكركرات متجاوز و اصبح اعتراف امريكا هو الحدث و غدا اعتراف فرنسا و سيبقى تائه .
وأضاف البوعمري أن المناهج التعليمية الجزائرية، خاصة في المستوى الابتدائي، “تتضمن دروسا معادية للمغرب، وتدفع في اتجاه خلق أجيال من الجزائريين تكن العداء للمملكة”، وزاد: “الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة تقوم بها الدولة الجزائرية لزرع الحقد”.
اذا كان صحيحا ما قاله السيد البوعمري وموثقا فانه يعد فعلا اجراميا خطيرا ومناقضا للقانون الدولي و يجب على المغرب التنديد به وطرحه على منظمة التعاون الاسلامي والايسيسكو واليونسكو التي تدعو جميعها الدول الاعضاء فيها الى تعزيز التربية على قيم الحوار والتسامح والعيش المشترك والحد من الكراهية والاساءة للاخر.
هذا مايسمى بعلامات و رقصات الديك المذبوح. و هذا دليل على ان المغرب في طريق ناجح. اما الجيران فهم في مهب الريح.
الشعب الجزائري اخواننا واشقائنا اما حكام العسكر الذين سيطروا على ثروات الجزائر من بترول وغاز ورشوا بها عدة الدول للاعتراف بالبوليزايرو المزعوم لوتلك الاموال صرفت على الشعب الجزائري لاعاشو في رفاهية واتمنى من الشعب الجزائري ان يستفيق من غفلته وخلع اولائك الحكام العسكريين الفاسدين الذين لايريدون خيرا لا الى بلدهم الجزاىر ولا تلى المغرب فلعنة الله عليهم
“الأمر يتعلق بسياسة ممنهجة تقوم بها الدولة الجزائرية لزرع الحقد”.
هذا ليس غريبا علينا نحن المغاربة لاننا نعرف جيدا ان زرع الحقد والكراهية سلاح استعملته الجنرالات بين الشعب الجزائري نفسه ابان العشرية السوداء فتقاتلوا فيما بينهم في حرب اهلية ادت الى موت الالاف منهم .
لأن قضيتها فشلت بكل المعايير و هى الآن تستحضر و رائحة الموت تنبعت من حولها
في الجزائر الشقيقة كما أن عندهم خطباء يرقصون على أنغام حكم العسكر فعندهم علماء كبار هم من يأخذ إخواننا الجزائريين منهم دينهم و حاشى لهؤلاء العلماء أن يطبلوا لفكر الخوارج الإنفصاليين
اءمة الجزائر يخاطبون المغرب ولماذا لا يخاطبون امريكا مباشرة مثلا .لانهم يعلمون أنهم لو فعلو ذالك لاتشرق عليهم شمس الغد إلا وتحولت الجزائر الى مقبرة جماعية .هذا ما يسمى باالنفاق و العناق.
التحريض و الطعن و السب والقذف والتهديد ليست من شيم الكرام، الطغمة الفاسدة التي ذبحت 250 ألف جزائري في العشرية السوداء ، نسأل الله أن يتقبلهم في الشهداء ، يعانون من أمراض نفسية ندعوا لهم بالشفاء ، عقدتهم محمد السادس حفظه الله و المملكة المغربية و شعبها، دعاية كاذبة، شهادة زور، حقد و حسد ، كل الأمراض النفسية المزمنة تجتمع في شخصهم لدرجة وصلوا إلى إنفصام الشخصية “السكيزوفرينية”. يقول الطيب المتنبي : إذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل .
علي ماذا يتكلم النظام العسكري الجزائري‘هل علي الديمقراطية وحقوق الانسان او حرية التعبير؟!!ان هذا النظام لا يستحيي من نفسه ولا من شعبه‘فماذا افرزت صناديق الانتخابات الجزائرية سنة 1992 ؟!فاز الاسلاميون بنسبة عالية ولكن العسكر المعادي للخيار الديمقراطي فاجهظ هذه النتيجة والغاها.. فاندلعت ثورة مسلحة حقيقية بالجزاير قمعها النظام العسكري بالحديد والنار واستشهد الالاف من الجزايريين الاحرار علي يد العسكر..فعلي اية حرية الشعوب يتكلمون؟!!!ولينظر العسكر كيف قام بتزوير الانتخابت الاخيرة لاجهاض الحراك ولتنصيب رئيس دمية في ايديهم.. فتبا لكم ياعسكر فقد انتقلتم الي افساد بيوت الله بارغامكم الائمة وتجييشهم كما فعلتم مع اعلامكم من اجل قذف وسب المغرب ورموزه… ولكن لن تقوم لكم قائمة بعد هذا فيما تمكرون…
يبدوا أن النظام الحاكم في الجزائر مل من إقناع الرأي العام الجزائري بأن “المغاربة صهاينة”.
هذا الخطاب كان يتم تكراره في وسائل إعلامهم ليل نهار صراحة و تلميحا.
الجديد الآن تحويل هذا الخطاب السياسي إلى خطاب ديني.
و الأقبح من كل هذا تواطؤ بعض نخبنا خاصة من إعلاميي الخارج و الأئمة، و عزفهم سمفونيات السلام و الأخوة، في وقت يُعتدى فيه على القيمة الوحيدة التي يضعها المغربي فوق الوطن دون أن تناقض ولاءه له.
هناك شعرة رفيعة بين السلام و الجبن.
و حب الأوطان من الإيمان.
الصحراء مغربية كفاس.
الصحراء مغربية كمراكش.
الصحراء مغربية كالدار البيضاء.
فرض علينا أن نقولها بقوة.
هذا درس للجماعات الإسلامية التي تحرض ضد مصالح بلدها المغرب.
إذا كانت هناك حقا الأخوة الإسلامية كما تدعون فلماذا الأحزاب ذات التوجه الإسلامي في الجزائر لم تستنكر سياسة حكومتها إتجاه إخوانهم المسلمين في المغرب؟ ولماذا قبلوا أن يكونوا أبواق العسكر وضد بلدكم؟
أقول لكم: إتقلوا الله في بلدكم وكفاكم من الشعارات الخاوية.
ادا كانت الجزاءر تدافع عن المستضعفين فل تتكفل بمواطنيها اولا وتعطيهم حقهم البديهي وهو اختيار من يمثلهم بكل حرية وهدا من اضعف الايمان.اماالتبجع بالدفاع عن حقوق شعب فهدا كلام فارغ .نسبة المواطنين الصحراويين بتندوف لايمثل حتى ثلث المواطنين الموجودين بالصحراء المغربية ولماداالبوليزاريو تعتبر الممثل الوحيد ؟على الخارجية المغربية ترتيب الاوراق فهناك مجالس جهوية ومجالس العمولات ومجالس جماعية تمثل السكان بطريقة ديمقراطية.فعلا التندوفيين انتخاب من يمثلهم
هههه الكبرانات الشيوعيون يستنجدون بالمنابر الدينية! قمة الغباوة والبلادة.
سينقلب السحر على الساحر ،فالشعب الجزائري الشقيق والمقهور يعرف جيدا دسائس عسكر الخزي والعار ومدى حقدهم على المغرب فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم ونعوذ بالله من هؤلاء الأشرار
المشكل طابعه سياسي،ويجب أن يحل كذلك،أما الجانب الديني فلادخل له في ذلك،لأن الشعب المغربي والشعب الجزائري تجمعهم روابط الأخوة الدينية وإخوة الجوار،فنسأل الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الحقد و العداوة المبالغ فيها،ويعرف أهل السياسة أن هذا من العار ما يقع لهذين الشعبين الأبيين،وتعود المياه إلى مجارها ويسود السلم والسلام
لن يزيدنا هذا إلا إصرارا و تمسكا بالصحراء المغربية و حبا لخواتنا في الجزائر الشقيقة و من يزرع بذور الشوك لن يحصد إلا سنبل الشوك . وعداوة جنرالات السوء في الجزائر إلى الزوال بحول الله و عزيمة الشعبين الشقيقين و سيفلسون باستعمالهم الدين لتشر العداوة بين الأشقاء .أما الصحراء الغربية فلن تكون إلا صحراء مغربية أحب من أحب و كره من كره .لكن الملفت هنا هو أىمة يستعملون خطبهم للحقد و الكراهية و ما أمر الله و الرسول بهذا يالعيذ بالله .الشعب الجزائري ليس غبيا إنه يدرك جيدا أين تكمن مصلحته .و السلام على من تبع الهدى .
معروف جدا سياسة الأنظمة العسكرية وما هي نهايتها الخراب ثم الخراب لبلدانها. الصحراء مغربية وستبقى مغربية الله الوطن الملك.
اللذين يقولون بأن المملكة المغربية تستعمل ابواق المساجد لمهاجمة الآخرين وأؤكد لمهاجمة الآخرين نوعان : – إما انهم غير مغاربة،
– وإما ان لاصلة تجمعهم بالمساجد (غير مصلين)
أما ان يتكلم الخطيب، عند المناسبة، عن الصحراء او عن ذكرى الإستقلال او عن المسيرة الخضراء، فهاذا شيئ طبيعي لأنها مناسبات وطنية يفتخر بها كل المغاربة.
المصيببة هي إلزام خطباء يوم الجمعة بمهاجمة الآخر وزرع الفنة وتربية الأجيال على العداوة وهو ما تقوم به الجارة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
هذا ليس من الدين في شيء إنما هو شطط سلطوي من سلطة لا دينية على ألإ ئمة لاجبارهم على مسايرة الحكام الظلمة وتضليل الناس/الدين ضدهم (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا )ويل لكل همزة لمزة )حكام الجزائر لا يفهمون هذا/ الحسد أعمى ابصارهم وقلوبهم حتى نسوا اوتناسوا أن السواد الأعظم من الجزائريين يعلمون أن الصحراء المغربية أرض مغربية ويعرفون أن الجزائر هي من صنعت ما يسمى بالجمهورية الوهمية/وأنهم كذابون مفترون ويعلمون انهم بعد ذلك يجرون وراء السراب وأنهم في الختام لن يحصدوا إلا مازرعوه من كره بين الشعبين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون(فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم/نحن في أرضنا سالمين مسالمين ومحاربين أن اعتدي علينا ؛والسلام على من اتبع الهدى.
هذه الشطحات من النظام الجزائري سيكون لها عكس ما يريده لأن شعبا انجز حراكا شعبيا مطالبا بتقرير مصيره و بدولة مدنية لمدة أزيد من عام لا يمكن لنظام غبيي أن يضحك عليه وينسيه في مطالبه الحيوية
لنا ثقة في ذكاء الشعب الجزائري العظيم
لا أفهم لماذا لا يتم قطع جميع العلاقات مع هذه الدولة التي يحكمها لقطاء الفترة الاستعمارية الفرنسية. لقد وصل السيل الزبى ولم يبق أي أمل في شفاءهم من بَليّتهم…
نظام الجزاءر فقد البوصلة فكل الرهانات التي راهن عليها فشلت تماما والسبب ذكاء الدولة المغربية.
أعجب للجزائر.الناس فالناس و القرعة فمشيط الراس.ولو كان المغرب واكل ليهوم الورث.ما يديروش هاد الحالة.لم أرى في حياتي مثل هذا العداء والحقد المتأصل في النفس الذي تكنه الجزائر للمغرب.أين هم من الاسلام و أخلاقه وحقوق البلد المسلم الجار .وهم أول من يتشدق بدفاعهم عن الاسلام والمسلمين وفلسطين……
يجب علينا نحن المغاربة ان نعرف اننا أمام عدو تاريخي دولة عدوة وشعب الجزائر الذي يردد اسطوانة العسكر والحكومة شعب عدو.لهم عقدة اسمها المملكة المغربية الشريفة التي سحقتهم في الستينات من أجل تحرير أراضينا التي سنطالب بها الاوهي الصحراء الشرقية .الجزائر لم يبق لها سوى أن تتاجر بنساءها من أجل معاداتنا.
انها بداية الحرب الدافئة
على المغرب ان يرد على كل هذه الاستفزازات بحزن و قوة ، القوة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هؤلاء الشرذمة العسكرية
الشعب الجزاءري الحر لن تنطوي عليه تصرفات هولاء الخونة انشاء الله سياتي يوما يتحرر فيه الإخوة ااجزاءريون.
اعتقد ان الجزائر تبحث عن شرعية لتخود حرب ليست حربها. و ب التالي فهي تبحث عن الشرعية من خلال منابر المساجد لأقناع العامة. لأنها تخاف ان تخذ حرب فتنقلب عليها اوضاع الداخل ب الاحتجاحات و رفض حرب ليست حربها مع الجيران . فلا هي تصارع حرب الداخل و لا هي تصارع حرب الخارج.
متعودة..دايما….
الجزائر استعملت المساجد بعد المسيرة الخضراء مباشرة وتعبئة الشعب ضد استرجاع المغرب لصحرائه..
فقد قامت باجتماعات في المساجد يحضرون فقط الجزائريون..
بعد خرجت مظاهرات تهتف “فيفا بوليزاريو”
سئل أحد الشيوخ “واش هي هاد بوليزاريو”
نتاسف لما وصل إليه حكام الجزائر، حتى بيوت الله لم يجنبوها حماقاتهم للزج بالشعب الجزائري الشقيق في مشاكل هو في غنى عنها!!!!
جننتم يا عسكر الجزائر، هذه علامات سقطتكم الاخيرة، باي باي للعسكر، اقتربت نهايتكم، بشرى للشعب الجزائري الحبيب و الطيب، هذه علامات النهاية ،لا تحزنوا فوالله لن تخيب دعواتنا للم شمل كل شعوب المغرب الكبير لتنعم شعوبه بالطمانينة أولا و لبناء ذاتها ثانيا، مليون و نصف شهيد و آلاف المعطوبين و الارامل و الايتام لينعم العسكر بكل خيرات البلاد و الشعب في محنة مع إيجاد الشغل و السكن و…….عار عليكم يا عسكر الجزائر أن لا تمنحوا شعب الجزائر حق تقرير مصيره!!!!
النار ان لم تجد ما تاكل تاكل نفسها هذا ينطبق على عسكر الجزاءر لم يعد احد يثق فيهم لذلك وجهوا مكرهم نحو شعبهم المغلوب على امرهم اللهم اجعل كيدهم في نحرهم جيران السوء الحاسدين الحاقدين مثيري الفتن وانصر المملكة الشريفة واحفظها من كل سوء
النظام الجزائري رويدا رويدا يتهوى بات يشبه غريق وسط أمواج العالية و كل مرة يمد يده باحداها يظن أنها حبل نجاة إلى أنه يزداد غرقا مرة اخرى لان سياسته لا تواكب تطورات إقليمية و القارية و العالمية وظل يركز و يعتمد على حقب باتت من ماضي منها معادية للمغرب و مصالحه على رأسها دعمه مباشر و متواصل لميلشيات بوليساريو التي تأكد احرار الشعب الجزائري الشقيق أنها تستنزف اقتصادهم و عقبة في التحقيق المغرب الكبير بل مجرد آلية من آليات النظام العسكر الذي يوظفها من اجل الالتفاف على الجزائريين عامة و القضاء على معارضيه خاصة عبر التخوين حتى تظل مصالحه الضيقة و الدار لقمان على حالها إلى أطول فترة ممكنة لكن وقاءع تؤشر ان نهايته باتت تلوح في أفق على يد الجزائريين الذين خرجو إلى الشارع في حراك شامل متحضر تعرف العالم بأسره على جوهر المطالبه المشروعة مطالبة بالتغيير الجذري لنظام العسكر وهو تحصيل حاصل عاجلا أم آجلا .
اترك الجزائر في حالها تعيشو بخير الجزائر ليست مهتما بكم الجزائر مهتما بإخوانها الصحراويين أما أنتم لكم إسرائيل وأمريكا
والمرة الأخرى من أفضل انكم تطبعون مع الجن والعفاريت لكي تحصل على مليلية و سبتة
…النظام الفاشي اقتنع اخيرا بانه فشل في نزاع الصحراء المغربية.فشلا ذريعا.بعد اعتراف امريكا بمغرية الصحراء.هذا النظام الفاشي لا تهمه لا فلسطين ولا….بل حسرته على 500 مليار دولار التي تبخرت في الهواء على قضية خاسرة.كرس لها كل شيء ومع ذلك هزم بل ذل امام المجتمع الدولي الذي اصبح ينظر الى هذا النظام الفاشي كنظام حقير معزول بخر نصف بليون دولار على عصابة انفصالية هو من صنعها واكتوى اخيرا بنارها.ومن الممكن ان نتوقع اي شيء من هذا النظام الهالك فحتى شن اي عدوان على المغرب لم ولن يفاجئني كمغربي لأن هذا النظام فقد كل شيء .فهو كالديك المذبوح والله العظيم…
دعوا النظام الغادر في هلوسته لا متناهية، دعوه ينبح إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فإنه لن يجني من عدائه للمغرب إلا مزيدا من الغليان والهلوسة والبعد عن الطريق الصحيح لأنه يزرع الفتنة والحقد بين الشعوب الشقيقة ويفرق الأهل والأحباب.
الحمد لله الذي فضحها أمام العالم،وفضح مخططاتها العدوانية،لم يبق لها الا المساجد والخطباء لاستغلالهم في أغراضها الدنيءة مع انها أشد البلدان كرها وبغضا للاسلام والمسلمين،فاللهم رد كيدهم في نحورهم واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلدنا أمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
فعلا الحسد ما اعدله بدء بصاحبه فقتله
فحسد جارة السوء ليس له حدود يمكرون بنا والله يمكر بهم ها هم اليوم في عزلة عربية افريقية ودولية مع ان المغرب ليس له ما يقدمه لمن يدعمونه فليس لنا نفط ولا غاز لشراء الدمم ولكن فقط لاننا على حق واصحاب ارض وتاريخ ولم يسبق للمغرب ان اضر بدولة مهما كان ضعفها او صغرها فالمغرب بلاد الشرفاء واولياء الله الصالحين الربانيين العارفين بالله وهكذا هو حالنا الذي ورثناه عن اجدادنا وسلفنا الصالح وهذا هو تاريختا
والحسد ظلم قبيح يورث المعاصي ولا ينعم صاحبه وكيف ينعم ويهنىء والنار مشتعلة في صدره فما اعدل الحسد وسبحان الله العدل الاحد الصمد
حكام الجزائر تنهج نفس النهج الاستعمار ي الفرنسي بالجزائر حيث كانت تدرس التلاميذ في المستوى الثالث ابتدائي ان الجزائر فرنسية وان فرنسا هي الجزائر وجدنا هذه الكتب بالمؤسسات التعليمية بالجزائر مباشرة بعد استقلالها أي سنة 1963 قبل أن تسحبها من المدارس اقول هذا بحكم اني كنت انذاك تلميذ خلال الستينيات باحدى مدارسها
ان الجزائر داءما تدعي بانها ليست طرفا في النزاع اذن ماذا نسمي هذه الأفعال كلها …واقول لهم الى وصلتوا لوذنيكم بوسوها فالمغرب ساءر في برامجه التنموية بكل اقاليمه …ونحن كشعب نبارك ذلك وفرحنا باعتراف امريكا بمغربية الصحراء .
استغلال الدين لترويج مصالح النظام الجزائري الحقود على المغرب
لو كان المسلمون والفقهاء يراعون تعاليم الاسلام لما مان هناك اصلا نزاع حول الصحراء.
الاسلام يدعو الى وحدة الأمة واوجب محاربة الخارجين عن اجماعها.
المغرب تحالف مع المسلمين الموريتانيين لاخراج النصارى من ارض الاسلام ولكن خوارج البوليزاريو ومعهم بوخروبة والقذافي تحالفوا مع اسبانيا والمعسكر السوفياتي الماركسي الملحد لتكريس الحدود الاستعمارية وتقسيم ارض الاسلام التي كانت موحدة قبل الاستعمار.
وكان من المفروض ان يقاتل المسلمون الطائفة الباغية وهي البوليزاريو ورؤساء الطوائف الذين ساندوهم على الضلال الى جانب المملكة الشريفة التي قامت بالواحب الشرعي لوحدها وهي تقاتل مدة 16 سنة.
خطيب جزائري اليوم كان موضوع خطبته حول شروط قبول الأعمال و لم يشر أو يلمح الى فلسطين أو الصحراء المغربية
le lavage des cerveau
au lieu de se poncher sur les problemes locaux il drogue leurs peuple par des sujets non prioritaires pour lui
le peuple algerien est prisonnier de se goubrnement militaires qui se sont succedée durant les 40 année passé
reveillez vous de cette hypnotysme liberer votre pays de ceux qui vollent vos richesse
avec le petrole chaque algerien a droit a un salire de 500Euro mensuelle cet argent gaspier a financer des tiers
الكل يرسل الرسائل السياسية عبر المنابر، والمغرب يتصدر…. اليوم خطبة الجمعة بربوع المملكة تمدح العلاقات مع اسرائيل !!!!
حاشا لله ان يكونوا مسلمين يقطعون صلة الرحم وويذكوم نار الحقد والضغينة بين المسلمين ويفرقون بين المسلمين لا اعلم من اي طينة ينحدرون ولكن الله سوف يجازيهم على فعلتهم هذه وسيذمرهم تذميرا انه على كل شيء قدير لقد طغوا كثيرا كثيرا كثيرا.
هل تأكدتم الآن أيها الجزائريون أن ما قاله السفير المغربي (بلد عدو)، كان فعلا على صواب ولم يكن يتكلم من فراغ، كل الدول العربية مع وحدة المغرب إلا علماء الجزائر، دول مسيحية ويهودية وبودية ووو كلها مع وحدة الأراضي المغربية إلا عباقرة الجزائر، المساجد هي أماكن لجمع شمل المسلمين وليس لتفرقتهم أيها العلماء العضام يا مخترعي e=mc².
هذا دليل على انهزام النظام الجزائري امام فطانة السياسة المغربية في كسب المزيد من النجاحات في قضية الصحرا ء و أمام هذه الإنتكاسات المتتالية التجأ النظام الجزائري الى منابر المساجد يستعطف المصلين لمساندته في اطروحته البائدة التي لا مستقبل لها لأن خارج المساجد عجز عجزا كليا في كسب المعركة و الشعب الجزائري مقتنع ان حكامه يصفون حسابات شخصية قديمة مع المغرب ولن يحصدوا من هذه الحرب إلا الخسارات تلوى الخسارات.
من نهار فتحنا عينينا وحنا نسمعو اللهم دمر اسراءيل وفي الاخر انتصرت اسراءيل على كل الابواق المنبرية. وهدي 45 سنةوالجزاءر تعرقل المغرب لكن في الاخر ام تجني سوى البعد عن اتحاد المغرب الكبير للاسف
وبزااف عليهوم المغرب مساكن..غير كايضيعو الوقت في موضوع خاوي..الا عندهوم شي ركابي ينوضو يبنيو بلادهوم لولادهوم
يجب فصل الدين على السياسة
المغرب بدوره يقوم بهذا العمل ،، مرة نرى الدستور في الخطبة و مرة نرى ملف الصحراء !!
ديننا ليس لعبة في ايديكم يا سياسيين
المغرب في بلده ةالجزاءر في بلدها فكروا في ما يهم البلاد والعباد ولا حاجة لنا بمن يغرد خارج السرب انتهى المسلسل المدبلج
متى كانت خطبة الجمعة تفرق بين المسلمين الرسول الكريم حث على الوحدة ونهي عن الفرقة
….أن هذا النظام يستغبي الشعب الجزائري… عن أي مستضعفبن في الصحراء المغربية يتحدث هؤلاء المنافقين…؟ وهل من الدين الإسلامي أن تناصر فئة قليلة ضد اصحاب الحق الأصليين وهم الفئة الكثيرة وبالملايين..؟!
اللهم عجل بزوال النظام العسكري الجزائري.
قولوا آمين.
كلشي باين دبا ,الجزاءر انتاحرات حيت اصتبنت البوليزبال ودربتهم ودافعت عليهم والان وبعد فشل مخططهم الوهمي سيبقون على أراضيها كخلية ارهابية ويستولون على تيندوف لاننا فلا ولن نقبل بعودتهم لانهم متشبعين بالغدر والخيانة والفكر الارهابي ,لا فاءدة منهم
لن يسقط في هذا الفخ الى الابله لان ديننا الحنيف يدعو الى الالفة بين المسلمين و نبد الفرقة و الشقاق. النظام العسكري الشيوعي يلعب آخر اوراقه وسيبوء بالفشل ان شاء الله.
خلاصة القول نظام العساكرية في الجزائر نظام شيطاني. 45 سنة وهو يكذب على المجتمع الدولي بخرافة تقرير المصير لكن هدفه الحقيقي كان هو ان تصبح الصحراء المغربية الغربية ولاية تابعة للجزائر وعلى رأسها عساكري جاهل على شاكلتهم.