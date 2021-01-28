‪السلطة المحلية تفض حفلا قرآنيا بمدينة إنزكان‬

‪السلطة المحلية تفض حفلا قرآنيا بمدينة إنزكان‬
صورة: هسبريس
الخميس 28 يناير 2021 - 19:20

أقدمت السلطة المحلية بالمقاطعة الإدارية الأولى في مدينة إنزكان، زوال الخميس، على فض حفل قرآني (سلكة) أقامه شخص بمنزل أسرته وسط المدينة، بمناسبة ذكرى وفاة والده.

وجاء تدخل السلطة المحلية بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود تجمع بشري بالمنزل سالف الذكر، في خرق لحالة الطوارئ الصحية، التي منعت مثل هذه التجمعات كتدبير احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى اقتياد صاحب المنزل إلى مقر الأمن الإقليمي بمدينة إنزكان، وذلك من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه.

التدابير الاحترازية خرق حالة الطوارئ فيروس كورونا المستجد مدينة إنزكان

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‫تعليقات الزوار

5
  • سلكة
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:29

    ……بعد توصلها باخبارية……..هذا شي واحد معرضوهش وبغى فيهم الخدمة…..

    3
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  • __________
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:32

    ادعوا ربكم تضرعا و خفية انه لا يحب المعتدين و لا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها و ادعوه خوفا و طمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين

    4
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  • khourbalahcen
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:34

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رغم التطور ووووو ونحن البشر ليس الكل وإنما البعض كأننا نرجع إلى الوراء اشمن سلكة ولا إنه الهماج ثم الاستعلاء والتكبر ومرض الأنا لم أفهم شيئ في بعض البشر لو كان بوسعنا استبدال السكنى لستبدلتها أنا الأول إلى كوكب آخر ولكن مستحيل الغالب الله آخر أيامنا نعيش مع كائنات غريبة

    -8
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  • سعيد
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:42

    و الله العضيم حتا زادو فيه بزااااف حبستو علينا التنقل و الحمامات شردتونا خليتونا بلا خدمة علاش اللي ماتحبسوش الطرام من العمل؟ ولا حينت ديالكم

    3
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  • مواطن من المغرب
    الخميس 28 يناير 2021 - 19:45

    وماذا عن تجمعات السكارى والمحششون في زقاق الدروب ليلا ونهارا. أم أن المقدم يخاف من بطشهم؟؟

    5
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