‪السلطة المحلية تفض حفلا قرآنيا بمدينة إنزكان‬

أقدمت السلطة المحلية بالمقاطعة الإدارية الأولى في مدينة إنزكان، زوال الخميس، على فض حفل قرآني (سلكة) أقامه شخص بمنزل أسرته وسط المدينة، بمناسبة ذكرى وفاة والده.

وجاء تدخل السلطة المحلية بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود تجمع بشري بالمنزل سالف الذكر، في خرق لحالة الطوارئ الصحية، التي منعت مثل هذه التجمعات كتدبير احترازي ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وجرى اقتياد صاحب المنزل إلى مقر الأمن الإقليمي بمدينة إنزكان، وذلك من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة المختصة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه.