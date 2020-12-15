‪الغموض يلف العثور على جثة بميناء المضيق‬

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، صباح الثلاثاء، جثة شاب عثر عليها وهي تطفو على المياه وسط ميناء مدينة المضيق، وفق ما أوردته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن جثة الشاب تم العثور عليها وسط مياه البحر في الجهة الجنوبية من الميناء، دون أن تعرف أسباب مفارقته الحياة، وهل تتعلق بحالة غرق أو انتحار أو جريمة، ليتم إشعار المصالح الأمنية.

الواقعة عجلت بانتقال عناصر الشرطة والوقاية المدنية، التي عملت على توجيه جثمان الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد السادس بمدينة المضيق، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

وتواصل عناصر الشرطة القضائية تطويق مكان الحادث لجمع المعطيات والدلائل والقرائن التي ستفيد في التحقيق، قصد الوقوف على ظروف وحيثيات الواقعة.