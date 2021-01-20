‪الغموض يلف العثور على جثة نواحي اشتوكة

عثر اليوم الأربعاء على جثة شخص، في الثلاثينات من العمر، بجانب الطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين أكادير وتيزنيت، على مستوى مدخل دوار “أغروض”، بجماعة إنشادن، نواحي اشتوكة آيت باها.

وفور علمها بالواقعة، انتقلت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع، مع عناصر من القوات المساعدة وأعوان السلطة بقيادة إنشادن، إلى مكانها، حيث جرى تفعيل الإجراءات التي تستوجبها، وضمنها معاينة الجثة وفتح تحقيق آني لتحديد هوية صاحبها.

وفيما أثبتت وثائق كانت بحوزة المفارق للحياة أنه كان يشتغل قيد حياته عاملا زراعيا بإحدى الضيعات الفلاحية، ويقطن في دوار “تن منصور”، أمرت النيابة العامة المختصة بتوجيه الجثة إلى مستودع الأموات لتشريحها وتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة.