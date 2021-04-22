‪المغرب يتبوأ المركز الـ66 عالميا في مؤشر التحول الطاقي لسنة 2021‬

حلّت المملكة المغربية في المركز السادس والستين ضمن مؤشر تحول الطاقة لسنة 2021، الذي يقيس أداء 115 بلدا في ما يتعلق بأنظمة الطاقة عبر العالم، برصيد نقاط إجمالي قدره 56.8، لتحقق بذلك ارتفاعا طفيفا بالمقارنة مع الموسم الفارط الذي نالت فيه تنقيطا عاما بلغ 56.5.

وجاءت المملكة في المرتبة الثالثة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث مؤشر التحول الطاقي لهذه السنة، الصادر من طرف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي منح دولة قطر صدارة المنطقة بعد تحقيقها المركز الثالث والخمسين، وتتبعها دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبوأت المركز الرابع والستين.

وتمكّنت غانا من التربع على المركز الأول بالقارة الإفريقية بعد تبوئها المركز السادس والخمسين عالمياً، وتليها كينيا التي حصدت المركز الأحادي والستين، ثم المملكة المغربية التي سجلت مسارا إيجابيا بخصوص التنمية المستدامة في السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتصل بالطاقات المتجددة.

ويقيس مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي أداء الدول المتعلق بأنظمة الطاقة من خلال مجالات التنمية الاقتصادية والنمو، والاستدامة البيئية، وأمن الطاقة ومؤشرات النفاذ والوصول، وكذلك استعدادها للتحول إلى أنظمة طاقة آمنة مستدامة وشاملة ومعقولة التكلفة.

وحصل المغرب على 60.84 بالمائة في المؤشر الفرعي المتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية، و12.40 بالمائة في المؤشر الفرعي المرتبط بأسعار الكهرباء في القطاع الصناعي، و75.44 بالمائة في مؤشر الولوج إلى الطاقة والأمن، و58.71 بالمائة في مؤشر الاستدامة البيئية.

وحلّت السويد في المركز الأول على الصعيد العالمي، متبوعة بجارتها النرويج في المركز الثاني، والدنمارك في المركز الثالث؛ فيما تبوأت سويسرا المركز الرابع، والنمسا المركز الخامس، وفنلندا المركز السادس، والمملكة المتحدة المركز السابع، بالإضافة إلى عديد من البلدان الأوروبية التي تحصّلت على مراكز متقدمة في التصنيف.

وبخصوص أداء اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أفاد التقرير الدولي بأن النتائج تراجعت نسبيا السنة الماضية، لكنها تحسنت إلى حد ما في هذه النسخة، إذ سجل أن الاعتماد الكبير على عائدات النفط يشكل تحديا كبيرا أمام تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، ليبرز أن العقد القادم يعد فرصة سانحة للإقلاع الطاقي بالنسبة إلى دول المنطقة.