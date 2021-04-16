‪الموجة الثالثة من "كورونا" ترفع جرعة القلق والتوتر لدى الأطر الصحية

يعيش المغرب موجة ثالثة من كوفيد 19 تتسم بانتشار الطفرة البريطانية من الفيروس بشكل سريع، وهو ما يشكل تحديا جديدا أمام الأطر الصحية.
وقال حمزة الإبراهيمي، الإطار النقابي بالقطاع الصحي: “تعيش الأطر الصحية المنهكة بتوتر وقلق الارتفاع الأخير في المؤشرات الوبائية لفيروس كورونا الذي تسجله منظومة الرصد الوبائي، خاصة مع انتشار السلالات المتحورة الجديدة، التي بدأ يظهر أثر تواجدها مع ارتفاع الحالات الإيجابية المسجلة مؤخرا، وارتفاع معدل الإماتة الأسبوعي، وتسجيل تزايد الحالات الحرجة والخطيرة بأقسام الإنعاش، التي أضحى طبعها الجديد اشتمالها على نسب أكبر من الشباب دون سن الخمسين سنة”.
وتابع المتحدث ذاته ضمن تصريح لهسبريس: “يزداد الوضع قتامة بالنسبة للأطر الصحية عند مطالبتها بتقسيم جهدها المهني بين التكفل العلاجي بالمصابين بمرض كوفيد19 والحفاظ على الخدمات الاستشفائية والعلاجية والوقائية للصحة الجماعية والأمراض المزمنة والعمليات الجراحية، التي تأثرت كلها جراء تعطيل خدماتها الصحية أو تأجيل مواعيد مرتفقيها، كلما ارتفعت حالات الإصابة واكتظت المستشفيات أو ظهرت طفرات جديدة، وهو الأمر الذي يزيد من تأزيم الوضع الصحي للمواطنين الطالبين للخدمات الصحية الاعتيادية”، وأردف: “هي اليوم صرخة إجهاد وإنهاك وإعياء شديد من جميع الأطر الصحية بمختلف فئاتها، التي رابطت في الصفوف الأمامية منذ 14 شهرا إلى اليوم دون يوم راحة فعلي”.
وتطالب الأطر الصحية حسب الإبراهيمي الجميع بالنظر إلى وضعها وملامسة معاناتها، موردا: “لن يتطلب الأمر غير الحفاظ على الممارسات التي تعودنا عليها منذ تفشي الوباء بالاستعمال الدائم للكمامة ووسائل التعقيم وتجنب التجمعات والمخالطة في الأماكن العامة واحترام التباعد الجسدي وتقييدات حالة الطوارئ الصحية التي جنبتنا مقاربتها الاستباقية ويلات الوباء في أوج تفشيه، فكيف لا تحمينا اليوم”.
وأفاد الإبراهيمي بأن هناك “معطيين أساسيين لا يمكن الاختلاف عليهما في مجابهة الأطر الصحية لجائحة كوفيد 19 المترتب عن فيروس كورونا المستجد، أولهما الانخراط الواسع منذ الوهلة الأولى في التصدي للوباء بكل عزيمة وإصرار”، وأضاف: “تابعنا جميعا كيف خضعت الأطر الصحية العاملة في الصفوف الأمامية لتدابير الحجر الصحي الاحترازي بعيدا عن أهلها وذويها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر، كما واكبنا جميعا تعرض العديد من مهنيي الصحة للإصابة بالفيروس، وما خلفه من أوجاع ومآسي داخل القطاع بعد أن فقدنا العديد من الزملاء”.
ينضاف إلى ذلك، حسب المتحدث: “حرمان المهنيين أنفسهم من حقوقهم المشروعة في العطل الإدارية وتعاقب نوبات العمل التي أثقلت كاهل الجميع. أضف إلى ذلك الأثر النفسي العميق الذي يخلقه التعثر المتواصل للحوار الاجتماعي مع الوزارة وتعطل التسوية المالية”.
وختم الإبراهيمي: “كلها عوامل أضفت جوا سلبيا يسوده الاستنزاف المتسم بالاحتراق المهني، وكذا التذمر والسخط والاحتقان في صفوف العاملين في القطاع الصحي العمومي الذين يواصلون رغم ذلك مجهوداتهم في التصدي للوباء في موجته الجديدة داخل مصالح كوفيد، بالإضافة إلى إنجاحهم الحملة الوطنية للتلقيح التي لولا تضحياتهم، والمقاربة الاستباقية للمملكة، لما مكنتنا من تجنب الأسوأ”.
صراحة الأطباء والممرضين هما أبطال هاد الجائحة، خاص يتهلاو فيهم ماديا
لم نعد نصدق هذه الأخبار لأن الشارع المغرب يحكي و لم نعرف أحد اصيب بهذا المرض نحن الآن أصبحنا مرضى من اشد امراض النفسية و أصبحنا نعاني الويلات مع هذه الأخبار و الفقر حسبنا الله ونعم الوكيل
ليست هناك موجة ثالثة أو رابعة كفى من إيهام الناس و بث الأكاذيب، ارتفاع طفيف مقارنة مع ما سبق و مع ذلك أغلق المخزن كل شيء و لقح عددا كبيرا و منع المساجد و الصلاة و البيع و الشراء، بعد كل ذلك تتباكون على الوباء و الاقتصاد.
بدأ الموضوع بالحديث عن الفيروس المتحول ثم انتقل إلى دور موظفي الصحه والإرهاق والتعب وووووو وعدد المصابين وكل هذا لم يعد المغاربه يصدقون هذه الأقوال
الخدمات الصحية المقدمة من طرف الطقم الصحية دائما متدهورة ولا ترقى الى تطلع الشعب والمواعيد بالشهور وليس وليد اليوم مع كورونا. لذلك يجب عليكم تحمل مسؤوليتكم واعملوا جيدا ربما تكفروا بضم التاء عن ما مضى في هذا الشهر الفضيل.
ويستمر التخويف للشعوب لفرض الاجندة لن تتخلصوا من الموجات والطفرات والاعلام يواصل البرنامج في العالم والاعلام الكل يعرف من يديره سؤال فقط هل رايتم نجما او لاعبا او مغنيا او رءيسا توفي بهذه الامواج الكل بات واضح الايام القادمة ستوضح كل شيء
بالله عليكم اش من موجة تالثة واش زيادة طفيفة في عدد الاصابات و استقرار في عدد الوفيات يعد موجة، واش غير اجي وقول موجة ، أين نحن من أوروبا و أميركا والهند و البرازيل ، يجب حمد الله على استقرار الحالات وليس التطبيل لا لغرض سوى التطبيل
La vaccination contre la COVID risque de devenir comme pour la grippe (vaccination annuelle) pour deux raisons:
– Anticorps qui chutent avec le temps
– Nouveaux variants
قد يصبح التطعيم ضد فيروس كورونا شبيهاً بالإنفلونزا (التطعيم السنوي) لسببين:
– الأجسام المضادة التي تسقط بمرور الوقت
– متغيرات جديدة
باركا من التشويش على المواطنين .الا طر الصحية استفادة من صندوق كورونا .يجب العمل تم العمل. بدون موزايدات نقابية
ياربي ارفع عنا هذا الوباء بجاه النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله يكون في عون الأطر الصحية داخل المستشفيات ورجال الأمن بالشوارع والأزقة والباراجات.
وا باركة من السينيما و الكدوب جيونا نيشان و قولوا علاش سادين هاد الفيلم ديال كورونا و موجة منعرف شحال راه حماض، مابقا متيقو حد، متبقاوش تستحمرو الناس عفاكم الموجة الاولى اللي كانت بنهار الثانية و الثالثة غي بالليل بنهار الطوبيس عاااامر بلا كمامة بلا والو كون كان بصح كون راه غي الطوبيس فيه 7000 حالة ماشي غي500 اللي كتقولو الله يهديكم ا الحكومة
علاش هذ المسؤولين ملي عارفين علميا هذ الطفرات ستحدث ماقامو بعزل بعض المستشفيات للمرضى العاديين وترك مستشفيات اخرى لتخصص مرضى كوفيد وهكذا على الاقل حتى واحد مايتحرم من العلاج ولو بأخذ النوبا بعيدة المهم يديرو شي حل او بذيل ولى هما باراكا عليهم غير يحرمو الناس وهما يتمتعو بمانضتهم كاملة وشهريا ومرتاحين مع ريوسهم وعائلتهم ماحسدنلهم ولكن على الاقل حتى حنى لقاو فين وكيف كلشي يتعالج واخا العمر ضامنو الله ولكن للاسف حنا نتحبسو ومتعذبو ونتجرمو والله ماسمحنا لكل من ظلمنا دنيا واخرة
تحية إجلال وتقدير خاصة للأطر الطبية بجميع مستوياتها والتي أبانت عن روح وطنية عالية في مكافحة الوباء باعتبارها تتواجد في الصفوف الامامية: نسأل الله الرحمان الرحيم أن يرفع هذا الوباء: آميين
تحية اجلال وتقدير لكل العاملين في القطاع ونعلم جيدا مدى التضحيات التي يقدمونها في الوقت الراهن واتمنى ان يعي الجميع بذلك ويتداركو خطورة المرحلة عوض الانصياع وراء اصوات بعض المدسوسين وتجار الازمات وبعض الحهلاء والمستهترين الذين يدفعون الى مغامرة غير محسوبة العواقب ولا قدر الله يدفع ثمنها من ارواح الناس وليعلمو انه بيننا اناس ضحو بارواحهم وصحتهم وذويهم لتجاوز المرحلة ولا زالو يعانون ولم يطلبو منا الا شيءا واحدا احترام تعليمات وزارة الصحة من كمامة وتباعد ونظافة من اجل الحفاظ على صحتنا وارواحنا لا غير
اذا بقينا في تتبع الموجات المتنوعة للفيروس فسينتهي الأمر بأغلب المغاربة ذوي الإمكانات المحدودة الى الانهيار المادي و النفسي و الصحي ففي ارض الواقع ما أقرته الحكومة من حجر ليلي ليس له وجود سوى على اصحاب الأنشطة التجارية فقط ليترك المجال لمن يشتغل عشوائيا يجتمع عليه الناس حتى منتصف الليل و أكثر فكيف سنحد هذا الفيروس ام هو خطة لدفع الناس للاشتغال بالعشوائي بدل عمل المنظم ؟كما أصبح يتردد على ألسنة الناس !!
هاد المجلة انتاعكم اصبحت كىيبة كتجيب غير الاخبار انتاع التشاؤم .هضرو اعلى افرانسا اللي غادي اتحل كلشي في شهر ماي .هضرو اعلى الميريكان اللي حالة كلشي .هضرو اعلى النجليز.
اودي شغنكولو ليكم راه نفسية تاعنا محطمة بزاف و لينا مراض انا بعدا صافي الى مامتش بهاد كورونا انموت بهاد الاكتئاب… داذا سؤال كيفاش غيبنيو مجتمع و حنا نفسية تاعنا محطمة و كانحسو براسنا فاشلين هاظ المرض صافي هلكنا او اسبانيا لي كايتزاد فيها 40 الف حالة و مكاتسد حتال 11 . سويد و مكاتسدش كاع . دعيناكم الله
الموجة الثالثة التي تهدد المغاربة هي موجة الزلط والفقر والمشاكل العائلية بسبب هذا الاغلاق الذي فرضتموه علينا واصبحنا نحن البسطاء مهددين بالتشرد ولكن مع الاسف لا يحس بنا من يتقاضى في اجرته اكثر مليون اومليونين وهم من ينادون بهذا الاغلاق ووكلنا عليهم الله سبحانه وتغالى
كفى من إثارة الرعب لدى المواطنين
بركة من زفوط والكذوب راكم عيقتو بزاف مرضنا نفسيا وماديا
ترفع موجة الفقر و البطالة و الأمراض النفسبية و خير كلام ما قل و دل
من لم يعد يخاف َن الموجة الا ولي لكورونت نخوفه بالموجة الثانية ثم بالثالثة والرابعة وفي كل يوم نأتي بالجديد لتخويف الناس. يجب أن يظل هذا الخوف قائما. وعلى الجميع أن يخاف
الخوف ثم الخوف. ولكن الواقع شيء آخر الحشود في كل مكان وفي كل وقت من النهار. والحالة مستقرة في بلدنا والحمد لله. فلمصلحة من هذا التخويف وهذا التهويل؟
اتقي الله في الناس راكم مرضتهم نفسيا ومعنويا البارح عاد الأطر الصحية كتاكل في العصا من طرف اعوان السلطة والأمن ودابا بقاو فيك قلب على من تضحك