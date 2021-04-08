‪انتشال جثتين من أحد الآبار ضواحي شفشاون‬

‪انتشال جثتين من أحد الآبار ضواحي شفشاون‬
صورة: أرشيف
الخميس 8 أبريل 2021 - 23:20

انتشلت فرق التدخل للوقاية المدنية والدرك الملكي والقوات المساعدة والسلطة المحلية، مساء اليوم الخميس، جثة شخصين لقيا مصرعهما عقب سقوطهما في بئر أمس الأربعاء، بدوار انسوان في جماعة بني منصورة بإقليم شفشاون.

وكشفت المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من مصادرها أن فرق التدخل التي باشرت عملها منذ مساء الأربعاء وجدت صعوبة في الوصول إلى مكان تواجد جثتي الهالكين، وذلك بسبب عمق البئر الذي يزيد عن 50 مترا.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الهالكين هما شاب عشريني أعزب وعمه الأربعيني، متزوج وله أطفال؛ وقد لقيا حتفهما بعد سقوطهما في البئر أثناء عملية تنظيفه، مشيرة إلى أن عملية انتشال الجثتين استغرقت قرابة 20 ساعة.

وتم نقل جثتي الهالكين إلى مستودع الأموات، بأمر من النيابة العامة المختصة، من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي، فيما فتحت المصالح الأمنية المعنية تحقيقا في الموضوع للوقوف على أسباب الوفاة الحقيقية.

البئر الوقاية المدنية شفشاون غرق

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‫تعليقات الزوار

2
  • بوركيف
    الخميس 8 أبريل 2021 - 23:35

    رحمهما الله تعالى ونسال الله ان يسكنهما فسيج جناته وانا لله وانا اليه راجعون، ليس هناك افظل من الصوندا فهي بئر لا تحتاج الى تنظيف وفوهتها ضيقة جدا بحيث يستحيل حتى على طفل صغير ان يسقط فيها.

    7
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  • زكرياء
    الخميس 8 أبريل 2021 - 23:59

    “انا لله وانا اليه راجعون” رحم الله الفقيدين وجعلهما من ورثة جنة النعيم مع الصديقين والشهداء ورزق ذويهم حسن الصبر و السلوان. اللهم آمين يارب العالمين

    10
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