بوطاهر: أوريد يروج مغالطات حول قضية اغتصابي

طالب حسن أوريد، الكاتب والأديب ومؤرخ المملكة السابق، بمتابعة كل من سليمان الريسوني وعمر الراضي، اللذين يخوضان إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظروف التي يعيشانها واعتقالهما، في حالة سراح، وهي التصريحات التي سرعان ما أخرجت الصحافية حفصة بوطاهر للرد عليه.
وقال أوريد إن “الصحافيين من حقهم المطالبة بمحاكمة عادلة، وأن تتم متابعتهم في ما ينسب لهم في إطار السراح، فالصحافة ليست جريمة، والجرأة ليست خيانة ولا عصيانا، والمجتمع الحديث لا يمكن أن يقوم بدون حرية التعبير”.
واعتبرت بوطاهر أن تصريحات أوريد “ادعاءات ومغالطات”، معتبرة أنه “يصر على القفز على عدد من الحقائق”.
وقالت الصحافية ذاتها: “أوريد ربط القضية بحرية الرأي والتعبير بشكل يعطي للمشاهد انطباعا بأنني مجرد أداة للإيقاع بالمتهم، في تكرار للأسطوانة التي يرددها هو ومساندوه داخل وخارج الوطن”، وتابعت: “هذه اللازمة غير صحيحة ومحاولة للهروب للأمام…أنا سيدة مغربية تعرضت للاغتصاب من قبل شخص معين، وتقدمت بشكاية ضده، وفق ما تكفله لي القوانين الدولية ذات الصلة بحماية النساء وقوانيننا الوطنية، معززة إياها بكل ما يثبتها من أدلة، وهو ما يحاول البعض تجاوزه”.
وأردفت بوطاهر: “من حقي أن أقدم شكاية ضد أي شخص ينتهك كرامتي، وكونه صحافيا فهذا لا يمنحه حصانة لانتهاك أعراضنا. ولي ثقة كاملة في المساطر القضائية وأحترم استقلالية العدالة”.
شكرا هسبريس على نشر هذه الصورة التي تعكس بوضوح حقيقة هذه الممثلة التي لم تستطع إثقان دور الضحية وتتم كل الذين “عاقوا بيها” بنشر المغالطات.
الخرجات الاعلامية تضهر بوضوح انك متؤامرة وبوليسية رسمية
زعما هاد العائلة ديال الريصوني كلهم ما صلحينش؟
شي حاجة تمة ماشي عادية
زعما نتي متأكدة من ان هاد الكلام مقنع للمغاربة…حقا…الغباء لا حدود له
دايرة راسها ضحية يعلم الله شنو كاين تما راه الشعب عاق بهد المسرحية والمحبوكة باتقان الحرية لصحفي سليمان الريسوني والراضي وتوفيق بوعشرين
كفا تخف وراء حقوق الإنسان و حرية الصحافة و… من أجل طمس جريمة ما، اذا ثبتت عناصرها. و إلا فيجب إعادة النظر في منظومة العدالة اذا ما شُكِّك فيها، و اذا وضعنا الثقة فيها فيجب احترامها…
السي اوريد الافضل ان تبقى بعيدا عن هذا الموضوع وان لا تدلي باي تصريح في هذا الشأن . انت كنت رجل دولة في وقت معين فالافضل ان تلزم الحياد وتترك القضاء يمارس اختصاصاته دون محاولة تأثير أو ضغط . والا فانت تنصب نفسك عارفا اكثر من اهل الاختصاص من قضاة ونيابة عامة ، وهذه في حد ذاتها قد تكون منقصة في حقك .. لانه حينما يصبح الملف بين ايدي القضاء وجب الحياد
و لماذا اكذب كلام هذه السيدة و أصدق كلام الراضي. مؤكد أن هذه الصحفية تدافع عن كرامتها. كلام يناقض كلاما paroke contre parole. من السهل أن يتم اتهامها بالتواطؤ مع المخزن من لدن الجوقة التي تتقن فن ادعاء أنهم مستهدفون من لدن السلطة. هل نكذب جميع النساء اللواتي استغلهن بوعشرين وفق معادلة الجنس مقابل العمل والترقية ونصدف عفاف برناني التي صرحت بالاستغلال الجنسي ثم تراجعت بالمقابل المالي و افتح أمرها لما ظهر فيديو تصريحاتها للبوليس ثم لما ظهرت في الفيديوهات الجنسية التي أنكرتها. هل كل من كتب مقالا ضد السلطة وينتقد سياستها نجعله فوق القانون ؟ واذا توبع على الجنح والجنايات التي ارتكبها نقول انه مستهدف لأنه يعارض السلطة. وإذا كانت هذه الصحفية عميلة للبوليس لماذا يقوم المحامون الذين يدافعون عن الراضي بالاتصال بها للتخلي عن الشكاية مثلما هو الحال بالنسبة للشاب المثلي المشتكي بالريسوني.؟رحم الله مناضلي سنوات الرصاص الذين لم يستعملوا الاضراب عن الطعام بالكذب والبهتان.
* الإتهامات الباطلة سلاح الجبناء . طريقة الإنتقام قديمة و مستوردة
من الخارج . في بلادنا , كم تحرشا وكم إغتصابا و كم علاقة رضائية
تحدث يوميا ؟ و لا نسمع بها أو عنها !!
* مثل تلك التهمة إنتهى مفعولها مع قضية الحاج ثابت .
* هذا صحيح و مجرب في بلدنا : عندما نريد منافسة وتقليد حرفيين
في عمل مربح و مغري , فيتكاثر المعجبون , فيصيب تلك الحرفة
البوار و تؤدي إلى الإفلاس .
* عندما تلصق لخصمك مثل الإتهامات – و لو كانت صحيحة –
فإنك تجعل منه بطلا , و لو كان صحفيا مغمورا . و لو قمنا بإستطلاع
للرأي , نجد أن كثيرون أصبحوا يعرفونه و لا يصدقون التهم الموجهة
إليه . لتكن لدينا الشجاعة و نواجه خصومنا بنفس السلاح . أما بتلك
الطريقة , يبين أن لدينا ما يكفي للمقارعة .
* نأخذ مثلا خاشقجي , إكتسب شهرة عالمية , ربما ما كان ليصلها
لو بقي حيا الآن . و لا زال الغرب يبتزون بإستغلال القضية .
و لو بقي المرحوم حيا , ماذا كان بإمكانه أن يغير ؟