‪تنسيق مغربي أمريكي يجهض عملية تهريب ضخمة

أجهضت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المتوسط عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية، وحجزت ما مجموعه 490 ألف قرص من العقاقير الطبية المخدرة من نوع “Tafradol”.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومكتب مكافحة المخدرات الأمريكي (DEA)، الرامي إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيد الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشحنة المهربة كانت مخبأة ضمن حاوية معدنية مشحونة على متن باخرة قادمة من دولة آسيوية ومتوجهة بشكل غير مشروع صوب دولة في إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشار البلاغ، الذي توصلت به هسبريس، إلى أن مصالح الشرطة القضائية فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، بينما أحيلت عينات من الأقراص الطبية المحجوزة على مختبر الشرطة العلمية التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، لإخضاعها للخبرات اللازمة وكشف مستحضراتها ومكوناتها الكيميائية.

وعلى صعيد التعاون الأمني الدولي، يضيف البلاغ، عهد للمكتب المركزي الوطني (BCN) التابع للمديرية العامة للأمن الوطني بمهمة التنسيق والتعاون مع مكاتب أنتربول في الدول المعنية، وكذا مع مكتب مكافحة المخدرات الأمريكي، لرصد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية المحتملة لهذه القضية بشبكات الإجرام المنظم التي تنشط دوليا في مجال الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.