‪توقيف متورطين في بيع لوازم للشرطة والدرك بطنجة‬

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بتنسيق مع المصلحة المركزية المكلفة بمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة، من توقيف امرأة تبلغ من العمر 39 سنة، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج لوازم وظيفية مزيفة خاصة بالقوات العمومية.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بالمديرية العامة للأمن الوطني رصدت إعلانات منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض قبعات وكمامات تحمل الشارات الرسمية للقوات العمومية للبيع، قبل أن تمكن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية من تحديد هوية المشتبه فيها وتوقيفها وهي متلبسة بترويجها بمدينة طنجة.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيها عن حجز 115 قبعة مزورة و876 كمامة واقية تحمل الشارات الرسمية للأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة وغيرها من وحدات القوات العمومية والعسكرية.

المشتبه فيها تم وضعها رفقة اثنين من المساهمين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد باقي المتورطين في طبع وترويج هذه اللوازم الوظيفية المزيفة.