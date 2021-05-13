‪حملة ترفض "تبخيس الشخصية الوطنية" وتنادي بمغربة أسماء الشوارع‬

يخوض أعضاء التيار المغربي الموري حملة افتراضية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لرد الاعتبار للشخصيات الوطنية، بعد توالي تسميات فضاءات وشوارع بأسماء مشرقية بعيدة عن الفضاء الجغرافي والحس الوجداني للبلاد.
وحركة الموريين المغاربة التي خرجت للعلن خلال السنوات القليلة الماضية، واجتذبت مواطنين كثرا، تحاول استعراض جوانب مضيئة من التاريخ المغربي، وتطالب باستعادة الشخصية الوطنية الأصلية، لكن منتقديها يرون أن منطلقاتها يمينية ظرفية.
وأوردت الحركة أنها فوجئت بإزالة الأسماء القديمة التي كانت موجودة بالعديد من الشوارع والأزقة، وكانت تدعو للافتخار والاعتزاز، وتعويضها بتسميات لشخصيات تحمل أفكارا لا تتوافق إطلاقا مع القيم السمحة للمجتمع المغربي.
ورفض المصدر ذاته استيراد تسميات لشخصيات أجنبية تحمل أفكارا متطرفة، كما هو الحال مؤخرا بالنسبة لشارع متواجد بالحي العسكري بحي السويسي بالرباط، حيث تمت تسميته باسم أبو الأعلى المودودي، وهو شخصية باكستانية معروفة بأفكارها المتشددة.
وتساءلت الحركة عن هوية الجهات التي “تحاول تغييب الثقافة المحلية وتبخيس رموزها والسعي إلى طمس الهوية عبر تمجيد شخصيات أجنبية متطرفة، ونشر رموز التزمت والغلو بين الشباب عبر تسمية الأزقة والشوارع والأحياء بألقابها”؛ كما اعتبرت أن هذا يعتبر جرما في حق تاريخ المغرب، معلنة تحملها مسؤولية الدفاع اللامشروط عن إرث الأجداد وإنجازات الرموز في مختلف المجالات، “فاستيراد أسماء شخصيات وإطلاقها على شارع بحي السويسي إهانة لكل مغربي”.
وطالب “الموريون المغاربة” باسم البطل الشهيد الملازم الطيار ياسين البحثي، الذي تحل علينا هذه الأيام الذكرى السنوية لاستشهاده باليمن، تسمية للشارع، تكريما لروحه ولعائلته.
من جهته، قال عادل الأتراسي، رئيس مجلس مقاطعة السويسي بالرباط، إن ما راج حول تغيير أسماء شوارع وأزقة الحي العسكري لا أساس له من الصحة.
وأبرز الأتراسي، في بيان توضيحي توصلت به هسبريس، أن هذه التسميات تمت في تسعينيات القرن الماضي، وهي لشهداء عسكريين من القوات المسلحة الملكية والصحابة.
وكشف رئيس المقاطعة نفسه أن المجلس قام، خلال سنة 2018، باستبدال اللوحات القديمة مع الاحتفاظ بالتسميات دون تغيير.
البيجيدي لا يؤمن بالوطنية هو حزب اخواني يخدم اجندة التنظيم العالمي للاخوان اكثر من وطنه حتى وان كان يحكم البلاد .فقراراته لولا ردع الدولة من حين لاخر لباع المغرب لتركيا اقتصاديا وتجاريا بالمجان ولبدل كل عناوين واسماء الشوارع لفقهاء ورجال دين شرقيين وكذلك اسماء المدارس . هذا معروف وقام به ايضا منذ سنوات حزب النهضة بتونس
ابو الاعلى المودودي ليس شخصية متطرفة. ماعدا ادا اصبحتم تعتبرون كل سخص مسلم متطرف
هناك مثلا زقاق في الحي الحسني مدينة الغيون والله انا ساكن فيه و لم احفظ الاسم لحد الان …خوسي بورينيو الونزو …شي حاجا هههه وا طوييييلة سمية
رئيس جماعة تمارة (حزب لامبة) دوز سميات متطرفين خليجيين وملي حصل قال:راهم علماء هههه وأن الخطء تيوقع… وكأن مغربنا مافيهم نساء ورجال يستحقو تسمية زنقة بإسمهم .
و ما قولكم في الأسماء الغربية؟
ام هي مغربية حسب عقولكم؟
اذا كنتم فعلا تنادون بمغربة اسماء الشوارع.،فالبداية بالاسماء التي ليس لها صلة باسمائنا.لا هي من التي تحمد،ولا التي تعبد.ام ان شارل كاحمد،و جون كعلال و فرانسيس كحمو؟
المهم ان تكون الشوارع نظيفة ، و الأسماء تبقى مسألة سطحية ….. كان ممكن التطرق للابقاء على الساعة القانونية غرينيتش طول السنة
لا ننسى ان الذين يسمون الشوارع بإسماء مشرقية، يفعلونه بالمقابل؛ مدفوع من طرف قوميي شرق البحر الاحمر
واش بقات في أسماء الشوارع .
وراه البشار مطحون في جميل المجالات.
بارك علينا من الطنز واستحمار الشعب
وجدوا لبنادم فين يخدم .
بصراحة أنا كمغربي و أعتز بالانتماء لهذا البلد الحبيب المحسود على النعم التي حبانا الله إياها و من بينها الأمن و الكرم و حسن الجوار. أحبذ فكرة تسمية هذه الشوارع و الفضاءات بأسماء مغربية و هي كثيرة في عالم المقاومة و السياسة و الفكر و العلم. و خيرنا ما يديه غيرنا.
توجد اسماء مغربية وازنة ذات ماركة مسجلة عالميا لكنها مهمشة محليا، ثمة شخصيات ممن ولدت بالمغرب تستحق ان تقام لها التماثيل والنصب التذكارية لكن مع الاسف حرمت اسماءها من اطلاقها حتى على الشوارع والازقة والحدائق، صدق من قال: مطرب الحي لا يطرب .
الهم في المغرب ان يعرف الناس اسماء الشوارع. اذا اردت ان تشير لاحد عن موقع فانك تستدل بمخبزة او محل او مؤسسة معروفة بدل اسم الشارع.
في هذه الحالة لا فرق ان كان اسم الشارع يوسف بن تاشفين ام تركي آل الشيخ (و اتمنى ان لا نرى شارعا باسم تركي ابدا)
المشكل هنا لا ينحصر في كون تلك الشخصيات اجنبية فنحن كمغاربة قد نفتخر بقامات عالمية في شتئ الميادين ولكن لا نقبل بالاقزام ذوي الفكر الاقصائي الظلامي سواء المعاصرين او الاوائل,ولا نقبل باسماء فقهاء ولو كانوا مغاربة ما لم يكونوا ذوي فكر منفتح علئ باقي الاديان والثقافات , لان رموز الاخوان والسلفية وكل الثيارات الاسلاموية لا تمثل المغاربة ,فالاغترار بصناديق الاقتراع لا يعطي الحق لاي ثيار ان يدعي تمثيله لنا
من اين خرجت لنا هذه الحركة المتطرفة التي تسمي الموريين ومتى كان المغرب اسمه الموري بلاد كانت دئما وعلى مر العصور المغرب الاقصى
وبنسبة الى تسميات الشوارع تجد حتى في بلاد المشرق يسمون الشوارع بشخصيات المغربية والاسماء التي نسمي بها الشوارع المغربية فهي الاسماء خالدة وتستحق ذلك
والله غير فراغ فوق فراغ تحت فراغ! كلام فارغ لا يتمشى مع حظارة التعايش والتسامح !
هده أسماء لا علاقة لها بالفكر الشوفيني المتخلف !
هناك أسماء شوارع في العديد من الدول تحمل أسماء شخصيات كن غير تلك الدول لسبب أم لآخر لكنها تبقى شهادات تاريخية لتلك الدول !
فما هو المشكل اذا كانت لنا شوارع تحمل أسماء مختلفة؟ ما هو العبء وما هو الضرر!
سبحان الله عندما يطغى الجهل المقنع!
وأين هي تسمية الملاعب الجديدة التشييد، كلها مسمات بالملاعب الكبيرة، ملعب مراكش الكبير يوسف بن تاشفين، ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة، ملعب فاس الكبير سعيد بلقولة، ملعب أكادير الكبير ادرار.
هاذ المسؤولين عندهم مرض الكبير في رؤوسهم، أين نحن من سعة الملاعب الكبيرة الحقيقية كالمركانا والكامب نو والبرنابيو والقاهرة وملاعب جنوب إفريقيا وزيد وزيد…..
ملاعب عندنا لا تسع لأكثر من 45 ألف متفرج وتسمى الكبيرة، هذا هو الطنز……
نريد أسماء شوارع …لأماكن ومناطق المغرب .. وكذلك أبطال وفنانين وممثلين وناس جمعويين وصحافة … إلا أسماء السياسيين والبرلمانيين …
أمثلة شارع : الكويرة شارع الكركرات شارع تشلا شارع محاميد الغزلان شارع العطاوية شارع فم الجمعة شارع واولى شارع تاشوريت شارع انتيفا شارع اوزود شارع بني ملال شارع البروج شارع بني وجين شارع قلعة سراغنة شارع سدي مختار شارع لالة تكركوست شارع سبت كزولا شارع واد نعناع شارع كاف نسور شارع ادروش شارع ميشليفن شارع اساكن شارع لقباب شارع ميسور شارع لهنين شارع السعيدية شارع سيدي علال تازي شارع سبتة …
شارع فنان عبد الهادي بلخياط
شارع نعيمة سميح ش محمد الحياني.
شارع رجاء بلمليح
شارع سميرة سعيد
شارع صلاح الدين الغماري
شارع حاجة حمداوية
شارع هشام كروج
شارع زهرة واعزيز
شارع مصطفى حجي
شارع مولاي أحمد الحسني
شارع علال قادوس
شارع أمينة رشيد ش عبد القادر مطاع ووووو
وجه آخر من أوجه ضيق الأفق. أحب من أحب و كره من كره، المغرب امتداد للشرق و الشرق امتداد للمغرب.
.Oui pour la marocanisation du maroc entier.
Les rues des rues marocaine doivent symboliser la culture marocaine.
الحمد لله انتهينا من كل شيء ولم يبقى لنا سوى اسماء الشوارع…يجب علينا أن نطالب و نعمل على ماهو أهم وأكثر فائدة والسوال المطروح هل سيتغير الشارع بتغيير اسمه؟المرجو المزيد من الجدية والتعقل…هل فعلا حافظنا على هويتنا حتى في أسماء أبناءنا؟
اضيفوا بهارات التمزيغ، الوطنية الزائفة في موضوعات اقل ما يقال عنها ثانوية، والتصوف الطقوسي، الذي يعبد الحاكم، واليكم مزيدا من التخلف، المشكل انهم موجهون من طرف الخارج، بدون وعي غالبا، او بوعي احيانا، القدس هي البوصلة
عندما تجولت في شوارع بعض المدن المغربية،لاحظت أن أسماء بعض الشوارع هي لشخصيات مغربية و أجنبية لم أسمع بها من قبل. فالمرجو أن يوضع في اللافتة منصب و دور الشخصية : هل كان مقاوما أو عالما أو سياسيا ….
وأيضا سنة ميلاده و وفاته. يحز في نفسي أن أقرأ اسم شخصية ولا أعرف من هو. وتبيان هذه المعلومات هو تثقيف للمارة وأيضا تربية للناشئة.
وياحبذا لو كان ذلك على شكل قانون تسنه الحكومة لفرضه على الجماعات المحلية لتحديد شكل اللافتة ومضمونها.
الكثير من المغاربة يرجعون سبب تأخر المغرب و عدم قدرته على بناء دولة حديثة يسودها القانون إلى جذور السياسيين و النافذين و ذوو المرجعية الدينية.
كل هؤلاء اما جاؤوا مع الفتوحات الإسلامية أو نزحوا بعد سقوط الأندلس و كلهم من اصول عربية مشرقية أيضا، فولاؤهم للشرق تترجمه أسماء الشوارع و المدارس و الثانويات الاعدادية و التأهيلية.
الولاء للشرق معناه الاحساس بعدم الارتباك بهذه الارض مثل المهاجرين المغاربة في العالم.
إذن لا غرابة أن نجد أسماء لشخصيات دينية و علمية مشرقية و اغلبها عربي بالرغم من وجود شخصيات مشرقية غير عربية و هذه مقصية ما يؤكد الطابع الايديولوجي للعملية.
هنا خير من لهيه…..كما تقول الاغنية المغربية.
في كل دول العالم والديمقراطية منها ايضا تحمل شوارعها وساحاتها أسماء شخصيات اجنبية .
لا مانع من ان تحمل شوارعنا اسماء لاعلام وشخصيات اجنبية باستثناء الاماكن السيادية والرمزية كالمطارات. . كغاندي ونجيب محفوظ وباستور وقاسم امين وفيروز و بتهوفن والالماني كوته goethe و غادة السمان وكمال اتاتورك وفريد الاطرش ….
وهل ديكارت وليوطي مغربيان؟ أم أن الأمر يتعلق بحقد وأيديولوجيا تنتمي إلى السبعينات؟
لا و تم لا لتسمية اسماء شوارع مغربية بأسماء لغرباء أو إرهابين أو متشددين ……نعم لشوارع تحمل أسماء مغاربة فقط و على رأسهم المرحوم و المناضل الغيور على الوطن السيد عبد الرحمان اليوسفي
العلمانيين والحداثين والملاحدة هدفهم الوحيد أبعاد كل ماله علاقة بالدين الإسلامي .
لما قرأت العنوان ظننت أن هناك طلبا لتصفية شوارعنا ومدارسنا من أسماء المستعمرين الذين. قتلوا اجدادنا واستعمروا بلادنا وسرقوا خيراتها .
لكن للاسف لم يكن هذا. الموضوع
انما الأمر هو تصفية أسماء إسلامية من ذاكرتنا.
إسبانيا فيها 78 جامعة من دون احتساب معاهد البحث والتطوير!تركيا فيها ما يقارب 200 جامعة و مركز بحث كلها منخرطة في البحث والتطوير!لا يمر يوم في تركيا من دون تقديم إنجاز علمي أو صناعي مدني أو عسكري!آخر حاجة،تصوروا، مدفع كهرومغناطيسي سرعة قذيفته تصل ل 7.5 ماخ، أي ما يزيد عن سرعة الصوت ب 7مرات!إيران برعت في النانو،الفارمكولوجيا و الصواريخولوجيا أو البالستكولوجيا الفوق أرضية والباطنية!هل يوجد نظام عربي واحد قام بتجريب ما يصنع مدنيا أو عسكريا؟ لا يجربون حتى السلاح الذي يستوردونه!يعلوه الصدأ في المخازن!حتى المنظومة السياسية يطلق عليها وصف و مصطلح المخزن! ثقافة لخزين؛خزين البشر في المعتقلات السرية، خزين الثروات في الجزر القرصانية الباربنواية،خزين المعلومة!كل شيئ قابل لتخزين والمخزنة بشكل مخزي!التطبيع كان مخزون و خرج للعلن!سْلَتْ أو انتفض!قال ليهم أنا باغي نشوف الشمش!داروا ليه خاطرو!
يزعم أتباع التيار الموري بزعامة صفحات جبال سوس العنصرية ومن والاهم من أنصار الحركة التمزيغية أن الوجود العربى فى الاندلس محض خرافة و “اكاذيب مشرقيه” وينكرون كل المصادر التاريخية التي تؤكد بما لايدعوا مجالا للشك أن العرب بناة حضارة الأندلس إلى جانب غيرهم من المسلمين ويشككون بصحتها ويأتون بدراسات جينية مجتزأة لتعزيز موقفهم المتطرف.
في حرب فييتنام تعبأ الشعب الفييتنامي العظيم لدفع الغزو الأمريكي!أول شعب ينتصر على قوة نووية,يهزمها شر هزيمة!الشعب الوحيد الذي هزم قوتين استعمارييتين نوويتين في ظرف 20سنة فقط!معجزة لن تتكرر أبدا في التاريخ!الشعب الفييتنامي، مثل الشعب الكوري الشمالي قبله وبعده،كان تطبيعه مع الكرامة، التضحية،الوطنية الحقيقية!بعد الحرب،فييتنام طبعت مع السيادة الوطنية،الاستقلال الكامل,التنمية البشريةوالاقتصادية!كوريا الشمالية تطبيعها كان وما يزال مع الردع النووي!كوريا الشمالية هزمت أمريكا فقط بالتجارب الصاروخية!المطبعون مقاومون أيضا!يقاومون التقدم،يقاومون المقاومين؛يقاولون،من القول والمقاولة،التطبيع والاحتلال،يقاومون العلم والعلماء،يقاومون الديموقراطيةوالتنمية،يقاومون السيادة،الكرامة والاستقلال الوطني،يقاومون بناء المستقبل والاقتدار الحضاري والعسكري!المطبعون يطبعون مع العدو الصهيوني الإرهابي،مع التخلف والجهل،مع القمع والفساد،مع الملاذات الضريبية والاستثمارات العابرة للحدود والقارات!كوريا الشمالية تستعرض الصواريخ العابرة للقارات والمجرات!فييتنام تستعرض الاستقلال الوطني،السيادة والكرامة العابرة للقرون!
وماذا عن المدارس و الثانويات التي تحمل أسماء شخصيات مشرقية ( و غربية بالنسبة لأغلب المدارس الخاصة) ألا يجب على الوزارة منع هذه السيبة و تغيير الأسماء التي بعضها غير معروف حتى في بلده الأصلي ..فأن تحمل ثانوية تأهيلية في الدار البيضاء إسم لشاعرة مشرقية تسمى مي زيادة في حين لانجد في نفس المدينة ثانويات بإسم المقاوم عسو وبسلام و موحى وحمو الزياني و وو فهذا عيب
في الدول الديمقراطية كفرنسا مثلا اسماء الاماكن العامة : الشوارع والساحات والمطارات والملاعب والمتاحف… لا تعطى للأحياء .تعطى فقط للموتى . في فرنسا لا يمكن أن يحمل شارعا أسم شخص لا زال على قيد الحياة .