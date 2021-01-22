‪دراجة نارية تنهي حياة خمسيني في مركز بلفاع

لقي شخص، يبلغ عمره حوالي 55 سنة، اليوم، مصرعه في مركز بلفاع، وذلك بعدما دهست دراجة نارية الدراجة العادية التي كان يمتطيها.

ووفقا لإفادات شهود عيان فقد صدمت دراجة نارية كانت تسير بسرعة فائقة الدراجة الهوائية، ما نجم عنه ارتطام راكبها بالأرض، ما أدى إلى إصابته بنزيف حاد ورضوض وجروح أنهت حياته على الفور، نتيجة قوة الاصطدام.

وأفادت المصادر ذاتها بأن سائق الدراجة النارية عمد إلى الفرار إلى وجهة مجهولة، في وقت أفضت التحريات الأولية التي فعلتها مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بلفاع إلى تحديد هويته، ويجري البحث للوصول إليه.