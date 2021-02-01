‪رفض منيب لـ"تامغرابيت" يخلق سجالات وسط أطياف أمازيغية ويسارية

أثارت تصريحات الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحّد (المعارض)، نبيلة منيب، بشأن رفضها ما تسمّى “تامغرابيت” الكثير من الجدل وسط نشطاء مغاربة، امتدّ ليشمل أعضاء في الحزب اليساري رأوا في “خرجة” القيادية “إقصاء لمكوّنات ثقافية وهوياتية عديدة في المغرب”، وفقا لتعبيرهم
وصرحت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، خلال لقاء إعلامي بمدينة تنجداد، بأنها لا تؤمن بما تسمى “تامغرابيت”، وبأنها تطمح إلى المغرب الكبير، وفي الإطار ذاته قالت إن موقفها هو “تازة مع غزة”، وفقا لتعبيرها.
ومصطلح “تامغرابيت” يؤشر على مجموعة من الطقوس والعادات التي تميّز المغاربة، بينما يعتبر البعض أنه يعكس انسجام جل الأطياف الثقافية والهوياتية والاجتماعية في أرض المغرب؛ بينما ترى منيب أنه “يجب أن ننظر إلى ما هو أشمل من هذا، من خلال بناء صرح المغرب الكبير”.
ولم تلق تصريحات منيب ترحيبا لدى العديد من النشطاء المغاربة، خاصة من المنتمين إلى الطّيف الأمازيغي، الذين اعتبروا خرجتها “إقصائية ولا تتجاوب مع آراء معظم المغاربة وتنم عن تشدد من أجل المعارضة”، موردين أن “تامغرابيت” قبل المغرب الكبير وقبل العروبة، “بل وقبل أي تجمع كيف ما كان”.
وفي هذا الصّدد، أورد الناشط السياسي والقيادي اليساري البارز عبد الرحمان بنعمرو، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: “نحن مغاربة، عرب وأمازيغ، ولا يمكن التفرقة بيننا، فالأمر يتعلق بدولة لها تاريخ وتتمتع بسيادة واستقلال سياسي وثقافي ولا يمكن أن نقبل بأي إقصاء لأي مكون من مكونات المجتمع”.
وفي ما يشبه الرّد على تصريحات منيب قال بنعمرو إن “المغاربة قدموا تضحيات جمة حتى ننعم بوطن حر وسيادي ليست فيه مساحة للإقصاء”، مشيرا إلى أنه يتفق مع منيب في نقطة رفضها للتطبيع، “لأن الكيان الإسرائيلي شرد الناس واحتل أراضي الغير، ولم ينفذ القرارات الأممية”.
وكانت منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، قالت في وقت سابق: “حذار حذار من التطبيع..ونحن نؤمن بأنه خيانة”، مضيفة في السياق ذاته: “لا ثقة في ترامب، ونحن من سيحرر الصحراء”. وعن القضية الأمازيغية، اعتبرت الأمينة العامة للحزب اليساري أن “الأمازيغية قضية محورية في نضال الحزب، وتدريسها يتم إفشاله، لأن هناك مستبدين يريدون التفريق بين المغاربة”.
من جانبه، قال الناشط السياسي السابق خالد الجامعي، في تصريحات لهسبريس، إن “وصف الخيانة الذي جاء في تصريح منيب غير موفق ولا يتماشى مع توجهات الدولة”، مبرزا أنه “لا يمكن للدولة أن تخون الوطن والمغاربة”، وأنه يرفض استعمال مصطلح “الخيانة”، وتابع: “أؤمن بأن المغرب دولة لها سيادة ويجب التشبث بها في إطار ‘تامغرابيت'”.
كما قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد: “لو تمت كتابة الأمازيغية بالحرف العربي أو اللاتيني لكنت اليوم أقرؤها”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن “التعريب ليس ما خرب شمال إفريقيا، بل الاستبداد”، وزادت: “نحن ضد سياسة التلهيج حرصا على التواصل، خصوصا أن رائدها ليس عالما ولا مفكرا”.
لا يا سيدتي منيب تازة في الأولوية ثم غزة من بعدها
تياساريت د تاخر الزمان…لي ميسبقش المغرب على اي حاجة اخرى… معندنا منديرو بيه لا هو ولا حزبو..
لاتقحموا مدينة تازة الأبية في حساباتكم.تذكرونها فقط لأنها حروفها تستقيم مع التواتر مع حروف غزة .كفى.اتركوا هذه الحاضرة تعيش قدرها وتهميشها في سكون وسلام.كفى من هذا…
انا لست أمازيغي ولكني بالممارسة افهمها واتكلم معهم بها لكن مايحز في نفسي هو تشبث الإخوة الأمازيغ لتدريسها وكأن تدريسها هو الاعتراف بهم .لكننا سنثقل كاهل التلميذ ولن يتمكن لامن ذي ولامن ذاك.وسنرجع سنوات إلى الوراء.
واش مصطلح التامغرابيت غا نبقاو نفصلو فيه وا هبطو للتيران خدموا التطبيق خليونا راه عيينا من القر و البلابلابلا
لا يهمني ما تصرح به السيدة منيب من مصطلحات من هذا القبيل، أريد فقط أن أسمع في يوم من الأيام فكرا يساريا للإقناع.
السبدة منيب إمرأة وطنية مناضلة، تمنيت لو كانت نساء المغرب مثلها ، لكان المغرب وبلدان المغرب العربي شيئاً اخر ، اتمنى لها كل الصحة وطول العمر ومزيدا من النضال لرفع راية الوطن وبناء سرح ووحدة المغرب العربي الكبير لمواجهة كل تحديات التكتلات الاقليمية الأخرى المتربصة بنا جميعا….
التمزيغيون يزرعون اليأس و الإحباط….يعملون على تحطيم الأرض التي نسعى عليها و اللغة العربية التي ملأت خيالنا و المعتقد الذي مازج وجداننا…..من يهندس و يخطط……نعيش المؤامرة..لنقلها صراحة..لا أعلم اي جائحة عصفت بنا..لا أتحدث عن كورونا..بل بما هو أخطر و أكبر.. التمزيغ والبربرة
التمغربيت معناها الانغلاق ومؤخرا عملوا لها ميزاجور جديد سموه تازة قبل غزة… متجاهلين ان المغرب جزء من المغرب العربي الكبير وجزء من الأمة العربية وجزء من الأمة الإسلامية…
التامغربيت انها هويتنا التي ننصهر فيها عربا وامازيغا وموريسكيون وزنوج من جذور افريقيا جنوب الصحراء…وكان اجدادنا خلال فترة الحماية يرددون العبارة التالية (اللهم يالطيف تلطف بما جرت به المقادير ولا تفرق بيننا وبين اخواننا البرابير)والفاهم يفهم للسيدة منيب
شعار المغرب الكبير تحول الى وهم كبير. هذا وهم لطالما خدروتا به . لنعلم في الاخير أنه سراب على سراب.
باستثناء الثوابت التي يجمع عليها جميع المغاربة.. يجب احترام كل الآراء و يجب القطع مع التفكير الأحادي النمطي.. فاختلاف الأفكار و تنوعها و النقد البناء شيء جيد و مطلوب كي ننهض بهذا الوطن… علينا أن نميز بين الأفكار و الأشخاص و نقطع مع إما معي أو ضدي… نحن في سنة 2021.
رغم أنني لا أتفق مع منيب في كثير من الأمور إلا أني أقو ل بأنها امرأة بألف رجل.. و تمارس السياسة الحقيقية و تناقش قضايا المجتمع.. و تظهر نوعا من الحيوية… أما باقي رؤساء الأحزاب فلا تسمع لهم صوتا.. و إن تكلموا تبقى مواقفهم محتشمة.. و هم بعيدون كل البعد عن المشاكل الحقيقية.. فكيف سننتظر منهم الحل؟
تفكير السيدة منيب ليس طارئا ولا يجب تقويلها أشياء ليست من صميم أفكارها. اللهم إلا من يعجز عن الفهم أو من يتقصد تلفيقا. لا يمكن للسيدة منيب وحزبها أن يقفزا عن حقيقة الانتماء لبلد تاريخي اسمه المغرب. لكن مغربنا حتى عهد قريب كان يعني كذلك بلاد المغارب كلها. المفرب الكبير. فانتما بلدنا للمغرب الكبير هو كذلك حقيقة دامغة جغرافية واتنية وتاريخية وثقافية ودينية و مصيرية وضمنها يحضر المكون الأمازيغي بقوة كما أن مكونات أخرى تحضر بهذا الفضاء المغاربي الواسع وفي مقدمتها العنصر الثقافي الإسلامي العربي الذي يمتزج بمغاربية شمال إفريقيا وتمزغا. أما تحجيم مغربية المغرب فهي لا تجوز. المغرب مغرب لكنه مفهوم واسع أيضا ولعل ابمستقبل هو أيضا لهذا المغرب الكبير الذي يشكل الحاضنة لطموح حضاري مستقبلي عظيم.
اتمنى من الاخت نبيلة الحصول على مقعدها في البرلمان او بالاحرى مقعد لحزبها …. هي والمسمى زيان اشباح حزبية ليس لها لا صوت لا تاثير تسبح دائما ضد التيار … الله احسن العون….
بإسم الله الدي تتم به الصالحات
الدكتورة منيب تعد من اشجع السياسين في المغرب بغض النظر هل تستطيع ان تقود المشهد السياسي ام لا فهي على الأقل تعبر عن رايها السياسي بصدق وبغد النظر هل تسوق لحزبها ام لإديلوجية معينة ام هي مجرد إثارة لسلوحيات الجماهير او هندسة الجماهير فهي على الأقل تناقش كل القضاية الشعبية والوطنية السياسية والإقتصادية و هده السيدة تستحق كل التقدير والبإحترام ونتمنى لها مشوارا مشرفا والزمن بيننا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. تحية للأستادة نبيلة منيب /بالف رجل سياسي.
تامغرابيت كلمة عربية تم تمزيغها .حالها كحال كلمة الدنيا التى تم تمزيغها لتعطينا كلمة تدونيت. وكلمة تهنى والاصل الهناء….
الديسلايك لا تعني انني على خطأ .
نعم لتازة قبل غزة ونعم لتازة قبل افريقيا الوسطى التي يدافع عن أمنها الجنود المغاربة .
انا متعاطف مع حزب فيديرالية اليسار او كنت ديما كا نشجع منيب حيتاش امرأة أو بغينا نشوفو امرأة مغربية تقود شي حزب او علاش لا الحكومة ولكن منيب عيقات بزاااف بالخرجات ديالها او الأخطاء مؤخرا لي حتا المبتدئين ماي طيحوش فيهم، الرفيقة واقيلا مازال عايشا على احلام القومية العربية الاقصائية، راه حنا مغاربا عندنا تقاليدنا او عاداتنا الخاصة او عندنا داريجتنا او امازيغتنا لي هوما لغات دياولنا، ولكن هادا ما كاي عنيش نساو هموم الطبقة الشغيلة لا ف لمغرب لا في الجهة لا ف لعالم. كا نظن خاص شي امين عام آخر من غير منيب. تحياتي
لي ما فيه روح تامغربيت لا يمثلنا نحن المغاربة.
المغرب و المغاربة أولا و أخيرا.
كاين غير مغرب واحد هو المملكة المغربية عاصمتها الرباط و علمها احمر تتوسطه نجمة خضراء اما المغرب الكبير أو العربي هو كلام فارغ للاستهلاك الإعلامي. ما شفنا من الجيران كلهم غير الحسد و النفاق، الله يعاونا و يعاونهم يعطونا غير التساع
*…..للحزب الاشتراكي الموحّد (المعارض لإرادة الشعب) …..
* لا يهمنا من تكون ، و لا تصريحاتها . فلا نعرفها إلا من خلال الصحيفة .
* إن كانت مع أو ضد فئة ما من المغاربة أو تامغرابيت ، فماذا ستحمل لهم
من جديد ؟ و كيف ستغير من حالهم ؟ إنها ترقص على حبل التفرقة .
* إنها تريد أن يصطدم هذا بذاك ، إنها تريد أن تذكرنا بالحالِمَين ، أحدهما
يتمنى كسب قطيع من الغنم و الآخر يحلم بإمتلاك مزرعة ، و تنازعا عن
كون القطيع سيمر من ضيعة الآخر .
* أما الأستاذة منيب ، هي على علم تام من موقف جل المغاربة من الإنتخابات .
و تعليقات القراء مفخرة لها ، تريد إثبات نفسها في المجال السياسي ، كما تريد
جس نبض المواطنين . و ما قد تتوقعه من نتائج في مقبل الأيام . أما المغاربة
بشتى أطيافهم لا ينتظرون منك أي شيء .
أنت من شككت بكورونا و قلت أنها مؤمرة برهنتي أنك مع القطيع
الأن تلعبين على وتر التطبيع و مغرب كبير و فهمت أنك تبحثين عن البوز
الوطن عندي قبل غزة و لا يهمني المغرب الكبير مادم الجيران يريدون تقسيمنا
أنا كمغربي أتبرأ من هذه السيدة رفعت الجلسة
“تمغرابيت” مفهوم ضبابي بدون تأصيل فلسفي، تاريخي، سياسي، سوسيولوجي!في الأمازيغية تعني “المغربية” كنعت و وصف! هل هناك فلاسفة كتبوا، نظروا لهذا المفهوم الغير المفهوم! هناك الهوية المغربية المنغرسة في التاريخ والمحيط الجغرافي والعمق الاستراتيجي الطبيعيين بدون تدليس تطبيعي!قصة تمغرابيت تشبه قصة تمازيغت، بمعنى اللغة و ليس بمعنى الأرض! طيلة الصيف، الخريف والشتاء و نحن كأمازيغ، نريد تعلم لغتنا وتاريخنا و شغوفين بهما حد التعصب العرقاني الإيجابي و ليس السلبي، نطالب المناضلين النشطائيونيين بالكشف عن المراجع الفلسفية،الأدبية والتاريخية للغة الأمازيغية!صمت أبيض لذاكرة بياضية بيوضية!”تمغرابيت” تذكرني ب”لاغينوسغيت”في مسرح أ.يونسكو!أنا أعشق النيولوجيزم وأضيف تطبيعيونيت ؛”ترامبيت”؛”تمزيغيونيت”،”ترامبيشوت”!تمغرابيت من”لَغْرايَبْ”في إفريقيا هناك مفهوم ال”نِّيغْرِتُود”كهوية،انتماء!سانغور و سيزير من منظريها, روادها,أعلامها!من هم فرسان “تمغرابيت” فلسفيا،أدبيا،سياسيا! نشرت زودياكيات الأحزاب في هذا الموقع! فيها تلخيص،مربى،مصبر تمغرابيت على المستوى الحزبي,السياسي!أصبح ل تمغرابيت بعضا من مراجعها الوهمية !