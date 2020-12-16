‪شركة بريطانية تستأنف عمليات التنقيب عن المحروقات بشمال المغرب

دينامية تدريجية تعود إلى قطاع الغاز بالمملكة بعد أشهر من التوقف القسري، بفعل مخلّفات الطارئ الصحي على الاقتصاد الوطني، إذ يُرتقب أن تشرع حفارات بريطانية في التنقيب عن “الذهب الأسود” بالمنطقة الشمالية بعد منْح المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن رخصة جديدة للعملاق “شاريوت أويل آند غاز”.
وأفاد بيان صحافي للشركة المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، توصلت به هسبريس، بأن المؤسسة المغربية المانحة للتراخيص أعطت الضوء الأخضر للشركة البريطانية قصد البدء في الدراسات التقنية والمسْحية الخاصة بالحقل الغازي الكائن بالساحل الشمالي.
وتبعاً للمنشور الإخباري فإن المفاوضات الثنائية بشأن الرخصة الجديدة أسفرت عن إعطاء الحقوق الحصرية للتنقيب عن الغاز للشركة البترولية البريطانية، التي تركز أنشطتها في القارة الإفريقية، بدءاً من عام 2021 بعد الخضوع للمساطر التنظيمية المغربية المعمول بها.
وتمتلك الشركة البريطانية، استناداً إلى الاتفاق الثنائي، 75 بالمائة من حصة التنقيب المتعلقة برخصة “Rissana”، التي تشغل مساحة جغرافية تصل إلى 8476 كيلومترا مربعا؛ فيما يستحوذ المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن على 25 بالمائة من الفوائد التجارية الناجمة عن الاستغلال البترولي.
وتأسيسا على ذلك، ستُحيط الرخصة الجديدة بالحدود البحرية لرخصة منطقة “ليكسوس”، التي تحتوي على الحقل الغازي “أنشوا-1” الممتد على مساحة تقارب 2390 كيلومترا مربعا، بالإضافة إلى تغطية المناطق الشمالية المرتبطة بالرخص البحرية لكل من المحمدية والقنيطرة، ليتم بعدها دمج هذه المواقع في رخصة موحدة.
وتعليقا على المستجد أوضح أدونيس بوروليس، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة “شاريوت”، بالقول: “2020 كانت سنة مليئة بالتحديات، غير أننا سنطوي العام بنتائج إيجابية رغم العراقيل المطروحة، خاصة بعد نيْلنا ترخيص “ريسانا” المزمع تنفيذه بصفة رسمية السنة المقبلة”.
ويأتي ذلك بعدما أعلن العملاق البريطاني، خلال شتنبر المنصرم، رفع التوقعات حول الموارد الطاقية المخزّنة في الحقل الغازي الذي يحمل تسمية “أنشوا-1″، عندما أنْهَى دراسات التقييم الإستراتيجي لهذه الموارد في عرض البحر قبالة العرائش.
وأشارَ البيان السابق إلى إمكانية تطوير الاحتياطات الغازية من الناحية التقنية والمخبرية قصد تسويقها في المستقبل، إذ تفكّر الشركة في استغلال البئر البحري “أنشوا-1” بدءا من سنة 2020، بالنظر إلى احتضان المملكة لسوق طاقية متنامية بأسعار جذابة يمكن أن تدعم مشروعا تجاريا ناجحا.
الان كونوا على يقين أنهم سيجدون كما هائلا من الغاز الطبيعي و البترول بجودة عالية جدا ، و التدمير قادم للجيران على جميع الأصعدة
لا تيأسوا من رحمة الله وإنشاء الله المغرب يكتشف من البترول والغاز ما يجعله منتجا عالميا مستقبلا و يعم الخير البلاد والعباد لأننا طالما عناينا من غلاء الوقود المستوردة والتى تكلف الدولة أموال باهضة بالعملة الصعبة التى نحن في حاجة إليها من أجل نمو البلاد
المواطن المغربي ان وجد لقى ثمينة يأخد 10 في المائة والدولة 90 في المائة هدا ان اعطي شيئا ولم يهدد بالسجن والاجنبي ان وجد معدنا ثمينا او بترول 25 في المائة للدولة و 70 في المائة له هدا ان صرح بكل ما وجب ولم يتهرب من الضريبة لاحول ولا قوة الا بالله
مافائدة التنقيب حاليا عن البترول والدول المتقدمة تتجه إلى اعتماد الطاقات المتجددة في سياساتها.؟. وحتى انخراط المغرب في الحفاظ على البيئة وانقاص انبعاث ثاني أوكسيد الكربون يعاكس البحث عن البترول!….. على المغرب الإكثار من علاقاته في مجال الاستثمار في الطاقات المتجددة الشمسية والهيدروجينية الأخضر والامونياك… PowerToX…. صفاقات لإنشاء أكبر منشئة لإنتاج الهيدروجين)elektrolye) حتى يكون سعر كيلوغرام من الهيدروجين بسعر تنافسي….السعر الان بين 9 إلى 10 أورو… يمكن للمغرب أن ينتجه بسعر أقل….
حنا غير إرخص عندا ليصانص والكازوال. هذا هو المهم. وحتى الأن الحمد لله نديروهم باش ماكان. الخير موجود إما غالي أو رخيص.
الدهشة والغرابة والعجب العجاب أننا سمعنا ولا زلنا نسمع منذ عقود عن التنقيب على البترول والغاز ولم نسمع رسميا عن ما اسفرت عليه التنقيبات والله لقد هرمنا ونحن ننقب ونبحث عن غامض مغموض في وسط المغموض.
دخلت نكتب هاد التعليق غي باش اعداء المغرب يعرفو ان مستقبل المغرب مور كورونا ايكون هارب
بعد الاعترافات المتتالية بمغربية الصحراء ايبدا التنقيب على البترول و الغاز فالصحرا و من بكري كنت نسمع ان المغرب عندو البنرول لكن مابغاش يبينو ماحد كاين النزاع. ليوم غادي يكثرو شركات التنقيب و ايكون احتمال وجود البترول كبير و ثم ايهرب المغرب هربة كبيرة للكدام بالاضافة ان الدول اللي تقربات للمغرب عندها خبرة قوية بزاف فجميع المجالات كالامارات و اسرائيل و امريكا و بريطانيا …
هاد المدة كاملة والتنقيب، و بزاف … الفلوس لداتهم الشركات التنقيب. وخاسنا نلقاوه باش نخلصوهم.