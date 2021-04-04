‪عالقون في تركيا ومصر يطلبون رحلات استثنائية للعودة إلى المغرب‬

يطالب مغاربة عالقون بكل من مصر وتركيا برحلات استثنائية لإعادتهم إلى المغرب، مؤكدين أن أوضاعهم باتت تسوء أكثر، ومنهم مرضى لم يجدوا علاجهم بالخارج وآخرون باتوا مفلسين، والبعض لجأ إلى الشارع.
وقدر أحد العالقين بتركيا مجموع من يعيشون وضعه بحوالي 250 فردا، قال إن منهم نساء حوامل وأطفالا ومرضى وشيوخا، وتابع: “نحن نعاني هنا. لقد مر أكثر من شهر ونصف ونحن نناشد ونعتكف أمام القنصلية المغربية ولا أحد يتكلم معنا، كأننا لسنا مغاربة أو ليس من حقنا الرجوع إلى أرض الوطن”.
وفي هذا الإطار قالت حنان الدروسي، إحدى العالقات بتركيا: “القنصلية لم تحرك ساكنا. نريد رحلات استثنائية كما فعلوا مع العالقين بفرنسا، رغم أن منهم من ليسوا عالقين بل مقيمين..نحن لسنا مقيمين بتركيا.. هناك أناس في الشوارع لم يجدوا أكلا منذ شهر..نريد العودة إلى وطننا”.
دنيا يسني، إحدى العالقات بمصر، قالت بدورها: “أنا مغربية متزوجة من مصري، ولكنني مقيمة بالمغرب. كنت قد أتيت في زيارة إلى مصر في أكتوبر 2019، وبسبب كورونا ظللت عالقة وأنجبت هناك”، وتضيف: “حجزت تذكرة يوم 25 مارس، ليتم توقيف الرحلات، في حين أنا في أمس الحاجة للعودة إلى المغرب”.
وقالت أمينة أزركي، العالقة بمصر أيضا: “أنا مغربية متزوجة من مصري، ولكنني أعيش وأعمل بالمغرب، حيث أكتري منزلا أعيش فيه مع بناتي الصغيرات”، وتضيف: “أتيت إلى مصر لتقديم واجب العزاء، وكان من المفترض أن أعود إلى المغرب يوم 19 مارس، إلا أنني وجدت نفسي عالقة هنا، ومنقطعة عن عملي، كما أن صاحب البيت الذي أكتريه يطالب بماله”.
ولا أخبار تتوالى منذ أسابيع على مطارات المغرب سوى تعليق الرحلات صوب بلدان عديدة، فأمام تفشي موجات فيروس كورونا لم تجد السلطات المغربية حرجا في وقف الربط الجوي إلى حين.
ويتخوف مغاربة المهجر من استمرار الخطوة لتشمل دولا أخرى، خصوصا أن رمضان على الأبواب، الشهر الذي يفضل العديد منهم قضاء أجوائه وسط حميميات الوطن والعائلة.
اغلب العالقين ذهبوا لتركيا للسياحة الجنسية. غير خليوهم تما
عادت حليمة إلى عادتها القديمة ،ما ألاحظه أن أغلاب الأشخاص لم يتورعوا أو يستفيدو من التجربة الأولى لهذا من حق الدولة أن تدعم حيث هم بدون أبسط المساعدات و أغلب من تسافر إلى تركيا ليس للعمل الشريف الكل يعلم لماذا….
اتركوهم في مصر وتركيا حتى يشبعوا منهم ،مادا يفعلون في مصر وتركيا؟
هدا هو الحل و شحال غادي نبقاو نوريكوم السياسة علاش مطابعين و جينا تطباعنا غي هاكاك الربط الجوي ذهابا و روتورا و بسعر مغري موغريبي علاش جينا حتاجينا المواصلات الجوية تتادي الى تل ابيب نن جديد
السلام عليكم
للعالقين في الخارج ومن اي مكان في العالم طيران الامارات عبر دبي اسهل طريقه للوصول للمغرب واسرعها يمكن الحجز عبر مكاتب السفريات او الموقع الالكتروني توجد رحلات يوميه للمغرب ولمعظم مدن العالم
واحد السيدة قاليك مشات لمصر باش تعزي علاش اختي … فالمغرب اوفبلادنا امحضرناش وعزينا فالتليفون اقرب ناس لقلبنا حيت الوضع غير طبيعي وانتي غادا حتى لمصر لهاد الغرض .
تاشيرة اسرائيلة و الخطوط اماراتية و للي سال يجي و يشوف بلادي يا زين البلدان ارض كريمة مضيافة للي سال يجي على تل ابيب مضمون
مع الأسف الشديد كل الدول تجلي رعاياها الا المغرب لا يهتم بنا تسجلت انا و ابني الصغير ولم نكن في لائحة الخروج مرت سنة ونحن محتجزين هنا ولا نحتاج الا فتح الباب ومع ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
غادي يرجعوا الى المغرب يدوزو رمضان تم سوف يقلعون الى تركيا بعد عيد الفطر للسياحة و الحريك ثم تغلق الحدود مرة اخرى ثم سوف يطالبون بالعودة الى المغرب لقضاء عيد الاضحى و هكذا دواليك نفس الخطأ ونفس سيناريو الله يهديكم باركا من استهتار ولعب الدراري
مرحبا اهلا و سهلا على سلامة حجاجنا الميامين توحشناكم بزاف بزاف
الناس الي في تركيا اشراو رخصة مغادرة التراب الوطني من سماسرة اما عقد عمل مزور او شهادة طبية مزورة للسفر من اجل السياحة حتى عمالات الاقاليم كانت نشطة في استخراج هاته الشهادات عن طريق الرشوة ، دابا القنصلية في اسطنبول كتطالب الناس الي جاو لتركيا برخص إستثنائية او باغين ارجعوا اورويهم انا مستشفى اتعالجوا فيه او الي جاو بعقد العمل اوريوهم بالدليل فين كانوا خدامين باش تتكلف بيهم القنصلية بتنسيق مع جمعية دار المغرب الي عندها علاقات مشبوهة مع القنصلية من تحت الطاولة ……
على سلامتك اسيدي الحاج على سلامتك الحاجة على سلامتكوم زيدو زيدو اهلا و سهلا
على الشاطئ .. اين مدة الحجر الصحي . . هل الدولة صافي ما بقاتش تحجر علينا مين نرجعو من اسطنبول . . مشينا و ندمنا . . شمتونا . .
ولفو البيليكي.خليوهم تم .اشداكم لمصر أو تركيا نحن داخل المغرب و لا نسافر
المراءة تقيم في بلد زوجها ..انتن في بلدان ازواجكن ..ولستن في بلاد.غريبة ، ثم لماذا سندفع ثمن ادخالكم للفيروس وبنسخته المتحورة للبلد….هذه اوقات طواريء لاسفر لا تجول ولا كماليات….فلماذا كل مرة نريد طائرات
نفس الشعار ونفس العذر كما كان الحال عند بداية وباء كورونا ” نساء حوامل… مرضى …عجزة …”
صرنا لا نسمع يوميا سوى حماقة الإغلاق ثم الإغلاق ،ترى إلى متى ؟ فالإغلاق ليس بالحل لاكن لكي نتفادى مشكل واحد نعالجه بعدة مشاكل أخرى شيء معروف للأسف.
واش لم تستفيدوا من الماضي مع بداية كرونا عندما ضل الكل محتجز وكل البلدان ارجعت ابناءها الا المغاربة ضلو يسعون بالخارح ادا هدا هو حال من ياهد العبرة حتى واحد مغادي يهضر معاكم حيت ممسالينش ليكم في هدا الوقت
كل ما ذهب الى تركيا او سافر في هذه الظروف يتحمل مسؤوليته. لولين معذورين و لكن هاذو لاش ماشيين.و اغلبهم سياحة و اخدو شواهد المغادرة بالتحايل.
ضحكو علينا عالقين عارف العديد منهم اصدقاء و جيران مشاو احبابهم لتركيا للسياحه و تجاره لا غير و عجبهم الحال تما واخا دابا بغيتوهم ارجعو ؟؟طايره فيها 200 واحد تقريبا لا بد واحد تكون فيه سلاله المتمحوره هدشي لي تبغبو ؟؟راكم كتغوتو المكلخين من دابا و الحكومه كتقول ليكم ها 72 حاله جديده اوا ادخلو ليكم هدو او اعاديو الشعب اش نعملو؟؟صافي بقاو في ديورنا .. العتماني خرج عليا مني يا الله بدات كورونا كنقولو ليه سد الحدود والو تا دخلها مغربي الله انزل عليه العداب و ديا بغيتو هدو ادخلو …السلطات تتكفل بيهم في تركيا و مصر مده محدده تا انزل العداد كورونا في المغرب او ارجعو او اصيفطوهم كاملين صبيطار ادوزو 14 يوم لان هد الفيروس كتخبا ما كيبانش الحرامي ادخلو …سدو فومكم الا العتماني دار ليكم الحجر صحي
انتم تعرفون البير وغطاه مثلما يقول المصريون اش داكم تسافروا في هذه الظروف واجب العزاء لا نؤديه حتى في المغرب ماذا عن عزاء خارج الوطن ابنتي في فرنسا لم ارها منذ سنتين عندما عزمت الدخول اغلقوا حمدت الله وبقيت هناك
المغربيات يفضلت الأجانب على أبناء الوطن وباغين الوطن يحل لهم مشاكلهم
على أزواجهم الأتراك والمصريين حل مشاكلهم وليس المغرب
اسيدي غير ابقاو تما راه أرض أرض والله يعبد في اي مكان.
واش العالم مرون بهاد الوباء والحكومه مابقاش عندها الوقت تحك رأسها بهاد المرض الخطير وانتم ماسايقين اخبار.
حمدو الله راكم في دول إسلامية. حتى احيد هذا الوباء عاد خاصكم ترجعو إنشاء الله.
وبلياتصلو التراويح في تركيا ومصر أدعو معانا الله ارحم الوالدين.
البنات لي مشوا مصر وتركيا باش يبيعوا خليوهم تماك ، ماعندنا مانديرو بيهم ، كاين بقلاوة وحلويات في تركيا ومصر ، بالناقص شباكية هاد العام