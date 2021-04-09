‪عدد الملقحين والمصابين بالفيروس في المغرب‬

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.449.047 شخصا؛ فيما استفاد 4.103.257 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 625 شخصا، بعد إجراء 13298 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من الفيروس التاجي 501 شخص، ورصدت 12 وفاة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 14 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 1.7 بالمائة، واستقر مؤشر التعافي في 97.3 بالمائة.

وحول التوزيع الجغرافي للحالات الجديدة فقد توزعت بين 444 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و56 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، و36 حالة بجهة مراكش آسفي، و22 حالة بجهة سوس ماسة، و17 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و14 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.

فيما سجلت 14 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و10 حالات بجهة الشرق، و4 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، والعدد ذاته بدرعة تافيلالت، و3 حالات بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة بجهة فاس مكناس.