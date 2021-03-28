‪عدد الملقحين والمصابين بـ"كورونا‬" في المغرب

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الأولى برسم عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد 4.302.183 شخصا؛ فيما استفاد 3.332.292 شخصا من الحقنة الثانية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة 301 شخص، بعد إجراء 7945 تحليلا مخبريا؛ فيما تعافى من فيروس “كوفيد-19″ 268 شخصا، ولم ترصد أي وفاة.

وسجلت مصالح وزارة الصحة 34 حالة خطيرة أو حرجة خلال اليوم الأخير، رفعت العدد الإجمالي للحالات الخطيرة إلى 427 حالة؛ في حين استقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة طيلة الأسابيع المنصرمة، بينما ارتفعت نسبة التعافي إلى 97.5 بالمائة.

وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة حول الحالة الوبائية ببلادنا بأن معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ”كورونا” بلغ 13.5 بالمائة خلال اليوم الأخير، بينما انخفض مؤشر الإصابة إلى 0.8 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس فقد سجلت جهة الدار البيضاء-سطات 189 حالة، وعرفت جهة الرباط سلا القنيطرة 24 حالة، وحصدت جهة مراكش آسفي 22 حالة، وحصدت جهة سوس ماسة 17 حالة؛ فيما سجلت جهة الشرق 17 حالة.

وحسب المصدر عينه فقد سجلت جهة طنجة تطوان الحسيمة 15 حالة، وجهة الداخلة وادي الذهب 7 حالات، وجهة العيون الساقية الحمراء 4 حالات، وجهة فاس مكناس 3 حالات، وجهة درعة تافيلال حالتين، وجهة بني ملال خنيفرة حالة واحدة.