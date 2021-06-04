‪مبيد قوارض ينهي حياة فتاة في مستشفى تطوان‬

‪مبيد قوارض ينهي حياة فتاة في مستشفى تطوان‬
صورة: أرشيف
الجمعة 4 يونيو 2021 - 01:21

لفظت فتاة قاصر أنفاسها الأخيرة، الخميس، وسط المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بمدينة تطوان، متأثرة بمضاعفات ظهرت عليها جراء تناولها مبيد قوارض.

وحسب مصادر محلية متطابقة فإن الهالكة تلميذة تبلغ حوالي 15 سنة، وتنحدر من مدينة وزان، أقدمت على تناول جرعة من مبيد للقوارض لأسباب غير معلومة، مضيفة أنه جرى نقلها بادئ الأمر إلى المستشفى الإقليمي أبو القاسم الزهراوي بوزان، حيث تم إخضاعها للإسعافات الأولية، قبل أن يتقرر توجيهها إلى قسم الإنعاش بمشفى سانية الرمل.

وتواصل عناصر الضابطة القضائية تحقيقاتها في ظروف وملابسات الواقعة، قصد تحديد دوافع إقدام التلميذة على إنهاء حياتها بهذا الشكل الدرامي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

انتحار تطوان مبيد قوارض وزان

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