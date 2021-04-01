‪متهِمات الصحافي بوعشرين يرفضن التشهير ويطلبن قوانين لحماية الضحايا‬

‪متهِمات الصحافي بوعشرين يرفضن التشهير ويطلبن قوانين لحماية الضحايا‬
صور : منير امحيمدات
الخميس 1 أبريل 2021 - 19:00

عادت قضية الصحافي توفيق بوعشرين إلى الواجهة بعد أن خرجت المشتكيات من جديد للتذكير بالمعاناة التي عشنها، مؤكدات أنهن سيتشبثن بحقوقهن حتى الرمق الأخير.

المحامون الحاضرون في الندوة التي عقدت في علاقة مع ملف بوعشرين طالبوا بضرورة إيجاد قوانين تحمي الضحايا والمشتكين. وفي هذا الإطار أكد محمد كروط، المحامي وعضو هيئة دفاع المشتكيات، على ضرورة إحداث نص قانوني يحمي حقوق الضحايا.

وتحدث كروط عن إشكالية التشهير، مفيدا بأن أكثر ما يتعرض له المشتكون هو التشهير بسمعتهم وجعلهم عرضة لـ”القيل والقال”.

وأفاد المحامي ذاته بإمكانية تعرض الضحايا أيضا للاعتداء أو الاغتصاب، وهو ما يتطلب وضع نصوص تحميهم من ذلك.

بدورها تحدثت المحامية مريم جمال الإدريسي عما أسمته “تسريب المغالطات والأكاذيب من أجل الإساءة إلى سمعة هذه أو تلك”.

ووصفت الإدريسي الأمر بـ”مزايدات حقوقية بئيسة”، معتبرة أن “من يدعي النضال بهذه الطريقة فهو يعاني من مرض نفسي يحتاج لعلاج” أو ما وصفته بـ”سكيزوفرينيا حقوقية”.

وشددت المتحدثة على ضرورة الالتزام بالقوانين، قائلة إن هناك “آليات ووسائل وقواعد قانونية يجب احترامها، وتسمح أيضا بمقاضاة الدولة إن اقتضى الأمر”.

وتحدثت إحدى المشتكيات عن معاناتها النفسية قائلة إن المتهم كان يستغلها أبشع استغلال، ووصفت تقديمها شكاية ضد رئيسها في العمل بـ”الجرأة الكبيرة”، قائلة إنها لا تصمت “حتى ينال المجرم عقابه”.

مشتكية أخرى قالت إن ممارسات المتهم زادت من عمرها، ناهيك عن معاناتها التي أعقبت انفجار القضية، مفيدة بأنها أصبحت تخجل من قول اسمها في إدارة عمومية أو غيرها بسبب الإحراج الذي بات يسببه لها الأمر.

ووجهت المتحدثة نداءها إلى الشعب المغربي قائلة: “من فضلكم راعوا ظروفنا وما مررنا به، ولا تقوم بالتشهير بنا”، كما تحدثت عن محاولتها الانتحار ثلاث مرات، ناهيك عن اضطراب علاقتها بأولادها، وكيف أنها باتت لا تقدر على عناقهم بشكل طبيعي.

التشهير المشتكيات توفيق بوعشرين قوانين

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‫تعليقات الزوار

25
  • محمد
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:05

    بوعشرين بريئ اضن ان المحاكمة كانت غير عادلة

    47
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  • الهيني
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:10

    واحد من الجالسين طرد من القضاء لمستواه الضعيف والآن هو محامي مبتدء وتيهضر في يوتوب كتر ماتيهضر في المحاكم

    43
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  • sifeddine
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:10

    محمد كروط، محامي إدارة الأمن الوطني ووزارة الداخلية ………؟؟؟

    المحامون الحاضرون في الندوة التي عقدت في علاقة مع ملف بوعشرين طالبوا بضرورة إيجاد قوانين تحمي الضحايا والمشتكين. وفي هذا الإطار أكد

    محمد كروط، المحامي وعضو هيئة دفاع المشتكيات، على ضرورة إحداث نص قانوني يحمي حقوق الضحايا ؟؟؟

    18
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  • عابر سبيل
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:10

    إن كنتن صادقات فالله معكن، وإن كنتن كاذبات فالله يمهل ولا يهمل.
    (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.)… هاته الدنيا فانية والآخرة أبقى.

    48
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  • عابر سبيل
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:16

    حشوما على هاد النساء اللولتي أقمن بالتأكيد علاقات رضاءية كيفما كانت بالمقابل او بدون مقابل ولم يتخدتن عن شيء حتى فجر الموضوع فاصبحت العلاقات اغتصاب هاد التهديد النسوي بالاغتصاب والتحرش غادي يخلو الرجال مبقش اقد ايهدرو مع النساء هداك الوقت مبقا لا علاقات رضاءية لا حب لا زواج كما في الدول بعض الدول الأوربية .

    6
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  • الحمداوية
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:18

    يقول المثل الشعبي اللي كتشطح ما كادرقش وجهها

    11
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  • نعمان
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:19

    لا زلت غير مصدق للمدعيات، لا أعرف كيف تقبل سيدة متزوجة إقامة علاقة جنسية مع رجل متزوج مقابل منصب أو زيادة في الأجرة تم تشتكي بعد ذلك على أنها ضحية إغتصاب أو تحرش

    24
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  • Karim
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:19

    اطرح السؤال عليكن. من اجركم على ارتكاب هذا الفعل الشنيع. اذا كان ما فعل بكم بوعشرين صحيح، الم يكن برضاكن؟ اكتسبت الجرأة وجاوبن على السؤال. تحياتي.

    14
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  • noha
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:29

    بوعشرين بريئ…. .كل من عليها فان….

    11
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  • Moussa
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:29

    بسم الله الرحمن الرحيم هل الصحافة ليس لديها رئيس تحرير قبل نشر جرائد الإلكترونية هل انتهاك حقوق صحفيات مشروط في القضاء المغربي ام دئما نقول لولي يتآمر علينا وهم يمسكون زمام الأمور ويضحكون الشعب عندما رفعكم الشعب لأصوات الا استحقاقات تسلمتم السلطة ماذا فعلتم هل تنظرون تدور الشمس من المغرب لاحول ولاقوه بالله فساد في كل قطاعات أين عقولكم في بطونكم أين رأسمال هل عنكبوت تنظر إجابة من رياح

    2
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  • الاقلام الحرة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:31

    انتم تعلمون و نحن نعلم، ان بوعشرين بريء، وما هو الا صحفي حر قلمه ازعج كما ازعج قلم الريسوني وغيره، و كلهم لفقت لهم تهم بورنو بنفس الاخراج ههههههه
    ما فعلتنه يدل على انكن لا تؤمن بان هناك حساب و عقاب.

    12
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  • berradia1
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:32

    كيف ما كانت القضية من ناحية الصحة او التلفيق لا بد ان هناك نسبة كبيرة من المسؤولية يجب أن تتحملنها الضحيات على الأقل لأنهن لم يبلغن الأمر قبل فوات الأوان. فأصبح المتهم ضحية هو كذلك . شيءا من الإنسانية يا أولي الألعاب.

    7
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  • أتبير
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:33

    مسرحية سياسية مفروشة .. حتى من يشارك فيها لم يعد يصدقها ، طلقو السيد يمشي لدارو ولولادو ، مكانه بيته ومكانه بين الصحافيين ،

    14
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  • bouthirit
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:34

    على من تتهم هدا الانسان ان تعلم ان الله يمهل ولا يهمل . فغدا ستتقابلون امام الله في يوم لا ينفع فيه الندم .

    4
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  • مغربي قح
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:35

    النضال الحقيقي هو النضال من أجل الوطن أما غير ذلك فهو عبارة عن مزايدات وابتزاز وتخندق لنصرة هذا الطرف على ذلك

    6
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  • Oujdi
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:35

    مشكل عويص
    ممارسة الجنس عدة مرات تاتي بشكل طوعي ورغبة نفسية
    اما التحرش الجنسي فلا يمكن ان يكون متعدد الفترات

    ماشي حتى يطلع معك السخون عاد تقولي تحرش

    اذا قارنا ما قام به العالم المغربي ، قام بتحرش ، السيدة
    ابلغت به ، و السيد اخرج باعتذار

    اما مشكلة الصحافي ، اذا اردنا ان نسمي هذا تحرش ، فمع الاسف تحرش دام سنوات ؟
    ما يمكنش !

    الوضعية التي يعيشونها ليست بالسهلة و خاصة في مجتمع مغربي محافظ لايرحم
    دايما يجب التفكير في العواقب و عندما يكون تحرش يجب الابلاغ عنه فورا و لا يكون فيلم هندي يدوم سنوات

    الله يفرج عن نفسيتكم شي مولم

    5
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  • مغربي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:39

    شحال من بوعشرين في هاد البلاد مع بالغ الأسف نحن في بلد لا ينصف مظلوميه و ضحايا جلديه.
    كان الله في عونكن.
    مجتمع و بلد امناؤه أشد خطرا عليه من أعدائه و خصومه.

    3
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  • محمدين
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:40

    هل “الضحايا” قاصرات.. حتى إذا افترضنا أن بوعشرين مذنب فما يسمى بالضحايا ألا يتم متابعتهن بممارسة الفاحشة والرذيلة باعتبار أن الفعل لم يكن تحت الإكراه وهن بالغات يعرفن جيدا ما يفعلنه .. أطلقوا سراح بوعشرين والريسوني الضحايا الحقيقيين

    7
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  • محمد الفاسي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:41

    الاغتصاب المستمر ماهو إلا دعارة مقنعة .

    3
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  • ضاعت المحاماة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:42

    االمشكلة ان الدولة في هده القضية متهم وحكم في نفس الوقت . لا يعتد بنزاهة القضاء في المغرب وعندما ترى هيئة الدفاع فالكل يعرف انهم يشتغلون مع المخابرات المغربية وواحدة من المتهمات تم طردها من بلجيكا بتهمة التجسس لصالح المخابرات المغربية اظن هده الندوة هدفها تهديد واسكات المطالبين باطلاق صراح بوعشرين …
    من حق المغاربة مسائلة نزاهة الاحكام القضائية في المغرب لا يعني هدا التشهير بالضحايا.
    لاول مرة في التاريخ ارى ندوة صحفية (لضحايا) اغتصاب .. على الاجهزة الامنية لاابتكار اكثر كل شيء اصبح مكشوفا

    4
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  • بوعشرة
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:49

    شكون؟؟؟؟؟؟ بوعشرين!!!!!؟؟؟؟
    بوعشرين!!!!! بوعشرين!!!!!؟؟؟؟

    1
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  • محمد
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:57

    لا اعرف الكثير عن هذه القضية لكنني استطيع ان ارى ملامح الشر في هذه الوجوه النسائية الظاهرة بالصورة.

    0
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  • مغربي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 19:59

    صلو صلاة الجنازة على القضاء المغربي على حرية التعبير و الصحافة. فاش تاتكون صحفي مهني الدولة تقدر تلفق ليك اي تهمة باش تغبرك، اما لاكنتي مرايقي ولو بمستوى شوف تيفي فغادي تاخد الدعم الكامل و حتى المادي منه، صحيفة الكترونية بحال شوف تيفي خدات الدعم فالجائحة بملايين السنتيمات و بوعشرين خدا حكم بالسجن في قضية ملفقة، فقط حيت داير للداخلية الحلاقم

    0
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  • محمد
    الخميس 1 أبريل 2021 - 20:02

    هناك جماعة دولية مثل ال dst من النساء تقمن بعلاقات مع اشخاص لاجل توريطهم. جماعة المخابرات الدعاراتية

    0
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  • Observateur
    الخميس 1 أبريل 2021 - 20:07

    بوعشرين في السجن. واش باقي ينكر الأفعال الشنيعة التي أدخلته إلى السجن؟؟ هاذي مدة مسمعنا عليه والو. هل الضحايا من النساء المتزوجات والعازبات والحاوامل عندهم حساب معه؟؟ أو هاذاك الشي اللي وقاع حقيقة؟؟ والفيديوهات حقيقة أم كذب؟؟ والحكم اللي صدراتوا المحكمة في محله أو في غير محله؟؟ من يقول الحقيقة، واش النساء أم المحاكم أم المحامون أم بوعشرين؟ الله العليم

    1
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