‪مغاربة عالقون بمصر يطالبون برحلات استثنائية

أبدى المغاربة العالقون بمصر امتعاضهم وتذمرهم من استمرار إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية، معبرين عن رغبتهم في العودة إلى أرض الوطن.

وعبر عدد من العالقين عن معاناتهم جراء إطالة فترة بقائهم بمصر، مبدين تذمرهم من نفاد مدخراتهم المالية، واضطرارهم إلى الاقتراض أو اللجوء إلى طلب المساعدة من الغير.

وقالت إحدى العالقات بمصر: “نحن ثلاثة أفراد عالقون من عائلة واحدة..دون سابق علم أو إنذار من طرف دولتنا الحبيبة تم حظر الطيران، ولم تتح لنا فرصة العودة إلى بلادنا، كما حدث مع مغاربة فرنسا وإسبانيا…هل هم مغاربة ونحن لا؟ نطالب بطائرة لإجلائنا في أقرب وقت”.

عالقة أخرى قالت إن “الحكومة أعطت أمرا بوقف الطيران بدون أي الاعتبار للمهاجرين الذين هم في أمس الحاجة إلى العودة لبلادهم”، مؤكدة أن هناك “أناسا عالقين في مصر بدون مأوى ولا مال”، وأن “الوضع أصبح لا يحتمل”.

وسبق أن أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستقوم بتنظيم رحلة استثنائية من الدار البيضاء إلى القاهرة، لإجلاء المصريين العالقين وعائلاتهم، والمغاربة وغير المصريين المسافرين إلى القاهرة أو إلى دول أخرى عبر القاهرة يوم الأربعاء 28 أبريل.

وتابعت الشركة: “‏‎علما أنه ليس لدينا أي علم حول تنظيم أي رحلات استثنائية من القاهرة للدار البيضاء، ولا بموعد عودة الطيران”.

وقالت الشركة ذاتها إنه “يجب على جميع المسافرين باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات، بمن فيهم المواطنون المصريون، حمل شهادة تفيد بإجراء تحليل ‘PCR’ للكشف عن فيروس كورونا المستجد، نتيجته سلبية، قبل 72 ساعة على الأكثر من موعد إقلاع الطائرة”، وأردفت: “كما يجب علي المواطنين المغاربة، بمن فيهم زوجات المصريين، الحصول علي رخصة استثنائية لمغادره التراب الوطني”.

وسبق أن أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية أنه بناء على قرار الحكومة المغربية في سياق الوضع الوبائي الحالي، ستبقى الرحلات الجوية معلقة إلى غاية 21 ماي 2021.