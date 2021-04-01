‪مغاربة عالقون في أوروبا وآسيا يترقبون تحرك الرباط قبل حلول رمضان‬

‪مغاربة عالقون في أوروبا وآسيا يترقبون تحرك الرباط قبل حلول رمضان‬
صورة: أ.ف.ب
الخميس 1 أبريل 2021 - 23:02

زاد توجّه السلطات المغربية إلى إغلاق الحدود مع دول أوروبية وإفريقية جديدة بسبب تطور الوضع الوبائي من معاناة عالقين في عدد من البلدان، وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج ورفض “تهميش” مطالبهم التي حددوها في فتح المجال الجوّي حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم قبل حلول رمضان.

ويعيش أزيد من 100 مواطن مغربي عالق حالة من التّشرد في إسطنبول، بعدما وجدوا أنفسهم بدون إيواء، عقب قرار السّلطات المغربية إغلاق الحدود مع الدولة التّركية؛ فيما يؤكد العالقون أن “المصالح القنصلية لم توفر لهم ضروريات العيش، من مأكل ومبيت، كما عملت دول أخرى”.

ووفقا للمعطيات المتوفرة فإن “أكثر من 100 مغربي مسجّل لدى المصالح القنصلية في إسطنبول يطالبون بالعودة إلى المغرب في أقرب الآجال بعدما نفد منهم المال وأصبحوا يبيتون في العراء”.

وقال مصدر قريب من العالقين إن “المصالح الدبلوماسية في إسطنبول طلبت أسماء ومعطيات خاصة بالعالقين”.

وقال الناشط والحقوقي كمال عصامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن “هناك ما يزيد عن 80 شخصا تقطّعت بهم السّبل في الديار التركية”، مبرزا أن “هؤلاء قدموا إلى إسطنبول من أجل التطبيب أو البحث عن عمل”.

وزاد المهتم بالشّأن التركي أن “هؤلاء يعيشون معاناة كبيرة وحقيقية بعدما أقفلت في وجههم الأبواب”.

واعتبر عصامي أن “المصالح القنصلية لم تقدم السّكن للعالقين، وهو ما يجعلهم عرضة للتشرد في شوارع إسطنبول، في ظل برودة الأجواء واقتراب موعد رمضان”، مضيفا أن “العالقين قرروا المرور إلى التصعيد من أجل إسماع صوتهم من خلال تنظيم وقفات احتجاجية بالقرب من القنصلية”.

وشدّد المتحدث على أن “العديد من المغاربة عالقون في دول أوروبية كفرنسا، حيث يوجد أزيد من 40 عالقا، لكنهم استطاعوا تدبير أمورهم عكس العالقين في تركيا الذين لم يجدوا بدائل”.

وتوجّه عشرات المغاربة العالقين في تركيا، في وقت سابق، إلى مقرّ القنصلية العامة للمملكة بإسطنبول، داعين مصالح القنصلية العامّة إلى ترحيلهم إلى أرض الوطن في أقرب وقتٍ ممكن.

ويلتمسُ العالقون من الحكومة المغربية ترتيب عودتهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، خاصة أنّهم يعيشون متنقلين بين الفنادق أو بدون مأوى، وغالبيتهم لم يعودوا يتوفّرون على المال الكافي لقضاء حوائجهم.

إغلاق الحدود الدولة التّركية السلطات المغربية دول أوروبية وإفريقية

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

2
  • الوطن يهتم بابنائه
    الخميس 1 أبريل 2021 - 23:10

    لا مشكلة اعيدوهم وافرضوا عليهم حجرا صحيا واتركوهم يصومون رمضان مع ذويهم

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • كوموندو دوار السهلي
    الخميس 1 أبريل 2021 - 23:10

    للأسف هل المواطن المغربي ليس له قيمة لماذا تركيا تسمح برحلات استثنائية لفائدة مواطنيها العالقين هنا والمغرب لا

    5
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
هدم بلا سابق إنذار
الخميس 1 أبريل 2021 - 22:18 3

هدم بلا سابق إنذار

صوت وصورة
ندوة "ضحايا بوعشرين"
الخميس 1 أبريل 2021 - 17:34 9

ندوة "ضحايا بوعشرين"

صوت وصورة
"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد
الخميس 1 أبريل 2021 - 16:39 13

"الشفناج" في سوق أربعاء ولاد سعيد

صوت وصورة
مع والد الطفلة ابتسام
الخميس 1 أبريل 2021 - 15:36 8

مع والد الطفلة ابتسام

صوت وصورة
مريض مقيّد منذ سنوات
الخميس 1 أبريل 2021 - 13:58 19

مريض مقيّد منذ سنوات

صوت وصورة
العربي أجبار ودور اللئيم
الأربعاء 31 مارس 2021 - 18:34 2

العربي أجبار ودور اللئيم