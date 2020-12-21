‪ملفات عالقة و"آذان صماء" تدفع النقابات التعليمية إلى خيار التصعيد

مُستمرة في الاتقاد، تبدو علاقة المركزيات النقابية بوزارة التربية الوطنية سائرة من جديد نحو تأزم ميداني، عقب قرار خوض اعتصام أمام مقر الوزارة المركزي بالعاصمة الرباط، احتجاجا على غياب الحوار طوال أزمة كوفيد 19.
ومِن المُرتقب أن تكون جنبات الوزارة على موعد مع اعتصام نقابي يوم الثلاثاء، وذلك عقب استجابة الوزارة لنداء الحوار مع مركزيات قطاع التعليم العالي وبعض تنسيقيات المعطلين، فيما مازال مجمدا مع نقابات التربية للشهر التاسع تواليا.
وتشتكي النقابات من حساسية الظرفية الحالية، التي تشهد قرارات حاسمة دون العودة إلى استشارة المهنيين، وعلى رأسها المزاوجة بين التعليم الحضوري وعن بعد، فضلا عن استمرار الاقتطاعات والإضرابات دون آذان صاغية.
ويتوقف صدام النقابات القطاعية مع وزارة التربية الوطنية عند 23 ملفا تربويا، شل الحوار بشأنها، بعضها وعد سعيد أمزازي، وزير التربية، بحلها؛ فيما تخوض بقية الفئات المتضررة احتجاجات من أجل البحث عن حل، وفي المقدمة “الأساتذة المتعاقدون”.
عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن الحوار غائب إلى حدود اللحظة، لذلك تقرر تجسيد وقفة واعتصام أمام مبنى الوزارة بالرباط، معتبرا أن النقابات وجهت رسائل كثيرة إلى المسؤولين دون جدوى.
وأضاف الراقي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن 23 ملفا مطروحة أمام الوزارة، وإلى حدود الساعة لا جواب بشأنها، مؤكدا أن النقابات لم تلتقي وزير التربية سعيد أمزازي لما يقارب السنتين، فآخر موعد كان 25 فبراير 2019.
وأوضح القيادي النقابي أن الوزير لا يتواصل ولا يتحاور، ما ولد احتقانا كبيرا لدى الأساتذة المتعاقدين وحاملي الشهادات، وزاد: “لا حياة لمن تنادي.. كل المطالب والنداءات والاحتجاجات لم تحرك ساكنا، وهذا أمر مرفوض بالمطلق”.
كما اعتبر الراقي، ضمن التصريح ذاته، أن التصعيد قائم على الدوام، مسجلا أن الاعتصام يفترض أن يكون داخل مبنى الوزارة، وليس في الساحة المقابلة لها، وهذا سيكون مرتبطا بحجم الإنزال الأمني الذي سيصاحب التحرك النقابي المرتقب.
هاد النقابات هما لي غادي يخرجو على البلاد، يسترزقون بعقول الكسلاء لمصالحهم الشخصية وفِي الاخير يتخلو عنهم عندما يصبحو بطالة او هرب الشركات لدول أفريقية تتمناهن.
شحال من واحد باغي غير خدمة باش ما يتكلخش بقوة الراحة وينتعش من مدخوله كان ضعيفا او جيدا ولكن قطاع الرزق ديما في الطريق.
الوزارة وعدت و أخلفت و المغرب يعيش وضعية تتطلب الثقة في المؤسسات.
مادام الوزارة قد وعدت بحل ملف حاملي الشهادات ووزير المالية صرح ان لا مشكل لديه ان وقع التوافق في الحوار القطاعي.
أمزازي هو المسؤول ولا حاجة لنا بصور في معبر الكركرات فجنودنا هناك مرابطون.
الوطنية تقتضي الاهتمام بحل مشاكل رجال و نساء التعليم فهي ثاني قضية بعد قضية الوحدة الترابية و للوحدة الترابية رجالاتها فكن رجلا اسي أمزازي فيما وكل اليك
وحدها الاقتطاعات التي أجبرت قطيع المتقاعسين المضربين عن العمل على العودة .الاقتطاعات هي التي الجمع النقابات بالمتقاعسين على التفكير مليا قبل الاقدام على الإضرابات الفوضوية .نطالب بتكثيف الاقتطاعات ومحاسبة الاكاديميات المتواطئة والتي لا تقوم بالاقتطاعات طبعا في انتظار تطبيق الانقطاع عن العمل وطرد رؤوس الفتنة من جماعة العدل والإحسان والنهج المعادين لمصالح المغرب.
واش ما عندكم وجه شنو كيديرو دابا اصلا فالجاءحة.
خليو بعد نتحاربو مع الوباء والآثار الاقتصادية ويتحسن الاقتصاد باش تاخذو منو ( راه مطالبهم معروفة غير الفلوس الفلوس……)
واش عمركم فكرتو يكون إضراب بمطلب أن التلاميذ مكيفهموش كنقريو غير 20 ساعة فالاسبوع لا زيدونا
2 سوايع أو 3 فالاسبوع باش يفهمو مزيان ؟؟؟؟؟؟؟
يجب حل جميع المشاكل التي يعاني منها الاساتذة وتسوية وضعياتهم المادية شكرا لهم على تفانيهم وتضحياتهم في زمن كورونا مات وأصيب منهم الكثير بمرض كورونا ومع ذلك استمروا في خدمة ابنائنا هم يضحون الان ان لم نستطع ان نشكرهم ماديا فلنشكرهم رمزيا شكرا لكم على تضحياتكم الجسام
جشع هؤلاء المتقاعسين لا ينتهي، يكرهون العمل بشكل غريب ويحبون المال حبا جما .المتقاعسون اعتدوا على المهنة الشريفة بمساندة النقابيين الانتهازيين المسنين والذين لا يجيدون إلا الكلام في الوقت الذي يعرف الوطن وضعا خطيرا مع الأعداء. نعم الاقتطاعات شتت قطيع المتعاقدين وباقي المتقاعسين .
أين قانون النقابات ؟
أين قانون الاضراب؟
لا إصلاح للتعليم الا باعطاء أطره حقوقها، كل محاولات الإصلاح السابقة لم تكن سوى ضياع للوقت والمال، لأنها أغفلت أهم ركيزة وهي الموارد البشرية، كمن يقول له إن الحريرة حامضة، وهو يدعوه إلى تغيير المغرف.
هاد الناس ديال التعليم المطالب ديالهم ما كا تساليش باغيين المانضة والراحة والزيادة رغم ان مردوديتهم تحت الصفر وان المستوى التعليمي للتلاميد والطلبة اصبح يثير الشفقة .اما النقابات فمهمتها اصبحت مشبوهة.
في سنوات الستينات والسبعينات،عندما كان التعليم بدون نقابات ( او حتى
اذا كانت ،لم يكن لها اي تأثير) كان التعليم بالف خير،حيث تعلم المغاربة وتكونت الاطرالعليا التي لا زال البعض منها يسير المغرب الى يومنا هذا. ولكن منذ بداية الثمانينات ،انتشرت النقابات كانتشار الفطر وربما كانتشار فيروس كورونا في زماننا هذا،وهل تعرفون من هم أعضاء هذه النقابات ومسيروها؟؟
فوالله ثم والله لم يكونوا الا أولائك
الفاشلون في القسم والذين كانوا
يفرون من النافذة عندما يسمعون او يرون حضور المفتش الى المدرسة أو
الثانوية،نعم هؤلاء الفاشلون الفاشيون
هم الذين حاربوا العليم من الداخل وهم
الذين حطموه،فمطلبهم واحد دائما وهو
الزيادة في الأجور !!!! لم يساهموا او حتى يطالبون بجودة المقررات او تحسين
الظروف الصعبة التي كان يواجهها التلاميذ في تحصيل الدروس …. الخ الخ
لن ينسى المغاربة البسطاء تآمر مثل هذا النقابي
واشباهه على الملايين من التلاميذ بمساعدتهم للمتقاعسين المتعاقدين خاصة ممن اعتدوا على مهنة التعليم بمستواهم الهزيل.نعم لقانون الإضراب وقانون النقابات .رغم أن البلاد تجتاز ظروفا استثنائية على صعيد وحدتنا الترابية الجائحة إلا أن المتحكمين النقابيين العجزة لا يكون عن مطالبهم التعزية .نقول لهم دعيناكم لله .وعلى الوزارة تكثيف الاقتطاعات
سلام،عوض إضاعة الوقت لماذا لا تقوم الجهات المختصة بترقية استثنائية للموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى غاية متم دجنبر2019مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى غاية متم دجنبر2019،وللتخفيف على الميزانية يستحسن ترقية الفئة الأقل عددا مثل المرتبين في السلم الحادي عشر إلى خارج السلم ثم بعد ذلك بستة أشهر تتم ترقية المرتبين في السلم العاشر إلى الحادي عشر وهكذا دواليك حتى آخر سلم إداري مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015الى غاية متم دجنبر2019،ويتعين أيضا إعفاء هاته الفئة من الضريبة على ما يسمى بالدخل لأنه لا يعقل أن يؤدي المتقاعد الضريبة على ما يسمى بالدخل في حين أنه يتقاضى معاشا هزيلا علما انه سبق له تأدية الضريبة على الدخل طيلة حياته الإدارية ومنهم من أداها لمدة خمسة وثلاثين سنة،فهل من مجيب.
الاعتصام والاحتجاج ذريعتان لإخفاء الفساد الأضخم في المنظومة ،ويتزامن هذا الاعتصام وفضح من طرف السيد الوزير بعض ما وقع من فساد في بعض الكليات.
يا نقابات ينبغي لكم ان تتحلوا بالقليل من الوطنية والمصداقية وان تكون مطالبكم عادلة وليست ضد الدولة.
فالاساتذة المغاربة الكثير منهم لا يؤدي واجباته المهنية ويطالب باكثر من حقوقه.
ينبغي على الوزارة ان تكون قوية ولا ترضخ للمطالب العشوائية التي تصدر من فئات مختلفة.
فالتعاقد ينبغي ان يستمر.والاقتطاع ينبغي ان يعاقب المضربين وتطبيق الصرامة القانونية مع من يظن ان القسم ملكا له يحضر ويتغيب كما يحلو له.
مهما يعمل الذباب الالكتروني على اخفاء حقيقة الوضع فان ما يمر به الاقتصاد يتحمل مسؤوليته التدبير العشوائي للمسؤولين على راس مختلف القطاعات.
بعض الاقلام الماجورة لا يسالها احد عن اجرها ةلا عن التعويض ولا عن ساعات العمل المخصصة للرد على الفعل الحر و على الشرفاء الذين لا يزالون يضحون بكل ما يملكون من اجل مدرسة عمومية جيدة.
والذين يستفيدون مما تحققه النقابات والحركات الديمقراطية وينتقدون العمل النقابي ينطبق عليهم القول ” ياكل الغلة ويسب الملة”
الله ينعل لي ميحشم