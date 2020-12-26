‪منصبان شاغران يثيران الجدل في وزارة الصحة‬

مازال منصبان مهمان داخل وزارة الصحة يسيّران بالنيابة لمدة تزيد عن السنتين، في ظل عدم توافق وجهات النظر بين رئيس الحكومة ووزير الصحة حول “البروفايلات” المناسبة لهما. ويتعلق الأمر بكل من منصب الكاتب العام والمفتش العام للقطاع الصحي.
ورشّح وزير الصحة بعض الأسماء لشغل المنصبين، لكن لم يوافق عليها رئيس الحكومة، ما جعل التسيير يتم بالنيابة طيلة الفترة الماضية، وهو ما قد يستمرّ مستقبلاً بسبب اقتراب نهاية “الزمن الحكومي” لولاية سعد الدين العثماني.
ودعت فعاليات صحية رئاسة الحكومة إلى تسريع البت في المنصبين المعنيين بالجدل، تنزيلاً للمقتضيات الدستورية المنظمة لهذا الإطار، حتى يتم ضمان استمرارية المرفق الصحي العمومي من جهة، وإرساء قواعد الحكامة الجيدة من جهة ثانية.
وفي هذا الصدد، قال الحبيب كروم، رئيس الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، إن “العديد من المناصب السامية ذات الحساسية القصوى لم يتم البثّ في شأنها من طرف رئاسة الحكومة، في سابقة خطيرة بتاريخ المملكة المغربية بشكل عام، وبوزارة الصحة على وجه التحديد”.
وأضاف كروم، في تصريح له حول الموضوع، أن “الأمر يتعلق بمنصبي الكاتب العام والمفتش العام لوزارة الصحة، اللذين يتم تسييرها بالنيابة لمدة تقارب السنتين، بسبب حسابات سياسية ضيقة على حساب مصلحة الوطن والمواطنين”.
وأوضح الفاعل الصحي أن “هذا الاختيار من شأنه أن يُؤثّر على الثقة بين المواطن والمؤسسات المفروض فيها السهر على ضمان الشفافية والنزاهة وإرساء أسس الديمقراطية والحكامة الجيدة، قصد حماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الإدارية والصحية والاجتماعية”.
وشدد المتحدث على أن شغور المنصبين له “انعكاسات وخيمة على قافلة التغيير والإصلاح بمنظومتنا الصحية”، داعيا إلى “تنزيل مقتضيات دستور المملكة، والعمل بالخطب الملكية التي تنادي بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كم عدد المناصب التي استفاد منها الحزب الذي يقود الحكومة من رؤساء مصالح ورؤساء أقسام و ومديرين وكتاب عامين ومفتشين عامين ومناديب ومديرين جهويين.
اكيد منهم كفاءات
لكن أكثرهم لا كفاءة لهم.
بل منهم من يسير مؤسسات عمومية! .
للأسف
لا ادر كيف يتدخل وزير الصحة في اختيار رؤساء مصالح ومدراء تقنقراط. المعروف ان يتم تنصيبهم حسب القوانين المعترف عليها في الادارة. المفروض اختيارهم حسب التجربة والاقدمية و التعليم الاكاديمي لكل مرشح. هاد الوزير يتدخل في كل شيء مما خلق له مشاكل داخل الوزارة ناهيك على التدبير المالي المشبوه الذي هو متهم بشأنه.
نعيطو لمنصف السلاوي.. جميع العباقرة المغاربة هربو للخارج.. خاص الدولة تدعم هاد الناس باش يبقاو في بلادهم.
لازم اعادة هيكلة لهاذا القطاع الحساس فالاختلالات اصبحت تتزايد يوما عن يوم وجائحة كورونا عرت عن كثير من النقائص سواء في البنية التحتية او حتى الجانب البشري
عجبا لكم مرضى يموتون بالأهمال والاخطاء الطيبة اللتي لا يتكلم عنها أحد وابتزاز المرضى اللدين لا حول لهم ولا قوة ووووووووووو وهل يوجد اصلا شيء اسمه الصحة في المغرب
أين هو وزير الصحة الشاب أنس حتى ضهر ايت الطالب مع الجائحة
السلام عليكم
يجب على أصحاب القرار .ان ينظفوا قطاع الصحة من
جميع الأطر التي لا تقوم بواجبها إتجاه المواطنر.
فأي دخل لحزب المصباح في تعيينات في مناصب ما
هل تظنون ان الحزب الذين يقومون بتهييىءه .لقيادة
الحكومة المقبلة .عنده عصا السحرية .و قادر على تغلب على جميع الاحزاب التي قبله .
لا أظن ذلك بتاتا .لان حزب عصمان ومزوار .والمنصوري .وهاذا الذي،ليس بينهىوبين السياسة غير الخير والاحسان
اسألكم سؤالا .أين ثروات المغرب السمكية اين تذهبة.واين الغلاة المغرب من القطاع الفلاحي .وانا اعرف هاذا القطاع جيدا وما يجري فيه.واين هي مواريد الغابوية ..أين تذهب كل هاته خيرات،
زيدو الشحمة للمعلوف
اقسم بالله ليس الجفاف في الأراضي وإنما الجفاف في العقول ..الحمد الله الذي انصفني .وابعدني
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين