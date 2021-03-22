‪نجاة الوافي تستبعد خطوة الاعتزال الفني وتطارد حلم الإخراج السينمائي

قالت نجاة الوافي، الفنانة والممثلة المغربية الشهيرة، إنها سعيدة جدا بالتضامن الذي صاحب مشاكلها الأخيرة، معتبرة الأسرة الفنية عظيمة والفنانين جسدا واحدا، خصوصا بعد منحها دور البطولة في أحد الأعمال، في عز الأزمة الشخصية التي مرت منها.

وأضافت الوافي أنها تحب التمثيل كثيرا، لكنها فكرت في الإخراج السينمائي كذلك، ومن أجل ذلك توجهت صوب الديار الكندية للدراسة، وتنمية معارفها في عديد المجالات، “رافضة فكرة التوقف عن العمل التي تروجها الصحافة الصفراء”، على حد قولها.

وأشارت الفنانة التي حلت ضيفة على الإعلامي بلال مرميد، في برنامج FBM الذي تبثه قناة “ميدي1” إلى أن نفسيتها لم تكن تسمح بالاشتغال على عمل فني، لكنها الآن ترحب بجميع الأفكار والاشغالات المشرفة، مسترجعة شريط دراستها بكندا وصرامة النظام التعليمي هناك، ما يجعل المزاوجة مع التمثيل أمرا مستحيلا.

وأوردت الوافي أنها رفضت أعمالا كثيرة بسبب مشاهد حشو كانت ترى أنها ليست ضرورية ضمن الاشتغالات، مسجلة أنها تتكون كذلك على مستوى كتابة السيناريو، وزادت: “لكنه يحتاج كثيرا من التركيز، ومع ذلك فالمحاولة لا بد منها على الدوام”.

وأوضحت المتحدثة بخصوص انتشار شائعة اعتزالها: “لن يكون هذا الأمر، خصوصا أنني أعيش علاقة استثنائية مع الفن”، رابطة توقفها النهائي عن العمل بالتعب الجسدي وعدم القدرة على الممارسة المهنية لدواعي صحية، أما لغير هذا فهو غير مطروح.