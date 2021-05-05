‪نقابة تكشف مجريات الحوار الاجتماعي مع أمزازي‬

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تفاصيل آخر لقاء جمعها بوزير التربية الوطنية في إطار استئناف مجريات الحوار الاجتماعي.

وقالت النقابة ذاتها بخصوص ملف الإدارة التربوية إن الوزارة أكدت استكمال المرسومين كافة مراحل المصادقة، مشيرة إلى أنها التزمت بتسليم نسختين منهما للنقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري فور تسلمهما من الأمانة العامة للحكومة.

وأوضحت الهيئة النقابية بخصوص ملف ذوي الشهادات العليا أن الوزارة التزمت بإعداد مسودة نهائية للمرسوم التعديلي وعرضها على النقابات التعليمية خلال شهر ماي الجاري؛ كما التزمت بخصوص ملف التوجيه والتخطيط بعقد جلسة لطرح تفاصيل المرسوم التعديلي للمرسومين الخاصين بتسوية الملف.

أما بخصوص “الأساتذة المتعاقدين” فقالت النقابة إن الوزارة “جددت التزامها بعقد لقاء لدراسة ملفهم بحضور النقابات الست ذات التمثيلية؛ كما استجابت لدعوة ممثلي الجمعيات الثلاث للقاء مع الوزير”.

وفي ما يهم ملف دكاترة القطاع قالت الهيئة ذاتها إن الوزير التزم بإعداد مرسوم تعديلي للنظام الأساسي الحالي يتجاوب مع مطالب هذه الفئة؛ في حين سيتم بخصوص ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين تدقيق المعطيات والتداول في مطلبهم في اللقاءات المقبلة.

ويعود آخر اجتماع حضره سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مع النقابات التعليمية الستّ الأكثر تمثيلية، إلى يوم 25 فبراير 2019؛ بينما انعقد آخر اجتماع بين النقابات وممثلي الوزير في يناير 2020، ومنذ ذلك التاريخ توقف الحوار بين الطرفين.