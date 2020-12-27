‪هذه خلفية غضب إسلاميي المغرب من عودة الاتصال بين تل أبيب والرباط‬

باستثناء حركة “حماس” التي عبّرت بشكل مباشر وواضح عن رفضها قرار الرباط تفعيل العلاقات مع “إسرائيل”، فضّلت فصائل فلسطينية أخرى الرّكون إلى الصمت، بحيث لم تصدر أيّ موقف بشأن عودة الاتصالات بين تل أبيب والمغرب، وهو صمت يمثّل في حد ذاته “موقفاً” يخفي في طيّاته دلالات سياسية.
وفي وقت لم تنتقد التنظيمات الفلسطينية قرار الرباط الانفتاح على إسرائيل، باستثناء حركة “حماس” التي اعتبرت الاتفاق المغربي – الإسرائيلي “خطيئة سياسية”، هاجم إسلاميون مغاربة وجزائريين هذا الاتّفاق، رافضين عودة الاتّصالات الرّسمية بين البلدين.
ويعكس هذا المعطى، حسب محللين، مدى “ارتباط الحركات الإسلامية في المغرب العربي بفلسطين أكثر من الفلسطينيين أنفسهم، إذ دفعت المتغيّرات الدّولية والإقليمية العديد من التنظيمات إلى مراجعة مبادئها وأفكارها، بينما مازالت بعض الحركات الإسلامية تتبنّى المواقف نفسها التي تدور في فلك القضية الفلسطينية”.
واعتبرت حركة “التوحيد والإصلاح” المقربة من حزب العدالة والتنمية الإسلامي أن “ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس، يعد تطورا مؤسفا وخطوة مرفوضة لا تنسجم مع موقف الدعم الثابت والمشرف”، بينما تبّنت حركة مجتمع السّلم (حمس)، أكبر الأحزاب الإسلامية في الجزائر، الموقف نفسه، معتبرة قرار إعادة قنوات الاتصال بين تل أبيب والرباط “مشؤوما”.
ويقف محلّلون عند ما اعتبروه “ارتباطا مبالغا فيه” لبعض التنظيمات الإسلامية في المغرب بالقضية الفلسطينية، إذ في وقت التزمت مثلا حركة “فتح” الفلسطينية الصّمت حيال عودة الاتصالات الرسمية بين الرباط وإسرائيل، هاجم الإسلاميون المغاربة هذا القرار ودعوا إلى إبطاله.
ولفهم خلفيات الفرق بين موقف غالبية الفصائل الفلسطينية -باستثناء حماس- وكذا موقف إسلاميي المغرب والجزائر، يستحضر المحلّل المتخصّص في الحركات الإسلامية سعيد لكحل أمرين أساسيين؛ “الأول أنّ الفصائل الفلسطينية التي تعايش معاناة الفلسطينيين تدرك جيدا فاعلية وأهمية الدّعم المادي المغربي للفلسطينيين، سواء لمواجهة سياسية التهويد أو لمواجهة آثار العدوان الإسرائيلي على الحياة اليومية والبنية التحتية للفلسطينيين”.
وقال الخبير في الإسلام السّياسي إنّ “المغرب يستقبل سنويا مئات من الطلبة الفلسطينيين، ويوفر لهم الأجواء المناسبة لمتابعة دراستهم، ويحظون بمعاملة متميزة إداريا”؛ وبالتالي فالدعم المغربي متواصل وثابت بكل الأشكال والمستويات”، حسب تعبيره.
وشدّد المتخصّص في الجماعات الإسلامية، في تصريح لجريدة هسبريس، على أنّ “حماس والتنظيمات الإسلامية في المغرب والجزائر تعتبر القضية الفلسطينية أصلا تجاريا تجني من وراء توظيفه واستغلاله أموالا ومكاسب كثيرة؛ لهذا لا تريد لهذه القضية حلا حتى لا تنضب مواردها”.
واعتبر المحلّل ذاته أنّ “حماس هي لسان حال أعداء المغرب الذين يتحالفون مع البوليساريو ضدّ وحدتنا الترابية؛ فإيران، التاجر الكبير بالقضية الفلسطينية، تستغلها لإدامة المشاكل الفلسطينية دون حلول”، مشدّدا على أنّ “حماس تنسف، بتوجيه من إيران، كل مساعي السلطة الفلسطينية لتوحيد الصف الفلسطيني لمواجهة خطط إسرائيل”.
وقارب لكحل بين ما تقوم به “حماس” وما يفعله “حزب الله” في لبنان، “حيث يفشل كل الجهود المحلية الوطنية أو الدّولية لتشكيل الحكومة وإخراج البلاد من الأزمات”، مضيفا: “حماس تسقط في تناقضات كثيرة منها أنها تتحاور مع إسرائيل وتتفق معها على عدد من القضايا، وحين يستعصي الحوار ويشتد الخناق تلجأ إلى مصر التي تربطها علاقات سياسية مع إسرائيل للتوسط لها قصد التخفيف من شدة الحصار أو إيجاد تفاهمات”.
وبالنّسبة إلى إسلاميي الجزائر، يقول لكحل، “فهم تحت وصاية الجنرالات ولا يمكنهم الخروج بموقف مخالف، إذ اتّخذوا نفس موقف الدولة الجزائرية من تحرير المغرب لمعبر الكركرات، وكذا اعتراف أمريكا بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية”، موضّحا أن “التنظيمات الإسلامية تسعى إلى احتكار القضية الفلسطينية ولا تريد لا حلا، كما يتنطع الإسلاميون ليكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين”.
صدق بن كيران عندما وصف البعض منهم بالمداويخ اوردغان يخدم مصالح بلده و يتحالف مع من يشاء ويصدر اهم الشعارات
ما يقوم به المغرب لا يهم فلسطينيين ولا جزائريين ولا غيرهم… المغرب حر في تصرفاته ولا يحق لأي أحد التدخل… انتهى الكلام
انا مع التطبيع ولا عزاء لي للحاقدين ناكري الجميل
أنا مغربي مسلم ولا أرفض ما يسمى ب ” التطبيع ” بل أعتقد أنه شيء سيكون إيجابي لبلادي ( المغرب ) وللقضية الفلسطينية كذلك !
تحياتي
سبحان الله اصبح المطبلين يهللون صباح مساء لتنويم الشعب مخزن بليد سياسته الخزي والعار والشعب يهلل و يطبل
كدبتو كدبة و تيقتوها. و نسيتو أن ما أصبح يتعامل معه المغرب احتلال قتل و ما زال يقتل ملاك الارض يوميا و يبيدهم. ووووو….
السلام عليكم.ولماذا لا تأخد حماس جميع التنظيمات الإسلامية التي تعادي المغرب عندها ليعيشوا معها في فلسطين وهكذا نضرب عصفورين بحجر واحد.يرتلح المغرب من شرهم وتروضهم إسرائيل على قبول الأمر الواقع
ومادا اعطى الاسلاميون للمغرب سوى محاولة الرجوع به الى الخلف……على الاقل اسرائيل اعطت دفعة لاعتراف امريكا بمغربية الصحراء……الاسلاميون مثل الحرباء كل مرة في لون…..وبعضهم لم يندد حتى بتدخل البوليساريو بالكركارات…..لقد انكشفت لعبتهم…..ولا يقدرون على تغيير الوضع…..لقد امل الدهر عليهم وشرب
اضن ان عل الفلسطينيين تخلص من 30 الف عميل وسط اراضيهم يعمل ضد هم وبعد دلك يفكرون في حل قضيتهم .اما المغرب صحراءه سيداغع عنها بالغالي والنفيس حتى ادا قتض الحال ستعمار الجزائر نفسها.ونحن مستعدون لغزو الجزائر بيد من حديد والاطاحة بالنضام الفاسد
لماذا هذا الربط المتعمد بين الصحراء المغربية و احتلال فلسطين.
معظم المغاربة الوطنيين واحرار العالم هم مع القضية الفلسطينية باختلاف تلاوينهم لانها احتلال للمقدس اولى القبلتين و ثالث الحرمين لان اسراءيل كيان عنصري اقام كيانه على مذابح دير ياسين ، صبرا شاتيلا محرقة غزة .
و كل المغاربة مع ان الصحراء المغربية.
موقف الاسلامين الجزائريين معرون يتحالفون مع الشيطان ضد المغرب ولكن ماذا عن اسلاميي المغرب لماذا هذا الموقف المتطرف لن نكون فلسطنين اكثر من الفلسطنيين انفسهم الذين يتعاملون مع اسرائيل
كل المغاربة ضد الاعتراف بكيان الاحتلال الصهيوني، اما ما نراه في مواقع التواصل الاجتماعي و بعض التعاليق مجرد ذباب الكتروني و بعض اللاأدريون و لا تعبر عن الرأي العام.
لا تنسوا أن إسرائيل لا زالت وستزال تقصف مستشفيات الأطفال
عندها لا تجد خيرا في جارك و اقرب من إليك فانك تبحث عنه في جهة اخرى وجدنا خير في اليهود ولم نجده في الجزائر دائما تكن لنا الويل هي من ارغمتنا على هذا الطريق
لا يحق لاي منظمة او دولة انتقاد تطبيعع المغرب مع اسراءيل لان كل الدول الغربية التزمت الصمت طوال سنين تجاه وحدتنا الترابية و لم تتدخل اي حكومة لفض النزاع المفتعل حتى الحامعة العربية لم تتطرق للازمة و لو مرة في انعقادها و كل الدول العربية لها علاقات سرية مع اسراءيل و هناك من يمولها و لما طبع المغرب لم يعجبهم .
ولماذا لم يضغط العرب والاسلاميين على الجزاءر لتحرير سكان المخيمات المحتجزين عنوا هده من جهة ومن جهة اخرى نحن يهمنا القدس والمسجد الاقصى وحرمة الشعب الفلسطيني ، لاكن حكام العرب اتفقو على الا يتفقو مما سهل على الغرب استغلال ترواتنا و الدخول في شؤوننا الخاصة
عندي سؤال واحد لهذا التيار الاسلامي الذي يدعي ماسموه غضب للاسلاميين حول فتح أو إعادة فتح علاقات جديدة مع يهود اسرائيل وليس بالتطبيع سؤالي لهم لماذا لم يشتد غضبهم عن أعداء المغرب ابتداءا من جارة السوء التي منذ ما يقرب عن خمسة وأربعين سنة وهي تمول وتحتضن وتسلح عصابة اجرامية وارهابية للبوليساريو لا لشيء سوى الضرر وتخريب المغرب هل المغاربة أرخص من الفلسطينيين هؤلاء نفسهم مطبعين مع إسرائيل. نعم يجب على جميع المسلمين الاتحاد والتصدي وحماية المسجد الأقصى والقدس نعم يجب فعل هذا ولكن يجب كذالك حماية المغرب من الأعداء لأنهم يريدون تمزيقه وتخريبه وتشتيته منهم حكام الجزائر حكام جنوب افريقيا حكام إيران وحزب الله اللبناني وكذلك كوريا الشمالية كوبا وفنيزويلا واخرون. هل فلسطين حلال والمغرب حرام هذا الذي نريد معرفته. إذا كان حق الله يجب حماية فلسطين وكذلك المغرب.
حركات “إسلامية” لم تفعل شيئا سوى الإساءة للإسلام، وقضايا المسلمين، وخدمة مصالح ضيقة لأعضائها على حساب مصالح شعوبها ومن تدعي أنها تمثلهم،
بالله عليكم على مادا سيركب هؤلاء المتاسلمون ولس المسلمون لو حلت قضية فلسطين لا شيء لديهم.
لقد جربهم العالم العربي وابانوا على فشل دريع.
السياسة فيه اخد وعطاء وهم يريدون تسيير الدول بالاديولوجية فقط
الدول تحتاج الى ايرادات .وهده الاخيرة تاتي بالتعاون مع الدول وهده الدول اكل منها خاصيتها .
الدول تفرض الضرائب على الكحول والسجائر والحانات وووو.ا
دائما اقولها لهم .والله ارجعوا الى الدعوة احسن لكم من السياسة .فهما لا يلتقيان ابدا.
فلسطين سنوات وهي محتلة مادا قدمتم لها الشعارات فقط .وبعد دلك تعودوا لمنازلكم لتعيشوا حياو طبيعية.
انتهى عهد الإيديولوجيات القومجية التي كانت تدعي الوحدة العربية بينما أدت في الواقع إلى مزيد من التشتت. يجب ألا ننسى أن عبد الناصر رائد القومجيين انضم عسكريا إلى الهجوم العسكري الجزائري على المغرب في الستينات. فمن الطبيعي أن يرفض الجزائريون والقومجيون في العالم العربي استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل. فلسطين بلد محتل ونحن كنا وسنظل دائما ندافع عن حقه في الاستقلال والكرامة، لكن هذا لا يمنع المغرب من السعي إلى تحقيق مصلحته كنا تفعل جميع بلدان العالم، وعلى رأسها تركيا التي تتحالف مع الشيطان من أجل مصلحتها. المغرب بلد مستقل وذو سيادة وليس لأي شخص أو بلد كيفما كان الحق في أن يملي عليه ما يجب عليه فعله. ولي ما عجبوش الحال يمشي لفلسطين يهز السلاح ويحارب إسرائيل هناك راها بدون فيزا. أما الهضرة راها ما تشري خضرة
ايها المغرورون تقولون انكم اسلاميون من حلقومكم اما قلبكم ليس فيه ايمان بالله بل انتم اشد كفرا ونفاقا جميع التنضيمات الاسلامية فيالمغرب ومن تبعهم من احزاب ???? ع؟؟؟؟ ت ت اشد نفاقا ادا كنتم رجالا عليكم بالرحيل فورا الى ارض فلسطين لقد عرفنا حقدكم انتم اكتر من كره الجزاءر.
أولا المغرب دولة ذات سيادة ..ولا يمكن لأحد أن يتحكم في قرارته….ومن تكون هذه ..حماس..حتى ترفض أو لا ترفض…أصلا حماس هي مشكل القضية الفلسطينية بأكملها….
أنا مغربي و أرفض و أدين التطبيع مع الكيان الصهيونى نعم لدعم إخواننا المسلمين في فلسطين. ففلسطين قضية الامة الاسلامية كلها. و حتى وان طبع من طبع و خان من خان. فمصلحة المسلمين واحدة لا تتجزأ إن شاء الله. فرسولنا واحد و ديننا واحد و أخوتنا في الإسلام.
من كان وراء انشاء حركة حماس؟ فتفحصوا جيدا الارشيف السري وستجدون المفاجءاة . يقول المثل المغربي :”كاع اولاد عبد الواحد واحد”.الركوب علي القضية الفلسطية يجب ان يتوقف فانكشف المستور.بعبارة اوضح فالكل كان يتعامل مع الاسراءيليين من عرب ومسلمين سواء في الماضي او الحاضر سواءا بشكل علني او سري.كفي من المزايدات الجوفاءعلي المغرب .المغرب قدم الكثير للفلسطنيين ماديا ومعنويا بالرغم من بعده الجغرافي ولاناقة ولا جمل في هذا الصراع.اعترفوا بالجميل للمغرب بلد التضحيات بلد الحكمة بلد رجالات صنعهم التاريخ.
على الحركات الإسلامية أن تتحد وتكون جيشا يهاجم إسرائيل ويمحوها من الأرض ….لقد نعرت حقيقة هذه الحركات الإسلامية حينما تجاهد فهي تجاهد في إخوانها المسلمين ، فهل سمعتم يوما أن تنظيم القاعدة قام بفعل قتالي ضد إسرائئيل وكذلك تنظيم داعش إنها حركات صنعها الايتعمار الغربي لذبح المسلمين وقتلهم بالغدر والاغتيال …
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا . . ربّ لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك و لا يرحمنا . .لك االه ياقدس الشريف يا أولى القبلتين وتاني الحرمين
الرءيس التركي اردوغان بعد اداءه الصلاة الجمعة في الاستنطبول قال نريد اعادة العلاقات اقوى مع الاسراءيل علاقتنا معها لم تنقطع نعقد الاجتماعات الامنية مستمرة يعني المخابرات التركية تنسق الامنيا مع الموساد يعني حركة حماس لو قررت التخطيط الهجوم العسكري داخل الاسراءيل علمت بيه المخابرات التركية يتم الابلاغ الموساد بالهجوم فورا تقوم الاسراءيل افشاله يتساءل المتابعون كيف حرمة حماس تدعي المقاومة تتحالف مع دولة والشخص ينسق يعقد الاجتماعات مع الموساد الاسراءلي الا اذا كان حماس تضحك على ذقون الناس تخدع الانصارها نسال حماس لماذا لا تهاجم تنتقد التطبيع التركي مع الاسراءلي امبر دواة العلاقات الاقتصادية السياحية مع الاسراءيل هي تركيا حتى السياح الاسراءليبن معفيون من التاشيرة دخول تركيا بينما تركيا تفرض التاشيرة على الفلسطنيين والحزاءربين ايضا الذين يمجدون اردوغان يعتبرونه حليف له حلال اردوغان وتركيا وحرام على المغرب اي المنطق والتفكير الغريب هذا اردوغان يطبع من احل مصالح بلده المغرب والعرب لايحق لهم التطبيع مصالح بلدهم تحللون اردوغان تحرمون اخرين هذا مخالف الاسلام
التطبيع كلمة منشأها من فكر الإخوان المسلمين ولا تبث للدين بأي صلة ،وولي الأمر هو من يقرر مع من يتعامل وليس رواد المقاهي من يتكلم في مصير الأمة
تحليل سطحي جدا للواقع..قالك خبير .ومنيييين أودي
كلام فارغ ليس الاسلاميون وحدهم من يعادي إسرائيل بل كل من لديه ذرة إنسانية يضعون أيديهم في أيدي قتلة الأطفال ويستأجرون بضعة أقلام من أجل تغليط الرأي العام (الذباب الإلكتروني)
سلطة الإعلام قوية جدا تؤثر على فكر الكثيرين
#مغاربة_ضد_الطبيع
فلسطين قضيتنا جميعا كمسلمين لا قضية العرب فقط او الفلسطينيين فقط
إن جوهر ومحور الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين، بغض النظر عمن طبّع أو لم يطبّع، الصامد المرابط المناضل على هذه الأرض هو شعب فلسطين، ولا حل ولا سلام من دون استقلاله وخلاصه من الاحتلال لو طبّع العالم كله مع دولة الاحتلال
اي تعبيى هذا ( اسلاميوا ) المغرب او ما اسلاموا اتساءل هل المغرب شعب اسلامي وشعب غير اسلامي . في عصىنا هذا ا داعي لهذه التسميات . انا شخصيا لا استسغي ما يسمى بالاخوان او حزب الاخوان هذه كلها اديولوجيات . لنتمعن في هذا الحزب المغربي وكل من شارك في الحكومة لم نسمع ان واحد منهم تخلى عن راتبه . ومنهم من اشتكى بالعدم مع انه استفاذ من الكثير ومنحت له امتيازات مادية اخرى هل فكر ان هناك فءة مثيرة من الشعب لا يتوفرون على حتى لقمة اليوم ومن لا يتوفر حتى على درهم . اهاذا هو الاسلام في نظركم . انا لا اعتبرهم بشر كذا ان يدعين انهم مسلمون شتان ما بينهم وبين التسلام . يغارضون التطبيع مع اسراءيل هم اخبث قوم .
الحق يجب ان يصدح به
ربط قضية الصحراء بالقضية الفلسطينية خطأ لا شك في ذلك
الدفاع عن الصحراء المغربية عن طريق ربط الاتصالات بالكيان المحتل شبيه بخلط اللبن بالخمر
فاللبن حلال والخمر حرام
اذا خلطنا الاثنين حصلنا على خليط يجمع الحلال والحرام وهو حرام طبعا
فاللبن النقي تلوث بالنجاسة الخمرية فماعاد حلالا
وهذا حال قضية الصحراء المغربية
ربطها بالاحتلال الصهيوني تسبب في تلويثها بشكل رهيب وماعادت كاللبن النقي
يقول الشاعر:
وخلطك للحليب بالخمر لوثة…
اضاعت نقيا واستزادت بناجس
لااله الا الله محمد رسول الله انا اريد مصلحة وطني هي الاولة فوق كل شىء.لقد اتضخ الامر ….رحم الله امواتنا ……..رحم الله الوزير ……. البصري????????????, عاش الملك حفضك الله ورعاك.
Le president Trump, que Dieu l’assiste, avait déclaré qu’il y a 3 pays qui n’aident pas
financierement la Palestine, ce sont l’IRAN, l’ALGERIE et la Tunisie
دائما يريدون خلط الصور!
لماذا يخلطون بين تحرير أرضنا المغربية من التآمُر الفرنسي الإسباني والأوروبي, وقضيتنا العربية الإسلامية…
يريدون أن يفهموننا أن المعرقل الأساسي لتحرير الصحراء هي الجزائر, وينسون أن الإحتلال الفرنسي هو من يُموِّل جنرالات الجزائر الذين يجثمون على صدور الشعب الجزائري لأجندات فرنسية أوروبية صهيوأمريكية…
لقد فاق الشعب انتهى زمن التدليس.
المشكلة هي الاحتلال الذي لم يرد حتى الآن الاعتراف بمغربية الصحراء, أين الخلل..؟ هل اعترفت فرنسا أو إسبانيا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين بالصحراء المغربية…
أرجو أن لا تدسوا السم في العسل, فالصحراء مغربية حُرِّرت بالمسيرة الخضراء ودماء الجنود المغاربة الذين قُتِلوا هناك!؟ فلا مزايدة.
أما فلسطين فهي بلادنا ولن نترك منها للصهيونية العالمية أيَّ شبر, ووقتها سيحين…
وإفهامنا بأن الإسلاميين هم المشكلة هذا هراء, لأن الشعوب المغاربية ثُلُثيها من المسلمين وحتى بالتسمية…
فاحترم نفسك أيها الكاتب لأنك تؤذي الشعوب المغاربية والإسلامية في أكثر من خمسين دولة…
نعم. نحن اليوم في أهون وأضعف أوقاتنا, لكن دوام الحال من المحال,
أصبح هذا الحزب أبغض حزب إلى قلبي مع أني أبغض جميع الأحزاب إلا حزبا واحدا و هو الوارد في قوله تعالى ( ألا إن حزب الله هم الغالبون)
من لا يدافع عن بلده من الهجمات التي يتعرض لها يوميا فلا يجب ان تعول عليه فلسطين ليدافع عنها بلده لم تجدفيه خيرا ولحمه من خيرها فكيف يدافع عن بلده بعيدة عنه آلاف الكيلومترات
إن التنظيمات الإسلامية باتت مكشوفة الوجه الإنتهازي الذي تستغل به القضية الفلسطينية دعائيا للاستحواذ على عواطف الناس و ديمومة نيل الحظوة الفكرية الزائفة . فهذه التنظيمات باتت تحس بأن حل القضية الفلسطينية سينزع عنها الربط الكهربائي الذي يجعلها حية و لو صوتيا .
… الكيل بمكيالين مرفوض إسلاميا.
كان من المفروض ان يقف كل المسلمين في العالم مع المملكة المغربية سنة 1975 ومساندتها جهارا لما تحالفت مع موريتانيا الإسلامية لإخراج النصارى من الصحراء وجمع شمل القبائل الحسانية المسلمة المقسمة بين نصارى اسبانيا و نصارى فرنسا.
ودخلها المسلمون المغاربة مسلمين رافعين القرآن الكريم .
بينما بوخروبة تحالف مع النصارى وسعى إلى تكريس الحدود الاستعمارية لتفريق وطن الأمة وشتت شمل الوحدة المغاربية بخلق كيان سادس وأشعل الحرب بين ابناء القبائل الحسانية وسلط انفصالييها لقتل وحدوييها في المغرب وموريتانيا.
التحالف مع اليهود أولى كما فعل النبي (ص) اول ما دخل المدينة لحمايتها ضد كفار قريش.
الاخوان المفلسين وخرفان اردوغان لا ينتقدون التطبيع الاسراءيلي الاردوغاني،
يوم الجمعة الماضي طالب اردوغان من اسراءيل تعزيز العلاقات بين الدولتين الصديقتين وتطويرها اكثر نحو الافضل،، لكن اتباعه وابواقه لم يصدر منهم اي رد فعل ضد القرلر،،
لكن عندما يتعلق الامر بالمغرب او اي دولة أخرى يقيمون الدنيا ولا يقعدونها،
تجار القضية الفلسطينية يكسبون من تجارتها اموال طائلة ،،
ماشا نكم بتصرفات المغاربة اوفع وحصل ان تم ااحجرعلبهم من طرف الفلسطنيين والجزاءرين ونحن لا نعام اقو ل اكم واحيطتكم علما بان المغرب يسييره امير المومنين وخدامه علماء ورجلات دولة رشداء وسيا سيون اكفاء عالمون بشؤون المغارلة ..او مازلنا لم نقسم التركة انظروا الي مايهم شعوبكم واجتهدوا في تسيير شؤونهم وحمايتهم ووفروا لهم العيش الكريم
نريد ببانا من حماس عن موقف اردوغان زعيم الاخوان من تحسين العلاقات مع اسرائيل، سمعنا صوتك
لماذا أصلا نحن مهتمين بالحركات الإسلامية، الدين واضح وباين
يأيها الذين أمنوا أدخلوا في السلم كافة، تيعني بها القران الكريم أهل الكتاب،
عندما لم يكن تطبيع مادا فعلتم هل أوقفتم الحرب على غزة هل أوقفتم الإستيطان ترفعون راية فلسطين بدون فائدة على الأقل مع التطبيع سنستفيد من التكنولوجيا والخبرة الإسرائيلية.
داءما اقول ان التدين يبقى فردي، لان الحساب في الاخرة فردي.
كل شخص حر في معتقذاته.
والا فمصير ايمانه، سيتبع للسياسة.
اوا دعي دبا على الكفار بشي حاجة خايبة، باش تدخل للحبس.
كم من مرتزق اغتنى بالقضية الفلسطينية لم يكن يستهويه شيء إلا المصالح الخاصة التي ينشدها من وراء شعارات التضامن مع الشعب الفلسطيني أغلب هؤلاء الملتحين لم يقم أبدا حتى بالتبرع بدرهم رمزي لفائدة الشعب الفلسطيني وهابية المغرب كثير منهم كانوا على بضع كيلومترات عند تواجدهم بسوريا لماذا لم ينضموا إلى المقاومة الفلسطينية انهم منافقون هدفهم الفتن والضغائن