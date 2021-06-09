‪ اليازغي: الجيش يستطيع "محو" البوليساريو .. والحرب تُنهي نظام العسكر‬

لا مؤشّرات ممكنة للتقارب بين المغرب والجزائر، فالأخيرة تراهن على التصعيد وجر المنطقة إلى “المجهول” في ظلّ وجود نظام عسكري يخنق المنطقة ويرهن مستقبلها بخلق جمهورية في الصّحراء؛ فيما يعمل المغرب على تكوين شخصيته الدولية والإقليمية، بالدّبلوماسية تارة، والسّلاح تارة أخرى.
ويحتضن المغرب هذه الأيام مناورات ضخمة تجريها القوات العسكرية الأمريكية بالتنسيق مع المملكة ومشاركة عدد من الجيوش الأوروبية والإفريقية، وهي مناورات لم تشارك فيها إسبانيا بسبب موقفها من الصحراء المغربية، وتثير توجسا لدى القادة الجزائريين.
ويشارك في النّسخة الحالية ما يقارب 5000 عسكري من شمال إفريقيا ومناطق أخرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. وتحتضن مناطق المحبس وطانطان وكلميم مناورات أمريكية بمشاركة جيوش دول أوروبية وعربية وإفريقية.
ويرى القيادي اليساري والوزير الأسبق محمد اليازغي أنّ “القوات الأمريكية دأبت على القيام بمناورات على تراب الصحراء المغربية وليست هذه المرة الأولى التي تنزل فيها المارينز في الصحراء”.
وشدّد الوزير السّابق والقيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشّعبية على أنّ البوليساريو “لو قامت بمهاجمة المغرب ستتعرض لهزيمة كبيرة”، وزاد: “الحرب ليست في صالح البوليساريو، بل في صالح المغرب، لأن الأخير متمكن من الصحراء”.
كما قال اليازغي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إنّ “القوات المسلحة الملكية أصبحت مدربة أكثر وتتوفر على إمكانيات قوية، وإذا خاضت الحرب ستتكبد البوليساريو خسارة كبيرة وستنتهي إلى زوال”، معتبرا أيضا أن “الحرب ليست في صالح النظام العسكري الجزائري”، وأن “هزيمة البوليساريو هي هزيمة لسياسة الجزائر”.
وشدد المتحدث ذاته على أن إسبانيا مسؤولة عما جرى في الصحراء، ويجب أن تعترف بخطئها التاريخي؛ موردا أن “الحكومة في مدريد لا تريد أن تجعل العلاقات مع المغرب عادية وفي صالح البلدين، وهو ما يؤكد غياب الإرادة لدى القادة الإسبان”.
وبشأن ادعاء وجود مناطق المحررة، قال اليازغي: “هذا ادعاء كاذب.. الأمم المتحدة والأمين العام لهذه الهيئة يقران بأنه لا وجود عسكريا للجبهة داخل هذه المناطق، بل هي متواجدة داخل التراب الجزائري”.
ياك السي اليازغي ، بغيتي توصلنا لداكشي لي بغاو المرتزقة و رعاتُهم !! الحرب لا تجلب سوى الدمار و الخراب و الخوف، احين و افضل حرب ني ما يقوم به المغرب الآن ، حرب الكواليس و الديبلوماسية الموسعة، و الدق و السكات و دعهم يموتون بغيضهم
الامر سهل ياسيد اليازغي فما على الجيش المغربي ان يتجرا . الجيش الجزاءري لديه مباديء منذ 1954 ونضاله خلال التسعينات في القضاء على الارهاب وحرب العصابات ممكن يحررك انت من العبودية فكن واثقا ان وراءه شعب عظيم ووفي ان استدعى الامر لذا انصحك لا تغامر باقوالك
لا يا سي االيازغي الحرب ليست في صالحنا حتا زان كنا اقوى منهم ……ليس هناك احسن من الحرب الباردة ………فالنار تأكل نفسها ان لم تجد ما تأكل……..
نحن جسد واحد مدنين وعسكرين مستعدون للحرب اذ فرضت علينا لدفاع عن انفسنا
اصبح نظام الكابرانات يسخر بعض الزنادقة الخونة من جحورهم بالخارج للتهجم على المغرب بعد ان فشلوا في شراء الدول و الجمعيات و المنابر الاعلامية حيث ما بقاوش الدراهم اللهم يعطيو للكلاب الجاءعة بعض الدولارات ليمجدوا اسيادهم الكابرانات المجرمين و بطوشهم المغتصب
الخوف كل الخوف من تمدد المملكة المغربية في الشرق والشمال واما الجنوب فقد انتهى وهذا متوقع لا مفر منه ايها الجيران لان التاريخ يعيد نفسه وهذا حق تاريخي للامبرطورية المغربية انشاء الله
ولماذا لم ينتصر جيشك منذ 50سنة حرب مع البوليزاريو ..
هل تذكر انه بعد وقف اطلاق النار وتبادل الاسرى بين المغرب والبوليزاريو .عدد اسرى الجنود المراركة اكثر من 3000جندي اسير.. سلمتهم البوليزاريو للصليب الاحمر …كل شيء موثق … ههه دعك من الكذب …
انا مخزنك فانه يخاف يشن حرب على الجزاءر لانه نهاية النظام المخزني الاقطاعي .وقيام جمهورية مغربية…. ستحررك يا يازغي من العبودية والركوع الى مولاك …هذا ما يخاف منه مخزنك .يا كاذب
دائما تجلبون لنا الا الكوارث اظن انه حان الوقت لتبرهن عن وطنيتكم انتم و ولادكم وواحبابكم اللذين استفتدم من خيرات البلاد وتحملون السلاح وترابطون في الحدود و اتركو الشعب محارب على قوته اليومي
لايوجد حل آخر غير الحرب مع العدو الذي لا يستحيي ولا يحترم، يقول المثل (ذبحا ولا ربحا) لانو بين المغرب والجزائر تقريبا 80مليون نسمة لا مستقبل لا عيشة كريمة… بسبب مشكل الصحراء المغربية.
هي الى داروها يهنيونا من هذا الدويلة .
الصحراء مغربية و الحرب صعيبة و خا حنا عندنا الرجال اللي يصوطوا فيهم في 3 ايام
يجب تصفية الكابرانات و ابناء بوصبع لزرك و استيُصال هذا الورم الخبيث من المنطقة لنعيش في سلام…اما صندلستان فهم فقط مخابرات عبلة المرتزقة
ياسيد اليازغي لاحيطك علما بان هذه المناورات لن تفيدكم بشيء لا بقوة ولا عزيمة . قوات المارينز لن تشارك في هذه المناورات حتى ولو تشارك فان حروبها في افغانستان والعراق و الصومال بيت مدى قواتها التى تكبدت خساءر فادحة وانهزمت وخرجت واطئة الراس وللافادة هذا ما كتب في صحيفة فرنس براس
( الأفريكوم تنفي إجراء جزء من مناورات “الأسد الأفريقي 2021” العسكرية في الصحراء الغربية )
المغرب لا تستطيع اي قوة في العالم هزيمته ….
المغرب سيهزم نفسه اذا استمر توظيف الشعب والسياسيين والاعلام بشكل – مباشر- في شؤون لها علاقة بالأمن القومي
حذار ثم حذار ثم حذار
ياك لباس اودي جوج جيوش وحركة مسلحة
كلهم فحالة تأهب وتبقا عليا السياسيين ديال اخر الزمن نحن ما تنحن
ماشي مهمتك هاديك مهمة الجيش
حيد عليا كتمرضو بنادم
يا سيد اليازغي فكرة الحرب كنت تقولها وانت شاب حتى تعيش سنوات طويلة من عمرك وانت تسمع أخبارها. وقبل ان تقترح مشروع الحرب. كنت اولا تطالب الدولة بإصلاح الجبهة الداخلية التي بدأت تسرطنهاَ العرقية المقيتة
نعم سوف تتغلبون على بوليساريو كما فعلتم من قبل بي اسر اكتر من 8000جندي مغربي في مخيامات تندوف مايعرف باقدم اسرى في تاريخ ولا تنسو لا يوجد اني مانع من تزويد الجزير لي بوليساريو بي احدت اسلاحة وقيام عمليات دخل المغرب
تبون ابن تبون يعرف جيدا أن الصحراء مغربية. لكن إذا صرح بذلك علانية، سيتم تصفيته على أيادي جنرالات السوء كما حدث مع بودياف
كتقتلونا غير بالهضرة و الشفوي
الأزمة راها مستمرة منذ نصف قرن تقريبا و مرشحة لأن تستمر نصف قرن ٱخر
الجيش يستطيع محو البوليساريو ؟ ممكن جدا
و لكن لماذا الانتظار ؟؟؟
الذي أريد قوله هو أن جراننا في الجزائر وأخص بالذكر الذين يمسكون بالحكومة لا يكادون يفقهون قول والله امر عجيب القوم لا يستطعون بنطق او قول جملة مفيدة، ما يدل على أن الامر اسند الى غير أهله. معذرة أشقائنا الأفاضل هذه حقيقة لا تخفى على احد.
حتى تكون انت و البرلمانيين معك في ميدان المعركة عاد شوف واش بوليزاريو ساهل تقضي عليه
حتى لا ادخل في التفاصير
جرب وشوف
اذا كانت دول مارقة ومجاورة ومستعمرة مثل الجزائر وإسبانيا وفرنسا تريد استمرار حياة البوليزاريو بمده بالسلاح والمساعدات لاستمرار هيمنتها على المغرب فلا داعي لمثل هذه الخطابات يستوجب أفعال.
الصحراء مغربية وليست غربية ولا عاش من قال غير ذالك ..والله الوطن الملك . وبقى كبرنات الذل والعار تحت اقدام فرنسا .
أحسن سياسة هي التي تتبعها الدبلوماسية المغربية بتجاهلها التام لهرطقات وخرجات تبون وغيرم من السفهاء.. الذين لا هدف لهم سوى تخريب شمال أفريقيا أكثر وأكثر.. لكن الله موجود ويرى الظلم الذي يتعرض له المغرب.. وسينصره بإذنه تعالى.. أما الحمقى فمصيرهم المرض والشلل والاغتيالات.. لو تدبروا أمرهم لرأوه كله ضلال في ضلال.
الصراحة كنت اظن ان السيد اليازغي تقاعد عن السياسة إلى أن السيد يريد الحرب التي نحن في غنى غنها
التاريخ يشهد على أن صحراء مغربية وأنتم تعرفون ذلك، الشعب المغربي ﻻ يقبل أبداً ﻹيستفتة عن أرضه والشعبية؛ الصحراء أسترجاعها في سنة 1975
أنتها الكلام. يا فخامة الرئيس تقولون ليس لكم مشكل مع المغرب؛ المليشيات والمرتزقة المسلحة بسﻻح جيشكم ووجود جيشكم بينها، وهجماتكم المستمرة على مناطق مختلفة من صحرائنا المستارجاعة، هذا ليس بمشاكل واعتداء على حرمة بلدنا الحبيب! الصحراء الشرقية المغربية أستاوﻻيتم عليها وتريدون ﻹستيﻻء على صحراء المغربية الجنوبية: هدشي كلشي مشي مشكل مع المغرب. حشم شوية ورجع إلى صوب.
الجيش الملكي يستطيع محو البوليساريو وينهي سياسة العسكر الجزائر كلام صحيح رضي الله عنك أيها المناضل القيادي الكبير ما قلت إلا الحقيقة التي يجهلها أعداء وحدتنا الترابية وتشكل بالنسبة الجنرالات الجزائر لغز لا حل له.إلا التعنت أمام واقع لن يتغير ولو حشدت له الجزائر جميع الدنيا وما فيها.والمغرب سائر في تقدمه وتنمية أراضيه من طنجة إلى لكويرة .
اتساءل لماذا يقول البعض الحرب مع البوليساريو ، الصحيح هو الحرب مع نظام العصابة في الجزائر الذي زج بجيش هذه الدولة الجزائرية في هذه الحرب ، البوليساريو غير موجودة ، نحن منذ 1975 ونحن في حرب مع الجزائر ، لقد استعملت كل امكانياتها فتعرضت لهزائم تلو هزائم والتاريخ شاهد على ذلك لا تنسوا كم اسر الجيش المغربي البطل من قادة في الجيش الجزائري في عدة معارك ، لا تنسوا امكالة التي فر منها شقرنيحة الجبان، من الان فصاعدا يجب عدم ذكر البوليساريو وتعويض الكلمة بالجزائر هذه ،هي الحقيقة ، يجب على المغاربة والعالم ان يعرف الحقيقة ، كفى كذبا نحن في حرب مع الجزائر ،
من المؤكد ، أن لو تدخل البوليزاريو في حرب ضد المغرب ؛ فإنها ستخسرها بكل تأكيد ،و هي مغامرة خطيرة ، قدتعصف بالمنطقة ،ثم أن البوليزاريو ،هي جبهة ضعيفة جدا لا تقدر على الحرب ، حت أبا جهل الذي يدعي أن المغرب ؛ يوجد في حالة ضعف ، أي عسكريا ، أقول له ، إذا كانت لديك الشجاعة و القوة كما تدعي ، فادخل في حرب مع المغرب ، و سنرى من هو الاقوى ؟٠ المغرب قوة إقليمية ، إقتصاديا و دبلوماسيا و عسكريا يا ابا جهل
ليس من صالح الجزاير الحرب مع المغرب فجبهتها الداخليه ملغومه اصلا من جهة الشعب ومن جهة الصراع بين الجنرالات والله لو كانت جزاير عارفه راسها ستهزم المغرب لهجمت المغرب من ايام بوتسريقوس
لكنهم يدرون عن الجيش المغربي وقوته وبسالته ويدرون ان الشعب المغربي مستعد لتضحيه من اجل بلده عكس الجزايري لن يرمي نفسه لتهلكه من اجل بوليزاريو خاصة وهم يتدكرون جملة حكرونا مراركة وعطاونا طريحة فقط وجب ع سياسيي المغرب يتقاو الله فشعب وهدا نداء للملك نريد ان نرى اللصوص الحيتان كبار امام القضاء باش نحسه انه كما كنحبه الوطن حتى الوطن كيحبنا
للأسف و كعادتكم تغردون خارج السرب. نحن فقط من يدافع عن الوطن و مستعدون بفداء أرواحنا من أجله. نحن المواطنين فقط من يحمل هم هذا الوطن و نظيفه إلى هموم معاشنا اليومي. سأثق فيكم و في كل ما تقولونه إن احتفظتم فقط بجنسيتكم المغربية و بعتم ممتلكاتكم خارج الوطن و عدتم كي تتخندقوا مع المواطن في بلده. أكاد أجن حين أسمع أن بوريطة يحمل الجنسية الإسبانية كذلك، أكاد أثور ثورة الأبله حينما أعرف أن هذا الوزير أو ذاك يحمل الجنسية الفرنسية، البريطانية أو الإسبانية و يملك هنا و هناك عددا هائلا من الممتلكات. أنتم تبيعوننا الوهم فقط، تهيجون مشاعرنا و تبقون على الهامش. الوطن شيء غالي جدا، قد نختلف في أي شيء لكن الوطن أمانة في أعناقنا و حال سياسيينا لا يعكس الصدق إزاءه. نموووووت و يبقى الوطن. الحرية لمعتقلي الريف .. الحرية للزفزافي و رفاقه.
اه. لو كبرنا مع هؤلاء الاندال ولي ليها ليها كما نقول. صبرنا كثيرا وتحمل المغرب والمغاربة ما لا يمكن تحمله. كل مغربي مستعد للموت من اجل كرامة الوطن.
يا سي اليازغي ومذا بعد المناورة وهل وهل ينتهي مشكل الصحراء وبدخل الجيش المروكي فالاراضي المحررة ومنع الجيش الصحراوي دخولها او يرجع الى الجدار ويستنجد بالامريكان ان شعر بالخطر سبحان الله في هذا العمر وهل يصعب عليك أن تدعو الى السلم وااكد لك كل من يستنجد بغيره اعلم انه ضعيف وسوف يواصل في مشاكله داخليا وخارجيا ولن يستقر
تحياتي للسيد اليازغى…. واقول لا داعي لتكذيب اقاويل نظام العسكر في جارة السوء لان حكام الجزائر أصبحوا معروفين دوليا بالكذب والتزوير والنفاق السياسي ويستحقون ان يصنفوا في قائمة الإرهاب الدولي…
مع تحياتي للشعب الجزائري الشقيق..
قال الحسن الثاني : ” الصراع مع إسبانيا أما الجزائر فمجرد وسيلة لوجيستية تستعملها إسبانيا في هذا الصراع التاريخي و الحضاري و الديني بين ضفتي جبل طارق “..و إسبانيا تقول لأوروبا انا تدافع عنك و احميك من عودة المسلمين.و أوروبا تقول لإسبانيا انا معك ” ظالمة أو مظلومة”..هذه هي الصورة الحقيقية .هذا هو دور الجزائر،.و لهذا صنع الإستعمار دولة الجزائر و يحمي نظامها و يتستر على جرائمه..فلو كانت الجزائر ضد مخططات الإستعمار لما تسترت أوروبا على مجازر العسكر و قتلهم 250 الف جزائري..و لما صمتت على بوتفليقة و مهزلة رئاسته، و لا على قتل بوضياف و قايد صالح و تنصيب رئيس مثل تبون ..إنها دولة وظيفية تنفد أجندات معينة..تمول أوروبا بالغاز و تهرب اموال الشعب الجزاءري إلى الأبناء اليهودية و تقسم المنطقة..