‪ سجن تيفلت يستقبل الزفزافي .. ومعتقلو "حراك الريف" يطلبون الكفن‬

رحلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بعض نشطاء “حراك الريف” القابعين في سجن “طنجة 2″، بمن فيهم ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات الميدانية في الحسيمة، إلى سجون متفرقة، مبررة ذلك باستغلال الاتصالات الهاتفية لـ”أغراض غير قانونية”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ لها، أن هذه السلوكيات تتمثل في “التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم”.
ووفقا لمصادر هسبريس فقد تم ترحيل ناصر الزفزافي (مدان بـ20 سنة) إلى سجن تيفلت، كما تم نقل “دينامو” الحراك نبيل أحمجيق (20 سنة) إلى سجن وجدة المحلي، بينما تم ترحيل السّجين محمد حاكي إلى سجن العرائش، وسمير أغيذ (20 سنة) وزكرياء أضهشور إلى سجن بركان. ولا يعرف إلى حدود اللحظة ما إذا كان قد جرى ترحيل محمد جلول إلى سجن آخر.
ونقل محمد أحمجيق، أخ الناشط نبيل أحمجيق، أنه “تم ترحيل المعتقل السياسي نبيل أحمجيق تعسفيا إلى سجن وجدة، وفي ضرب صارخ لمبدأ حق السجين ولحقوق الإنسان، وهو مضرب عن الطعام والماء منذ يوم الأربعاء”، وزاد: “تم تصنيفه ضمن صنف -أ- مع عتاة المجرمين ووضعه في جناح سجناء الحق العام في زنزانة انفرادية لا تتوفر حتى على الشروط الدنيا كسجين”.
وعمدت الإدارة السجنية، وفقا لما نقله المصدر ذاته، إلى إزالة مخدع الهاتف المتواجد بغرفة المعتقل بمجرد وصوله، مع الاحتفاظ لباقي سجناء الحق العام بهواتف السجن، مضيفا أنه “أسر لعائلته بأنه ماض في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام والماء إلى آخر يوم من حياته، وأوصاها بتجهيز تابوت نعشه مع الكفن”.
وفي وقت سابق، دخل مجموعة من نشطاء الريف في إضرابات عن الطعام، قبل أن تتدخل مندوبية السجون وتفتح الحوار مع المعتقلين الذين أعلنوا وقف الإضراب. بينما تتمثّل مطالب المعنيين، وفق ما نقله مصدر مقرب من العائلات، في “تجميع كل معتقلي حراك الريف في سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتوحيد موعد الزيارة الأسبوعية للمعتقلين السياسيين”.
ويعود المعتقلون إلى خطوة الإضراب عن الطعام “بعدما منعوا من استخدام الهاتف”، وفقا لما نقله مقربون من عائلات نشطاء الحراك، بينما تؤكد مندوبية السجون أن “هؤلاء السجناء رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، ولم يوقروا مؤسسات الدولة وهددوا فضلا عن ذلك بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام”.
وأوضحت المندوبية أنه “واعتبارا لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن المؤسسات السجنية وتأمين سلامة نزلائها واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لذلك، فإنها قررت ترحيل السجناء المذكورين إلى مؤسسات أخرى لوضع حد لهذه السلوكيات المشينة والمخالفات الخطيرة”.
وخلص المصدر ذاته إلى أن “إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها”.
لو كانت الدولة تقوم بواجبها في التنمية وانشاء المستشفيات والخدمات الاساسية لما خرج هؤلاء اصلا للاحتجاح، ولما كلفت الدولة نفسها مجهود اعتقالهم ومحاكمتهم مع ما يتطلبه الامر من وقت وجهد وكلفة
لاخير في من أراد بيع وطنه و إتارة الفتنة
أو زايدون شكون هاد “ناصر ” كاع
اعطاء امتيازات لسجين هو اصلا سجن لضصارته.وسذاجته وقلة عقله.يجعل المؤسسة السجنية بدون جدوى.على المندوبية اذا تلفت ليها الخاوية مع هاد القرود.ان تأخذ النموذج من اعلى الديمقراطيات في المعاملة مع الخارجون عن القانون.لانومثرة الحقوق تدوخ مولاها.ويقدر يؤذي نفسه.كل من دخل السجن عليه ان يستوفي عقوبته بحق.وكفى من سياسة العفو والمحاباة.و القانون خاصو يكون قانون.
نحمد الله على نعمة الأمن والأمان الموجودة في مملكتنا العزيزة الله احفظ المخزن الجيش الملكي والدرك الملكي والشرطة والقوات المساعدة اللهم اعنهم ليحافظو على أمن الشعب المغربي ضد كل مبلبل وكل من ارادا تخريب هذا الوطن الهاديء مثل هؤولاء الزفزافي وأتباعه خلقوا الفوضى في البلاد يستحقون العقاب الله يدعو إلى الخير وهو الأمن والهناء والشياطين يدعون إلى الفوضى والخراب هذا حال الزفزافي وأصدقائه كالشياطين
راه عايقين بيكم الزفزافي اشرف رجل في المغرب ومهما فعلتم غادي تبقاو جبناء وشمايت وغادي يبقا الزفزافي بطل واشرف مغربي عرفه التاريخ كوكنا سمعناه كورا حنايا احسن دولة في العالم
لقد تمادوا في غيهم ٠على الدولة أن تكون حازمة في أمرها ٠إنهم يستهدفون سلامة الدولة
كل ما قامت به إدارة السجون في حق المسجونيين بسبب حرك الريف فهو قليل في حقهم لانهم سجناء في السجون وليس في ضيافة الفنادق يشترطون على الدولة ما يريدون لقد منحتهم ادارة السجون ومتعتهم بعدة امتيازات ليست للاخرين فيجب معاملتهم كباقي السجناء أو اكثر لمن ثبتت في حقه خيانة الوطن وخيانة المغاربة ومن ترفع على العفو الملكي ولم يرضى به أما من كان متبوعا أو انجر إلى الحراك وشارك فيما قام به المتزعمين بدون قصد أو خطئا فنسأل الله أن يفرج عنه .ويستنكر بعضهم أن الادارة حولتهم إلى جانب المجرمين وماذا يعتبرون هم اليس مجرمبن في حق الوطن وفي حق الشعب وفي حق التاريخ هم اكثر من مجرمين يجب أن يحكموا عليهم بالأشغال الشاقة كما كان يفعل بالسجناء في السبعينات والثمانينات ليرتدعوا ويثوبوا .
يبدو ان هناك ذباب إلكتروني .. يقوم بالديسلايك لكل تدوينة تتعاطف مع المعتقلين و مطالبهم .. و هذا جار به العمل في كل موضوع ينشر عن الريف .. على أي ليعلم هذا الذباب انه يقتات على الزبالة .. و حتما سيأتي فيه يوم يزهر الورد ..
الحرية لجميع اولاد الشعب وعلى رأسهم الصنديد ناصر الزفزافي قائد حراك الشعب المغربي الحر.
ناس خارجا بمطالب اجتماعية عطاوهم عشرين عام مع انه كان ممكن حل الملف وفق مقاربة اجتماعية بدون عسكرة للريف وفق مقاربة امنية
الله يرحم الحسن الثاني وادريس البصري
يازفزاف لاتلعب بالنار كنت ستكون بطلا لكن حماستك الزائدة جعلتك من سجن إلى سجن اما الكفن لا تكلف نفسك فاسهل خرقة طلبت .وارخص شيئا يتبرع به الزائر الجنازة وبدون تفكير. فكر يازفزاف في أفكار تبني بها توجهك الجديد مع الدولة الحديثة وتوب على فعلت وسامح نفسك قبل الجميع واطلب الفرج من آلله يعجل ليك بالفرج
هاد الفشوش كاينة غير عندنا في المغرب، اجيو تشوفو السجون ديال الغرب لي تا تغنيو بحقوق الانسان ديالها.
السجين ما هو الا سجين والتليفون يكون ديال السجن وعنده الحق يتكلم فيه دقاءق معدودة وبحراسة المسوولين على السجن.
بقاو تفششوهوم حتى يبداو يطلبو ليكم بسطيلة في الصباح وكعب غزال في المساء او يديرو الإضراب .
لي بغا يقتل راسو شغلو هاداك حتى واحد ما منع عليه الاكل. الدصارات ديال الاغبياء فين وصلات.
الاخبار المتداولة هو نقلهم إلى سجن طنجة !!! ولماذا تيفلت ،؟ هل هو مؤسسة سجنية ليست شبيهة بالسجون المغربية الاخرى ،؟؟؟ من الأفضل ما ذاموا غير راضين على الأوضاع السياسية الفاسدة في هذا البلد الأبي ،فينقلوهم خارج أرض الوطن حيث السجون معززة ومكرمة والمنظمات الحقوقية الدولية تزوروهم كل يوم حفاظا على حق السجين في الكرامة و العيش الكريم و العناية اللءقة. هذا ما تنبه إليه المواثيق الدولية التي تعلو على كل القوانين الوضعية.
اصبحت تهديداتهم مملة و بايخة كما يقول المصريون فعليهم ان يبحثوا عن حلول اخرى
آللهم أطلق سراحهم والحقهم باهليهم ووحد صفهم لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين والشفي مرضانا وأطلق سراح سجنائنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين
بالله عليكم
بوليساريو تعلن الحرب والجزائر تقوم بمناورات عسكرية وسنة 2021 سنة الانتخابات وحرب كورونا ..
وأنتم تعتقلون خيرة أبناء الوطن .
هذا لا يخدم السياسة ولا الشعب ولا الدولة
عار عليكم أطلقوا سراحهم .
ليس بوسعنا الا ان نقول لا حول ولا قوة الا بالله اللهم ان هذا منكر
الاخلال بالامن العام من اكبر الجرائم ولهذا وجب تصنيفهم من أخطر المجرمين
مشاغبين اينما رحلوا ومهما كان السجن، في دمهم الفتنة والفوضى، والاضراب، والضر ب والقتل والخيانة، رغم السجن لن يتغيروا، هم لهم اهداف من وراء دلك وهو اثارة البلبلة لعل الصحف تكتب لهم مقال ، الشخص الدي قتل رجل امن بدم باردة مصيره الاعدام وليس السجن؟ ادارة السجون تتعامل معهم بلطف وببرودة لكن مثل هؤلاء الصرامة مصيرهم.
انه من حق المؤسسة السجنية ان ترحل اي مسجون مدان نهاييا الى اي سجن اقوى قصاوة اذا هو لم يمتثل للقانون الداخلي للمؤسسة السجنية التي هو نزيل بها وفي قضية معتقلوا حراك الريف فان المؤيسة هي التي اوصلت نفسها الى هذا لان هي التي قبلت بدخولها في مفاوصات معهم وجمعتهم غي سجن واحد في حين ان القانون الداخلي يمنع منعا كليا جمع حتى الاب وابنه او الاخ واخيه اذا كانا معتقلين في غرفة واحدة او حي واحد