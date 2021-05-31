هذه تفاصيل الحالة الوبائية في جهات المملكة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 108 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و163 حالة شفاء، وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح خمسة ملايين و468 ألف و470 شخصا.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ ثمانية ملايين و674 ألف و931 شخصا.

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 519 ألفا و216 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 507 آلاف و125 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9147 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (40)، وسوس ماسة (26)، والداخلة-وادي الذهب (11)، والرباط -سلا -القنيطرة (8)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (7)، ومراكش آسفي (6)، وفاس مكناس (3)، وجهة الشرق (3)، وبني ملال-خنيفرة (2)، ودرعة-تافيلالت (1)، والعيون-الساقية الحمراء (1).

أما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل ثلاث حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1427,3 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة 2944 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 10 حالات، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 231 حالة، تسع منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و99 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 7,3 في المائة.