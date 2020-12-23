100 ألف شخص اشتروا بث "قاضية" بدر هاري

كشف روبي تايمرز، مسؤول إداري ومنقب المواهب بمنظمة “GLORY” لدوريات رياضة “الكيك بوكسينغ”، أن 100 ألف شخص اشتروا بث نزال بدر هاري وبنجامين أديغويي، السبت الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة فاقت كل توقعات الشركة، علما أنها باعت “الستريم” الواحد مقابل 12.99 أورو.
وقال روبي تايمرز، في تصريح لصحيفة “NU” الهولندية، إن منظمة “GLORY” سعيدة بالمداخيل التي حققها بيع “ستريم” نزال بدر هاري، السبت الماضي، قياسا بالميزانية التي خصصتها الشركة لذلك، مردفا “سجلنا ما يفوق 100 ألف مشترٍ للبث.. وهذا فاق كل توقعاتنا.. كانت المرة الأولى التي لا يمكن فيها متابعة الحدث إلا على أساس الدفع مقابل المشاهدة.. الأمر طبيعي في الولايات المتحدة؛ لكن في هولندا لم يعتد الناس عليه، واعتقدنا أننا سنحتاج إلى حدثين أو ثلاثة لإقناع الجمهور.. لكن تبين أنه نجح من أول حدث نظرا للأرقام المحققة في نزال السبت الماضي”.
ومن جهة ثانية، تحدث المسؤول بالمنظمة عن مستقبل المقاتل المغربي بدر هاري، خصوصا أن الأخير لم يحقق أي فوز منذ 4 سنوات، موضحا: “تحدثنا سريعا مع بدر، بعد خسارته السبت الماضي.. سيأخذ قسطا من الراحة، وبعدها سنفكر في مستقبله”.
وزاد المتحدث نفسه: “نتمنى استمرار بدر هاري.. هو مقاتل جيد والجمهور يحب مشاهدته.. متأكد من أن خصومه يقضون أسوأ لياليهم قبل منازلته”، مضيفا: “صحيح أن أرقام بدر أخيرا لم تعد جيدة.. لكن إذا تابعت تفاصيل نزالاته بدقة، ستتغير الصورة لديك تماما.. بدر هاري كان خصما قويا لفيرهوفن وضد أديغوي، وتفاصيل صغيرة وخاطفة غيّرت منحى النزالات”.
للإشارة، فبدر هاري انهزم، السبت الماضي، أمام خصمه بنجامين أديغبوي، الروماني من أصل نيجيري، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما في قاعة “سرية” بمدينة روتردام الهولندية، ضمن البطولة العالمية “غلوري 76” للوزن الثقيل.
الحاجة اللي ما تشبه مولاها…
البشر الحالي أصبح يشبه القطيع أكثر من شبهه لمجتمع إنساني فأصبح يتلذذ بالعنف و الدم و الصراعات و التفاهات و يتبارون على من هو أكثر همجية و نصب و احتيال و نفاق و قلة دين و أدب و ليس من هو أكثرهم علما و ذكاء و أدبا و تواضعا.
الله جد رحيم بنا فقط سلط علينا فقط فيروسا و نحن نستحق بأفعالنا النيازك لتحرقنا أحياء. و الله أعلم.
وزاد المتحدث نفسه: “نتمنى استمرار بدر هاري.. هو مقاتل جيد والجمهور يحب مشاهدته.. متأكد من أن خصومه يقضون أسوأ لياليهم قبل منازلته”
مادام هؤلاء يقضون أسوأ لياليهم قبل مواجهة “البدر هاري” كيف سيتكون لياليهم قبل مواجهة الله سبحانه وتعالى عز وجل
بطبيعة الحال الغلوري تريد أن يستمر معها بدر هاري لأنه البوعو الذي تبيع به تذاكرها ويدر عليهم مداخيل طائلة
لم يخطىء اليابانيون عندما اطلقو عليه لقب الفتى الذهبي. بدر هاري حتى في أسوأ ايامه يبقى بطلا عالميا بل احد أساطير العالم. تحية خالصة للبطل المغربي الذي رفع علم المملكة المغربية الشريفة عاليا واتمنى له نهاية تليق برياضي فريد كما كان داءما.لن انسى ذالك اليوم الذي صرح فيه بانه سيبقى يحمل العلم الوطني فقال بالحرف “وخا نبقى غير انا و ياها” يعني الراية المغربية.
شكرا للمعلق mre أشاطرك الرأي ونعم الرأي
Badr Hari est fini ça fait longtemps, et maintenant lui et certaines sociétés essayent de tirer le maximum d’argent des stupides avant sa prochaine retraite.
وقد تم النزال في قاعة (سرية). مجنون من يضن أن بدر هاري يقبل الهزيمة الثلاتيه،إنها لعبه القمار والرهان.هل تعلم أن ما يجنيه بدر هاري من الملايير في هده الهزيمه المتفق عليها مسبقا.لن يجنيه لو أعلنا نتصاره.
بدر هاري كان هو المسيطر والخصم كان ينتظر الفرصة وبذكائه أنتصر بالضربة القاضية على طريقة محمد علي رحمه الله ، والمتل المغربي يقول ضربة بالفأس احسن من عشر ضربات بالكادوم