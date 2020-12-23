100 ألف شخص اشتروا بث "قاضية" بدر هاري

كشف روبي تايمرز، مسؤول إداري ومنقب المواهب بمنظمة “GLORY” لدوريات رياضة “الكيك بوكسينغ”، أن 100 ألف شخص اشتروا بث نزال بدر هاري وبنجامين أديغويي، السبت الماضي، مشيرا إلى أن الأرقام المسجلة فاقت كل توقعات الشركة، علما أنها باعت “الستريم” الواحد مقابل 12.99 أورو.

وقال روبي تايمرز، في تصريح لصحيفة “NU” الهولندية، إن منظمة “GLORY” سعيدة بالمداخيل التي حققها بيع “ستريم” نزال بدر هاري، السبت الماضي، قياسا بالميزانية التي خصصتها الشركة لذلك، مردفا “سجلنا ما يفوق 100 ألف مشترٍ للبث.. وهذا فاق كل توقعاتنا.. كانت المرة الأولى التي لا يمكن فيها متابعة الحدث إلا على أساس الدفع مقابل المشاهدة.. الأمر طبيعي في الولايات المتحدة؛ لكن في هولندا لم يعتد الناس عليه، واعتقدنا أننا سنحتاج إلى حدثين أو ثلاثة لإقناع الجمهور.. لكن تبين أنه نجح من أول حدث نظرا للأرقام المحققة في نزال السبت الماضي”.

ومن جهة ثانية، تحدث المسؤول بالمنظمة عن مستقبل المقاتل المغربي بدر هاري، خصوصا أن الأخير لم يحقق أي فوز منذ 4 سنوات، موضحا: “تحدثنا سريعا مع بدر، بعد خسارته السبت الماضي.. سيأخذ قسطا من الراحة، وبعدها سنفكر في مستقبله”.

وزاد المتحدث نفسه: “نتمنى استمرار بدر هاري.. هو مقاتل جيد والجمهور يحب مشاهدته.. متأكد من أن خصومه يقضون أسوأ لياليهم قبل منازلته”، مضيفا: “صحيح أن أرقام بدر أخيرا لم تعد جيدة.. لكن إذا تابعت تفاصيل نزالاته بدقة، ستتغير الصورة لديك تماما.. بدر هاري كان خصما قويا لفيرهوفن وضد أديغوي، وتفاصيل صغيرة وخاطفة غيّرت منحى النزالات”.

للإشارة، فبدر هاري انهزم، السبت الماضي، أمام خصمه بنجامين أديغبوي، الروماني من أصل نيجيري، بالضربة القاضية، في النزال الذي جمعهما في قاعة “سرية” بمدينة روتردام الهولندية، ضمن البطولة العالمية “غلوري 76” للوزن الثقيل.