100 هدف .. حمد الله رابع أسرع لاعب بالسعودية

بات الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، رابع أسرع لاعب في تاريخ السعودية في تحقيق الهدف رقم 100.

وتمكن لاعب الفريق “الأزرق والأصفر” من الوصول إلى الهدف الـ100 بعد تسجيله هدفا في شباك نادي العين خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مواجهات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي انتهت بفوز نصراوي بثلاثية نظيفة.

ويتصدر قائمة أسرع اللاعبين تسجيلا لـ100 هدف المهاجم السوري عمر السومة، الذي حقق المئوية الأولى مع الأهلي خلال الفترة من 2014 إلى 2017.

ويحتل المرتبة الثانية نجم الهلال السابق ناصر الشمراني، الذي وصل إلى المئوية الأولى في 72 مباراة خلال الفترة بين عامي 2008 و2012.

في حين جاء في الرتبة الثالثة لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني، الذي وصل إلى الـ100 هدف خلال 87 مباراة.

فيما استغرق حمد الله 88 مباراة للوصول إلى المئوية خلال الفترة بين 2018 و2021، ليحتل المركز الرابع في القائمة.