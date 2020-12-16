13 فريقا يضمنون العبور إلى دور 32 من كأس العرش

تمكن فريق شباب المحمدية لكرة القدم من كسب بطاقة التأهل إلى الدور الـ32 من مسابقة كأس العرش، بعد تغلبه برباعية نظيفة على حساب أولمبيك الدشيرة مساء اليوم الأربعاء، في مباراة الدور التمهيدي الرابع.

وحجزت 10 فرق أخرى، اليوم، بطاقة التأهل إلى الدور الموالي من منافسة كأس العرش لكرة القدم.

وفي مباراة قمة، فاز المغرب الفاسي على النادي المكناسي بثلاثية نظيفة، وأقصى الاتحاد الزموري للخميسات نادي الوفاء الفاسي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

من جانب آخر، فاز نادي جمعية سلا على شباب الريف الحسيمي بهدف دون رد، وبدوره حجز نادي شباب أطلس خنيفرة بطاقة تأهله على حساب نادي اتحاد تاونات بهدف دون رد.

وتأهلت أندية مولودية الداخلة والاتحاد الرياضي التوركي والرشاد البرنوصي إلى الدور الموالي، بعد إقصائهم على التوالي لكل من الشباب الرياضي السالمي وفتح الناظور ونجوم أوسرد على التوالي.

وفي “ديربي” مراكشي، فاز الكوكب على الأولمبيك بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل (0-0).

واستطاع ناديا أولمبيك اليوسفية ووداد قلعة السراغنة بلوغ الدور الموالي، بعد فوزهما تواليا على الراسينغ البيضاوي ووداد تمارة بالركلات الترجيحية.

وفاز اتحاد سيدي قاسم على سطاد المغربي بهدف نظيف؛ فيما تغلب شباب ابن جرير على الاتحاد البيضاوي، حامل نسخة السنة الماضية، بركلات الترجيح، في مباراتي الأمس.

وتُجرى، غدا الخميس، 3 مباريات أخرى لإسدال الستار عن هذا الدور، إذ يستضيف الاتفاق المراكشي نادي نجاح سوس أكادير؛ فيما يواجه دفاع حمرية خنيفرة فريق جمعية المنصورية، على أن يستضيف الوداد الفاسي نظيره النادي القنيطري.