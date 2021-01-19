20 يناير .. اليوم العالمي لسيلفي المتاحف

20 يناير .. اليوم العالمي لسيلفي المتاحف
صورة: د.ب.أ
الأربعاء 20 يناير 2021 - 00:48

يعد يوم الأربعاء القادم الموافق 20 يناير اليوم العالمي لسيلفي المتاحف. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي بأهمية المتاحف وتسليط الضوء على الكنوز، التي تحتويها.

وتسمح المتاحف المشاركة في هذا اليوم العالمي للجمهور بالتقاط صورة سيلفي مع القطعة الفنية المفضلة.

وبعد التقاط الصورة السيلفي يمكن مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي على هاشتاج MuseumSelfieday #.

جدير بالذكر أن الفضل في فكرة تدشين هذا اليوم العالمي يعود إلى خبيرة مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية “مار ديكسون”؛ حيث تتم هذه الفعالية كل ثالث أربعاء من شهر يناير منذ عام 2014.

20 يناير الكنوز اليوم العالمي لسيلفي المتاحف مواقع التواصل الاجتماعي

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