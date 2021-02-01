200  أسرة تستفيد من حملة إنسانية بإقليم الحوز

200  أسرة تستفيد من حملة إنسانية بإقليم الحوز
صورة: هسبريس
الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:23

نظمت كل من الجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، والجمعية المراكشية للمدينة العتيقة، الأحد، حملة إنسانية بالجماعة الترابية القروية أنكال، بقيادة أزكور التابعة لإقليم الحوز.

واستفادت من هذه المبادرة الإنسانية حوالي 200 أسرة تقطن بـ4 دواوير تعاني الهشاشة الاجتماعية بهذه الجماعة التي توجد بدائرة أمزميز.

ووزعت بهذه المناسبة على المستفيدين ملابس وأغطية وأحذية مطاطية ومستلزمات لمواجهة فصل الشتاء بهذه المنطقة الجبلية؛ في حين خصص المنظمون لأطفال بهذه الدواوير مأكولات متنوعة.

إقليم الحوز الكوكب المراكشي جماعة أنكال حملة إنسانية

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‫تعليقات الزوار

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  • محمد مداني
    الإثنين 1 فبراير 2021 - 11:46

    هذه حملة انتخابية تحت غطاء الجمعية، لو كانت هذه الجمعية الرياضية تنفع لنفعت الكوكب المراكشي في أزمته التي ألقت به إلى القسم الثاني، وعلى من تضحكون واعلموا أنه لم يبقى أحد في دار غفلون ، من أراد أخد الصور فليذهب إلى اوريكا.

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