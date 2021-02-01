200  أسرة تستفيد من حملة إنسانية بإقليم الحوز

نظمت كل من الجمعية الرياضية لمشجعي نادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، والجمعية المراكشية للمدينة العتيقة، الأحد، حملة إنسانية بالجماعة الترابية القروية أنكال، بقيادة أزكور التابعة لإقليم الحوز.

واستفادت من هذه المبادرة الإنسانية حوالي 200 أسرة تقطن بـ4 دواوير تعاني الهشاشة الاجتماعية بهذه الجماعة التي توجد بدائرة أمزميز.

ووزعت بهذه المناسبة على المستفيدين ملابس وأغطية وأحذية مطاطية ومستلزمات لمواجهة فصل الشتاء بهذه المنطقة الجبلية؛ في حين خصص المنظمون لأطفال بهذه الدواوير مأكولات متنوعة.