200 مليون حقنة تلقح سكان 107 بلدان في العالم

200 مليون حقنة تلقح سكان 107 بلدان في العالم
صورة: أ.ف.ب
السبت 20 فبراير 2021 - 15:33

تلّقى سكان 107 دول في العالم، على الأقل، أكثر من 200 مليون حقنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بحسب حصيلة أعّدتها فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية اليوم السبت.

وتمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة “السبع الأغنى”، التي تعهّدت بمشاركة الحقن بشكل أكثر إنصافا مع الدول الأكثر فقرا.

جدير بالذكر أن سكان مجموعة الدول الصناعية السبع يمثلون 10 في المئة فقط من سكان العالم.

الحملة الوطنية للتلقيح دول العالم عمليات التطعيم فيروس كورونا

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