3 قتلى وجريح في حادثين متفرقين نواحي سطات

لقي، يوم الأحد، ثلاثة أشخاص مصرعهم؛ في حين أصيب شخص واحد بجروح متفاوتة الخطورة، نقل بسببها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، نتيجة وقوع حادثين متفرقين نواحي إقليم سطات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن شابا ثلاثينيا لقي مصرعه بقسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الحسن الثاني بعاصمة الشاوية، نتيجة تعرضه لحادثة سير إثر انحراف سيارة خفيفة كان يقودها على مستوى الطريق الجهوية 308 الرابطة بين البروج وسطات، في اتجاه مسقط رأسه بالجماعة الترابية بني خلوك نواحي البروج إقليم سطات.

وفي حادث مماثل، لقي شخصان (أربعيني وستيني) مصرعهما، على الفور، في نفس اليوم، في حين جرى نقل السائق إلى مستشفى سطات لتلقي العلاج، نتيجة انحراف سيارة خفيفة كان على متنها ثلاثة أشخاص على مستوى الطريق الرابطة بين سيدي حجاج وبين رأس العين الشاوية دائرة ابن أحمد.

وانتقلت عناصر الدرك الملكي بكل من المركز الترابي البروج بني مسكين ومركز سيدي حجاج دائرة ابن أحمد سرية سطات إلى مكان الحادثتين حسب الاختصاص الترابي، رفقة ممثلين عن السلطة المحلية بالبروج وسيدي حجاج، حيث جرى القيام بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الحوادث.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية سطات بتوجيه جثث القتلى نحو مستودعي الأموات بكل من مدينة ابن أحمد وسطات، قصد المعاينة الطبية أو التشريح، لفائدة الأبحاث القضائية التمهيدية المفتوحة من قبل عناصر الدرك الملكي بالبروج وسيدي حجاج، لتحديد ظروف وملابسات وقوع الحادثتين.