كشف تحليل للمندوبية السامية للتخطيط أن 38 في المائة من دخل الأسر المغربية مصدرها الأجور، وهي نسبة تمثل 44 في الوسط الحضري و23 في المائة في الوسط القروي.

بمساهمة تصل إلى 20 في المائة من الدخل الإجمالي، تشكل التحويلات المصدر الثاني لدخل الأسر المغربية. وتتأتى 49 في المائة من هذه التحويلات من المؤسسات العمومية و40 في المائة من الأسر و11 في المائة من المؤسسات الخاصة.

واعتمدت المندوبية في هذا التحليل على معطيات البحث الوطني حول مصادر الدخل الذي أنجزته سنة 2019.

ويمثل الدخل المختلط (الناتج عن الشغل ورأس المال) للشغل المستقل غير الفلاحي 18 في المائة من دخل الأسر، ويصل إلى 20 في المائة بالوسط الحضري و12 في المائة في الوسط القروي.

وأورد التحليل أن الدخل الأجري للخمس الأكثر يسراً من الأسر المغربية يفوق بـ14.1 مرة الدخل الأجري للخمس الأقل يسراً. وتصل هذه الفجوة إلى 25.9 بين العشر الأكثر يسرا والعشر الأقل يسراً. واعتبارا لهذه التفاوتات، تساهم الفوارق في الأجور بـ40 في المائة في مجموع فوارق الدخل الإجمالي.

وأوضحت المندوبية أن توزيع الدخل المستقل غير الفلاحي يسجل الفجوات الأكثر اتساعاً، إذ يمثل دخل خمس الأسر الأكثر يسراً 16.5 مرات دخل خمس الأسر الأقل يسرا. وتصل هذه الفجوة إلى 38.4 مرات بين العُشريين الأكثر يسراً والأقل يسراً.

وعليه، تقول المندوبية إن الفوارق التي تطبع هذا المصدر من الدخل تساهم بـ20.2 في المائة في فوارق الدخل الإجمالي للأسر، و21.7 في المائة في الوسط الحضري و14.2 في المائة في الوسط القروي.

وذكرت المندوبية أن بنية دخل الأسر حسب المصدر تمكن من معرفة المساهمة النسبية لعوامل الإنتاج ولسياسات إعادة توزيع دخل الاقتصاد الوطني.

كما تساهم هذه البنية في تحديد مساهمة الأجور والدخل المختلط للشغل المستقل غير الفلاحي والأنشطة الفلاحية والتحويلات والمصادر الأخرى للدخل في الدخل الإجمالي للأسر؛ بالإضافة إلى تقييم الفوارق المرتبطة بهذا التوزيع.