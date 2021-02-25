3i9 .. منصة إعلام جديدة تهتم بشمال المغرب

رأت النور بشمال المغرب منصة إعلامية رقمية جديدة تستهدف مستعملي وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تسليط الضوء على المشاريع الثقافية والاجتماعية والفنية التي لها أثر إيجابي على حياة المواطنين.

يتعلق الأمر بمنصة رقمية تحمل اسم “3i9″، توجد على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وهو اسم يحيل إلى الرمز الهاتفي رقم 39 الخاص بمدن شمال المغرب، وأضيف له حرف “i” لتصبح الكلمة “عيق”، وتعني بالدارجة المغربية “استفق”.

وتسعى المنصة أن تكون فضاءً للمواطنة والتعبير عن آراء سكان الشمال، واطلاعهم على آخر الأخبار الإيجابية والمستجدات في المنطقة، ومن ضمن أهدافها أيضاً تثمين جمال المنطقة وثرائها.

وتم إطلاق المنصة في شهر دجنبر من السنة الماضية بعد تلاقي إرادة ثلاث جمعيات شابة تعمل في منطقة الشمال، وهي جمعية “عْلينا العَمدة بمدينة العرائش، وجمعية “نْضامنو كاملين” بطنجة، وجمعية “نقدرو كاملين” المشتغلة في الفنيدق ومرتيل.

ووراء هذه المبادرة الجديدة مجموعة من المواطنين الشباب المسؤولين الذين يعملون على تطوير المشاريع الاجتماعية والثقافية ويتوقون لتثمين جهتهم ومُدنهم وكذلك مساعدة المواطنين بمبادرات فعالة.

ويؤكد القائمون على المنصة أنها تبقى مفتوحة للجميع، وتتيح للمواطنين الحاملين لمشاريع اجتماعية أو ثقافية لفائدة جهة الشمال تقديمها على المنصة والتعريف بها بهدف خلق ديناميكية إيجابية للحلول اليومية في هذه المنطقة.

وعلى سبيل المثال، سلطت المنصة الضوء مؤخراً على أنشطة مجموعة شبابية تحمل “سفر الخير” تعشق الجبال والخرجات الصعبة وتقدم مساعدات للمواطنين الساكنين في المناطق النائية.

وفي عصر الانتشار والمشاركة الواسعة للمعلومات الخاطئة والزائفة عبر الإنترنت، تقدم هذه المنصة نفسها كمصدر موثوق للأخبار وذلك لإرسال دعوات للتفاعل إلى مختلف شرائح المجتمع.

ووجهته المنصة الدعوة للفاعلين الجمعويين والفنانين والمواطنين بصفة عامة إلى التواصل معها بهدف التعريف بمشروع اجتماعي ثقافي أو فني عبر البريد الإلكتروني من أجل تسليط الضوء عليه: [email protected]