4 شبان يفارقون الحياة داخل بئر بإقليم زاكورة

4 شبان يفارقون الحياة داخل بئر بإقليم زاكورة
صورة: أرشيف
الأحد 30 ماي 2021 - 12:17

لقي أربعة شبان مصرعهم خنقا، مساء أمس السبت، أثناء قيامهم بأعمال صيانة داخل بئر في ملكية عائلتهم، وذلك بدوار تفراوت بجماعة تاكونيت إقليم زاكورة.

وفي تفاصيل الواقعة، أفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن الشبان الأربعة كانوا بصدد القيام بأشغال الصيانة داخل البئر سالف الذكر، لكنهم أصيبوا باختناق أدى إلى وفاتهم جميعا، نظرا لغياب الأكسجين، بسبب الحرارة المفرطة التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.

وفور إشعارها بالحادثة، انتقلت عناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي إلى عين المكان، وتم انتشال جثث الضحايا الأربعة وتوجيهها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بزاكورة لإخضاعها للتشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا أوليا لجمع المعطيات اللازمة في هذه النازلة.

إقليم زاكورة التشريح الطبي الوقاية المدنية بئر

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