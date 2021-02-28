49 نائبا يعانون "عقم الأسئلة" .. وأبو درار الأكثر "نشاطا" في قبة البرلمان

صورة واضحة عن أداء الفرق البرلمانية تقدمها إحصاءات نشرها موقع “نوابك”، بعد جرد لعدد الأسئلة الكتابية التي طرحها نواب ونائبات الأمة بعد نهاية كل دورة تشريعية.
وإلى حدود يوم 17 فبراير، كان عدد الأسئلة الكتابية أزيد من 23 ألف سؤال، بمعدل 58 سؤالا لكل نائب ونائبة، 9 آلاف وست مائة سؤال من هذا العدد الإجمالي طرحته نائبات ونواب عن اللائحة الوطنية، من نساء وشباب، وهو ما يشكل 42 في المائة من مجموع ما طُرِح كتابيا.
ويبين جرد “نوابك” أن الفريق الاشتراكي (الاتحاد الاشتراكي) كان الأكثر طرحا للأسئلة الكتابية، بمعدل 100 سؤال وأربعة لكل نائبة ونائب، يليه فريق العدالة والتنمية بـ 80 سؤالا، فالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بـ 60 سؤالا لكل نائبة ونائب.
ووفق المصدر نفسه، فإن أكثر النواب طرحا للأسئلة هو محمد أبودرار بـ1269 سؤالا، يليه نوفل الناصري بـ1006 أسئلة، بعده سعيد بعزيز بـ 869 سؤالا، فمنينة المودن بـ855 سؤالا.
وسجل المصدر ذاته أن عدد النواب الذين لم يطرحوا أي سؤال كتابي بلغ 49 نائبة ونائبا، 20 منهم من فريق التجمع الدستوري (حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري)، و15 من فريق الأصالة والمعاصرة، و6 من فريق العدالة والتنمية، و4 من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، واثنان من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، ونائب من كل من الفريق الحركي (الحركة الشعبية) والفريق الاشتراكي.
كما أوضح الجرد أن أكثر ثلاثة قطاعات استقبالا للأسئلة الكتابية، هي وزارة الداخلية، ثم وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فوزارة الصحة.
في هذا السياق، قال أيوب التواتي، مدير مشروع “نوابك”، إن أهمية نشر حصيلة الأسئلة الكتابية تكمن في “توفير معلومات يمكن أن يطلع عليها المواطنون، ويقارنوا بينها، ويقيّموا أداء نائباتهم ونوابهم بشكل موضوعي”.
وأضاف في تصريح لهسبريس قائلا: “ننطلق دائما من فرضية أنه إذا أردت كتابة سؤال كتابي، فتحتاج مجهودا لجمع المعطيات واللقاء بالناس، وكلما كان نائب برلماني يطرح أسئلة كتابية أكثر كان ذلك مؤشرا على تأديته خدمة جيدة، ومُهِمّة، وفي صالح المواطن”.
في الجانب الآخر، قال المتحدث: “عندما ترى نائبات ونوابا لمدة أربع سنوات لم يستطيعوا أن يطرحوا ولو سؤالا واحدا، تسأل نفسك: ما الذي يفعلونه هناك؟”.
مثل هذه الحصيلة تُمكّن أيضا، حسب التواتي، من التريث “قبل إطلاق أحكام قطعية، والعودة إلى مثل هذه الأرقام، ثم يمكن الحكم: هل البرلمان يقوم بعمله أم لا؟”، وهي تأتي في “سياق الانتخابات”، و”حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، التي من بينها المعلومة البرلمانية”.
تجدر الإشارة إلى أن “نوابك” مشروع من مشاريع جمعية “سمسم مشاركة مواطنة”، وهو مستمر منذ أبريل 2014، وسبق أن اشتغل مع إدارة مجلس النواب، ودرب نائبات ونوّابا برلمانيين على كيفية استعمال وسائل التواصل الاجتماعي في سبيل التواصل مع المواطنين.
C’est vraiment incroyable de voir qu’il y a des gens incapables de poser une question pendant 4 ans, ils doivent ne plus avoir accès au certificat de vie
ماذا تحقق من الكم الهائل من الأسئلة على أرض الواقع ؟.وماذا استفاد المواطن من كل هذا ؟.كلها تبقى حبر على ورق ؟ كما يقول المثل المغربي ( كاع أولاد عبد الواحد واحد )يعني كواضع السؤال كالموضوع عليه كلهم بحال بحال
* الأسئلة التي تطرح في قبة البرلمان ، سواء كانت نادرة قليلة أو كثيرة
غزيرة ، كلها عقيمة . و البرلماني سواء كان كسولاً خاملاً أو مجتهداً ،
فكلهم سيان . و ماذا قدم البرلمان للمواطن في تاريخه ؟
* ما دام البرلمان ، لم يشغل الرأي العام ، و لا يشد الأنظار إليه ،
بفقد الثقة بين المواطن و النائب ، فلم يصبح له أي دور ، إذن
لماذا لا يتم حله و حذفه و إلغاؤه . و الدليل على ما أقول هو أن
عموم المواطنين لا يذكرون و لا يتابعون(أنشطة البرلمان).
و من يتابع ليس راضياً عما يجري .
العدد لا يهم بقدر ما يهم الواقع الذي يعيشه المواطن
وماذا بعد يكفيهم أنهم يتقاضون رانبا مريحا بدون جهدو ضمنوا معاشا لم يتعبوا عليهم يقتطع من جيوب الموظفين البسطاء فماذا يهم السؤال. فدعوا الأسئلة لنا مثلا نتساءل متى نجد أسعار المواد الغذائية منخفضة ومتى نتمتع بزيادة لافي الأسعار كما ألفنا بل في الاجور ويبقى هذا حلما لايتحقق
نريد للائة بإسم هؤلاء النواب اللدين لم يطرحو اي سؤال لمدة اربع سنوات نريد نشر لائحتهم