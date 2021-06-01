5.5 ملايين شخص يتلقون اللقاح بالكامل بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن 5 ملايين و640 ألف و992 شخصا تلقوا اللقاح الكامل المضاد ل(كوفيد-19) -الجرعة الثانية-، بينما استفاد من الجرعة الأولى 8 ملايين و772 ألف و982 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، من جهة اخرى ، أنه تم 394 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و403 حالة شفاء، و7 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية،

وأبرزت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 519 ألفا و610 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 507 آلاف و528 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,7 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9154 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء – سطات (254)، والرباط-سلا-القنيطرة (43)، ومراكش-آسفي (21)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (20)، وسوس-ماسة (13)، والشرق (12)، والعيون-الساقية الحمراء (11)، والداخلة-واد الذهب (10)، ودرعة-تافيلالت (4)، وفاس-مكناس (4)، وكلميم-واد نون (2).

أما على مستوى الوفيات، فقد تم تسجيل 5 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة فاس-مكناس.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 3، 1428 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 2928 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 216 حالة، 9 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و99 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 8، 6 في المائة.