60 مهاجرا يعبرون السياج الحدودي إلى مليلية
هسبريس من الرباط
الإثنين 8 مارس 2021 - 17:21
تمكن نحو ستين مرشحا للهجرة غير الشرعية من عبور السياج الحدودي بمليلية المحتلة، وفق ما أعلنته السلطات الإسبانية.
واندفع حشد ضم أكثر من 150 شخصا من الجانب المغربي للحدود نحو السياج، وتمكن 59 منهم من دخول مليلية المحتلة، فيما سجلت إصابة 3 عناصر من الحرس المدني الإسباني.
وجرى نقل المهاجرين، الذين تمكنوا من الدخول إلى مليلية المحتلة، على الفور، إلى مركز صحي للكشف عن كوفيد-19، قبل أن يوضعوا في الحجر الصحي.
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يجب على المغرب السماح للافارقة بالمرور لاروبا عبر بوابة سبتة ومليلية تم عن طريق البحر حتى تعترف أوربا بالصحراء المغربية. المغرب ليس بشرطي لاروبا. نحن فعلنا لاجلهم كل شيء وهم يعاكسوننا في استكمال وحدتنا الترابية.
إسبانيا لا تريد الإعتراف بمغربية و مازالت تحتل أراضي مغربية و عدد كبير من إقتصادها يستفيد من المغرب لمادا المغرب يلعب دور الدركي لحماية الحدود الوهمية .مليلية و سبتة مدن مغربية
المغرب بدأ يرد على الاتحاد الأوروبي ببطاقته الرابحة هههه واش الالمان مزال ماجابوش الاستاذ برويطة على قطع الإتصال ؟ (جواب الالمان : هنيتونا و هنيتو السفير).
هادي غير الدفعة الاولى
زيروا معانا و لا نطلقو الروبيني
ههههه
مبروك عليهم و نتمنى لهم حياة سعيدة في الضفة الاخرى و نتمنى عبور جميع المهاجرين إلى أوروبا لضمان حياة اكثر جودة
على سلامتهم ،عقبال للمليون مهاجر افريقي الاخرين لي باقين فالمغرب…
مبروك عليكم العبور، ستجدون ما كنتم تحلمون في أوروبا، وإسبانيا وغيرها ستدرك دور المغرب في الحراصة على حدود المدينتين المحتلتين
و فين لمخازنية و لعسكر صبحو ناعسين هههههههه مليون مخازني و عسكري و سيمي من لبحر حتى لآخر نقطة فالسلك مع مليلية منين تطلع مع الطريق بني شيكر المخزن غير مشتت تقول ألمانيا فالحرب العالمية الثانية هههههه والو مقضاو ليهم والو
لعز هاهو المغرب غدي يوريهم اللعب ديال الدراري دايرين لينا العصي فالرويضة فالصحراء المغربية دابا طلق ليهم لافريك كاملة دخل
باش اوروبا تعرف اهمية المغرب، و اهمية استقرار شمال افريقيا!! كل هاد الافارقة غايمشيو الى المانيا و هدا ما تخاف منه المانيا!! هده رسالة مشفرة لمن يهمهم الامر !! افتحوا الحدود الشمالية
It is good, let Spanish understand the value of Moroccans whom played the role of police border gratis for doses of years
We are Moroccan people proud of our identity proud of our king anf his wise policy we won’t surrender nor knee before the hegimoney of spain’ never never.
قل لميركل تحضب ليهم ااحدود،، يجب على أوروبا تحديد موقفها من قضية المغرب الوطنية