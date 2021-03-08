60 مهاجرا يعبرون السياج الحدودي إلى مليلية

تمكن نحو ستين مرشحا للهجرة غير الشرعية من عبور السياج الحدودي بمليلية المحتلة، وفق ما أعلنته السلطات الإسبانية.

واندفع حشد ضم أكثر من 150 شخصا من الجانب المغربي للحدود نحو السياج، وتمكن 59 منهم من دخول مليلية المحتلة، فيما سجلت إصابة 3 عناصر من الحرس المدني الإسباني.

وجرى نقل المهاجرين، الذين تمكنوا من الدخول إلى مليلية المحتلة، على الفور، إلى مركز صحي للكشف عن كوفيد-19، قبل أن يوضعوا في الحجر الصحي.