7 زنازين مهجورة داخل منزل للبيع بـ"فيرمونت"

يتكون منزل، عرض للبيع في ولاية “فيرمونت” الأمريكية، من كل ما يمكن أن يحتاجه أي شخص، إذ يتوفر على أربع غرف للنوم، وحمامين، وفناء خلفي جميل، بالإضافة إلى شيء غريب يكمن في 7 زنازين.

وحسب ما ورد في صحيفة “سي إن إن”، فإن المنزل، الذي تبلغ مساحته 203،4577 أمتار مربع، ويقع بالعاصمة “غويلدهول” بولاية فيرمونت، استخدم كـ”سجن” بمقاطعة “إسيكس”.

ورغم أنه لم يستعمل منذ سنة 1969، إلا أنه لا يزال يحتوي على جميع المميزات كاملة؛ من نوافذ ذات قضبان ومراحيض.

ووصل مبلغ المنزل، الذي تم إدراجه على موقع “رياتور” منذ أكثر من شهرين، إلى 149000 دولار.