عرّاب "الاعتراف الأمريكي"

عرّاب "الاعتراف الأمريكي"
أرشيف
الأحد 13 دجنبر 2020 - 08:20

لعب اليهود المغاربة، وعلى رأسهم الحاخام اليهودي المغربي دافيد بينتو، دورا “معينا” في إنجاح المفاوضات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كان من نتائجها اعتراف أمريكا لأول مرة في تاريخها بمغربية الصحراء.

 وتقول مصادر هسبريس إن صهر ترامب جاريد كوشنير، عراب صفقة القرن، لم يفوت فرصة زيارته إلى المغرب السنة الماضية، رفقة زوجته إيفانكا ترامب، دون لقائهما على انفراد مع “دافيد بينتو” مباشرة بعد زيارتهما إلى المقبرة اليهودية بالدار البيضاء. وإذا عرف السبب بطل العجب؛ فالحاخام اليهودي يملك علاقات متشعبة داخل دهاليز صناعة القرار الأمريكي الإسرائيلي، وله علاقات متينة مع تحالف الجمهوريين اليهود، المعروف بدفاعه عن مصالح إسرائيل داخل أمريكا.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

4
  • متابع
    13 دجنبر 2020 الساعة 05:12

    الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ، قرار سيظل خالدا في الأدهان ..

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • oujdi
    13 دجنبر 2020 الساعة 08:12

    vive tous les marocains,en paix soyons des hommes des lions contre tous les adversaires

    9
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • حسام
    13 دجنبر 2020 الساعة 10:12

    تضحكون على أنفسكم ام على مواطنيكم عن أي اعتراف تتكلمون عن تغريده على الهواء من رئيس منتهيه ولايته عن رئيس غير مرغوب وغير منتخب من شعبه عن رئيس نقل سفارته إلى القدس واعترف بها عاصمه ابديه لما تسمى اسرائيل عجبا لامركم تلهثون وراء السراب كنتم قبل فتره تسخرون منه والآن تمجدونه حالكم يرثى له

    -41
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • تالف فهاد الدنيا
    13 دجنبر 2020 الساعة 12:12

    الاعتراف يكون بمرسوم حتى يتخذ صفة نهائية. أما الان فيمكن للرئيس الجديد التراجع دون اي مشاكل، هذا ما فهمته من خلال متابعتي للموضوع.
    أتمنى أن إكون مخطأ في فهمي…

    -6
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة