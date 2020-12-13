عرّاب "الاعتراف الأمريكي"

لعب اليهود المغاربة، وعلى رأسهم الحاخام اليهودي المغربي دافيد بينتو، دورا “معينا” في إنجاح المفاوضات الأخيرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كان من نتائجها اعتراف أمريكا لأول مرة في تاريخها بمغربية الصحراء.

وتقول مصادر هسبريس إن صهر ترامب جاريد كوشنير، عراب صفقة القرن، لم يفوت فرصة زيارته إلى المغرب السنة الماضية، رفقة زوجته إيفانكا ترامب، دون لقائهما على انفراد مع “دافيد بينتو” مباشرة بعد زيارتهما إلى المقبرة اليهودية بالدار البيضاء. وإذا عرف السبب بطل العجب؛ فالحاخام اليهودي يملك علاقات متشعبة داخل دهاليز صناعة القرار الأمريكي الإسرائيلي، وله علاقات متينة مع تحالف الجمهوريين اليهود، المعروف بدفاعه عن مصالح إسرائيل داخل أمريكا.