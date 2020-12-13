اليوسفي وليفي

اليوسفي وليفي
الوزير الأول المغربي الراحل عبد الرحمان اليوسفي يستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي السابق دافيد ليفي في الرباط يوم 12 يناير 2000. أرشيف
الأحد 13 دجنبر 2020 - 08:05

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