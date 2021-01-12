9 آلاف معتقل يستفيدون من محاكمات عن بعد

9 آلاف معتقل يستفيدون من محاكمات عن بعد
صورة: أرشيف
الثلاثاء 12 يناير 2021 - 17:11

عقدت مختلف محاكم المملكة، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 8 يناير الجاري، 391 جلسة، أدرجت خلالها 7838 قضية، استفاد منها 9081 معتقلا تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية أكد في بلاغ له، توصلت به هسبريس، استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة، خاصة في السياق الحالي المتسم بتفشي جائحة “كوفيد-19”.

وثمن المجلس “روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام”، داعيا الجميع إلى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها، تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

المجلس الأعلى للسلطة القضائية جائحة كوفيد-19 محاكمات عن بعد مقرات المحاكم

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