ما أسباب نزيف اللثة المتكرر؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأسنان إن نزيف اللثة المتكرر له أسباب عدة مثل الالتهابات البكتيرية في اللثة، والتي عادة ما تنشأ بسبب طبقات البلاك المتراكمة على الأسنان بسبب نقص العناية.

وأضافت الرابطة أن نزيف اللثة المتكرر قد يرجع أيضا إلى التهاب اللثة أو التهاب دواعم السن أو نقص الفيتامينات مثل نقص فيتامين “ج” أو تعاطي أدوية معينة مثل مثبطات تخثر الدم وأدوية الصرع.

وبالإضافة إلى ذلك، قد ينذر نزيف اللثة المتكرر بالإصابة بمرض خطير مثل اضطرابات تخثر الدم أو سرطان الدم “اللوكيميا”.

لذا شددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب على الفور لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء نزيف اللثة المتكرر والخضوع للعلاج في الوقت المناسب.